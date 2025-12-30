Χάος στη Μάγχη: Διακοπή μέχρι νεωτέρας όλων των δρομολογίων της Eurostar λόγω προβλημάτων

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει παραλύσει τη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα σε βασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Η Eurostar ανέστειλε όλα τα σημερινά δρομολόγια, καθώς βλάβη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει αφήσει επιβάτες εγκλωβισμένους και σταθμούς σε κατάσταση χάους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Βέλγιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης και της επακόλουθης βλάβης του τρένου Le Shuttle, συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία.

Παρακαλούμε να μην έρχεστε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για το ταξίδι. Λυπούμαστε που τα τρένα τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του τρένου σας στη σελίδα «Κατάσταση και δρομολόγια τρένων»».

Σοβαρές καθυστερήσεις

Η National Rail, από την πλευρά της, αναφέρει πως το πρόβλημα με την παροχή ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ του London St Pancras International και του Paris Nord.

«Υπάρχει πρόβλημα με την εναέρια παροχή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης», τονίζει.

«Τα τρένα ενδέχεται να υποστούν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Ελέγξτε πριν ταξιδέψετε, καθώς το ταξίδι σας ενδέχεται να διακοπεί. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία».