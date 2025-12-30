newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Χάος στη Μάγχη: Διακοπή μέχρι νεωτέρας όλων των δρομολογίων της Eurostar λόγω προβλημάτων
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 15:43

Χάος στη Μάγχη: Διακοπή μέχρι νεωτέρας όλων των δρομολογίων της Eurostar λόγω προβλημάτων

Χάος επικρατεί στα τρένα της Eurostar, καθώς όλα τα δρομολόγια ακυρώθηκαν για σήμερα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει παραλύσει τη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα σε βασικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Η Eurostar ανέστειλε όλα τα σημερινά δρομολόγια, καθώς βλάβη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει αφήσει επιβάτες εγκλωβισμένους και σταθμούς σε κατάσταση χάους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Βέλγιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης και της επακόλουθης βλάβης του τρένου Le Shuttle, συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία.

Παρακαλούμε να μην έρχεστε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για το ταξίδι. Λυπούμαστε που τα τρένα τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του τρένου σας στη σελίδα «Κατάσταση και δρομολόγια τρένων»».

Σοβαρές καθυστερήσεις

Η National Rail, από την πλευρά της, αναφέρει πως το πρόβλημα με την παροχή ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ του London St Pancras International και του Paris Nord.

YouTube thumbnail

«Υπάρχει πρόβλημα με την εναέρια παροχή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης», τονίζει.

«Τα τρένα ενδέχεται να υποστούν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Ελέγξτε πριν ταξιδέψετε, καθώς το ταξίδι σας ενδέχεται να διακοπεί. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία».

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30.12.25

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Κόσμος 30.12.25

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας

Χθες, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, Μποντάϊ, έκαναν  έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Πέθανε η Χαλέντα Ζία πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός της χώρας
Χαλέντα Ζία 30.12.25

Πέθανε η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

«Η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε (...) λίγη ώρα μετά την προσευχή Φαρτζ», ανακοίνωσε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές, για την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον
Ελλάδα 30.12.25

Γεωτεχνικοί Δημοσίου: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να στελεχώσει τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες

Σύνταξη
