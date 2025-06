Χιλιάδες επιβάτες της Eurostar αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις μετά την κλοπή καλωδίων στην Γαλλία, που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των δρομολογίων του τρένου.

Η Eurostar υποστήριξε ότι κλοπή καλωδίων κοντά στη Λιλ, στη Γαλλία, είχε ως αποτέλεσμα τα τρένα της να υποστούν μεταβολές της τελευταίας στιγμής.

Ζήτησε συγγνώμη και συνέστησε στους επιβάτες να ακυρώσουν ή να αναβάλουν το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με τη σελίδα ενημέρωσης των υπηρεσιών της Eurostar, έξι δρομολόγια έχουν ήδη ακυρωθεί σήμερα – τα ES 9007, ES 9013 και ES 9023 από το Παρίσι Gard du Nord προς το Λονδίνο St Pancras, και τα ES 9008, ES 9018 και ES 9038 από το St Pancras προς το Gard du Nord, αναφέρει ο Guardian.

Η Eurostar ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η σημερινή διαταραχή ξεκίνησε με δύο ξεχωριστά θανατηφόρα δυστυχήματα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας την Τρίτη, πριν η κλοπή των καλωδίων επηρεάσει τις υπηρεσίες σήμερα.

Due to a cable theft near Lille Europe, our trains are likely to be subject to severe delays and last-minute cancellations. We advise you to cancel or postpone your trip. We’re very sorry for the impact on your journeys today. https://t.co/uvd7VLRQSd.

