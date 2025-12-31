Χωρίς ρεύμα συνοικίες του Δήμου Πεντέλης – Αντιδράσεις από τους κατοίκους

Αναστάτωση επικρατεί στους κατοίκους του Δήμου Πεντέλης, καθώς, από το μεσημέρι, παραμονής της Πρωτοχρονιάς, υπάρχει διακοπή ρεύματος, σε ορισμένες συνοικίες.

Σύμφωνα με πηγές του διαχειριστή ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) το πρόβλημα δεν είναι γενικό σε όλην την περιοχή αλλά σε ορισμένες γραμμές με αποτέλεσμα πράγματι ορισμένες συνοικίες του Δήμου να έχουν μείνει εκτός ηλεκτροδότησης. Η βλάβη εντοπίζεται σε δύο γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (μέση τάση). Αναφορές υπάρχουν και για προβλήματα στο δίκτυο του internet.

Αντιδράσεις από τους κατοίκους και προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα

Εν μέσω ψύχους, όπως ήταν φυσικό, η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους ενώ ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στα Μελίσσια. Η μία από τις δύο γραμμές που έχει βλάβη κι έχει κατεύθυνση προς τα Μελίσσια θα πάρει ρεύμα περίπου στις 17.30.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για τη συνολική επίλυση του προβλήματος, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.