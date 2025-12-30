Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από τη Ρωσία σε μια χρονική συγκυρία όπου οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «σκοντάφτουν». Το υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik που φέρει πυρηνικές ικανότητες.

Ο πύραυλος μέσου βεληνεκούς Oreshnik, ή «φουντουκιά» στα ρωσικά, απελευθέρωσε πολλαπλές κεφαλές πάνω από το Νντίπρο, στις 21 Νοεμβρίου (2024)

Δημοσίευσε βίντεο που δείχνει οχήματα μάχης να μεταφέρουν το πυραυλικό σύστημα μέσα από ένα δάσος, κατά τη διάρκεια ασκήσεων μάχης.

Το είχε προαναγγείλει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ένα χρόνο πριν, είχε δηλώσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναπτύξει το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς «Oreshnik» στη Λευκορωσία το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ο Πούτιν απάντησε σε αίτημα του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο σε σύνοδο κορυφής στο Μινσκ, όπου οι δύο ηγέτες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Την ανάπτυξη αυτού του πυραυλικού συστήματος είχε ήδη γνωστοποιήσει προ ημερών ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμμαχος της Ρωσίας.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιδεικνύει τα πυραυλικά συστήματα Oreshnik. Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας δεν αποκάλυψε την τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων. Δείχνει κινητούς εκτοξευτήρες και πληρώματα να κινούνται κατά μήκος δασικών δρόμων και στρατιώτες να καμουφλάρουν τα συστήματα. Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματικός φάνηκε να λέει σε στρατεύματα ότι τα συστήματα έχουν επίσημα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Με εκτιμώμενη εμβέλεια 5.500 χλμ.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Oreshnik, χωρίς πυρηνική κεφαλή, για να πλήξει στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

Το Oreshnik, που στα ρωσικά σημαίνει «φουντουκιά», είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς. Ο πύραυλος έχει μήκος 15 έως 18,5 μέτρα, διάμετρο περίπου 1,9 μέτρα και είναι τοποθετημένος σε κινητό μεταφορέα και εκτοξευτή για γρήγορη ανάπτυξη.

Η εκτιμώμενη εμβέλειά του είναι έως και 5.500 χλμ., γεγονός που θέτει σε εμβέλεια τη μισή Ευρώπη. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ισχυρίστηκαν ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να φτάσει σε μια αεροπορική βάση στην Πολωνία σε 11 λεπτά και στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες σε 17 λεπτά. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι κεφαλές του Oreshnik «δεν μπορούν να αναχαιτιστούν» και ότι αρκετές από αυτές, αν χρησιμοποιηθούν σε συμβατική επίθεση, θα μπορούσαν να έχουν «εξίσου καταστροφικές συνέπειες με μια πυρηνική επίθεση».

Μια μετεξέλιξη του RS-26

Δυτικοί εμπειρογνώμονες εξέφρασαν σκεπτικισμό απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι πιθανότατα πρόκειται για παλιά τεχνολογία που επανασυσκευάστηκε και προβάλλεται ως πρωτοποριακό «υπερ-όπλο». Οι βαλλιστικοί πύραυλοι αυτού του βεληνεκούς είναι hypersonic και θεωρητικά είναι δυνατό να καταρριφθούν με πυραύλους αεράμυνας όπως ο ισραηλινός Arrow 3 και ο αμερικανικός SM-3 Block 2A, δήλωσε ο Τζέφρι Λιούις του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών «Μίντελμπερι» στην Καλιφόρνια.

Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν μια πιθανή τοποθεσία ανάπτυξης για το Oreshnik – το πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο Krichev-6- στην περιοχή Mogilev, μόλις πέντε χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.