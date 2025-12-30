newspaper
Ερντογαν: «Παράνομη και απαράδεκτη» η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 19:19

Ερντογαν: «Παράνομη και απαράδεκτη» η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2026 υπεράκτιες γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

Σύνταξη
Spotlight

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ είναι «παράνομη και απαράδεκτη» και απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον σομαλό ομόλογό του Χάσαν Σέιχ Μοχάμουντ στην Κωνσταντινούπολη.

«Η διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της Σομαλίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη είναι παράνομη και απαράδεκτη», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου, υπεύθυνη για τον θάνατο 71.000 Παλαιστινίων, επιχειρεί τώρα να αποσταθεροποιήσει το Κέρας της Αφρικής, μετά τις επιθέσεις της σε Γάζα, Λίβανο, Υεμένη, Ιράν, Κατάρ και Συρία», ανέφερε.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2026 υπεράκτιες γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, συμπληρώνοντας πως δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα θα προστεθούν στον τουρκικό στόλο.

Η Άγκυρα καταδίκασε την Παρασκευή την αναγνώριση από το Ισραήλ της Σομαλιλάνδης, αποσχισθείσας επαρχίας της Σομαλίας, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» μιας άλλης χώρας. Η Τουρκία παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στις αρχές της Σομαλίας, μιας χώρας που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής και σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Τουρκία συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του στρατού και την αποκατάσταση των υποδομών της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην Ανατολική Αφρική.

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει σχετικά απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Κόσμος 30.12.25

Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 100 εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή του Μόντε Μόρο στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ προσέκρουσε στον σταθμό λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύνταξη
Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
27 χρόνια πριν 30.12.25

Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Αμερικανοί κλήθηκαν από τη Gallup να φανταστούν πώς θα είναι η χώρα τους το 2025 — και σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο κοντά ή μακριά έπεσαν από την πραγματικότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 30.12.25

Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: Νίκη στο «ρελαντί» οι πράσινοι με έξι διψήφιους (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα το 2025, επικρατώντας με 99-89 στο Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague στις 2 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαία: Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο – Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες 30.12.25

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο - Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές

Με δυσκολία διεξάγεται η μετακίνηση των εκδρομέων από και προς Αθήνα, σε όλη τη χώρα, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Για υπόθεση φερόμενης απάτης του 2016 ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα καλείται να καταθέσει ως κατηγορούμενος για επένδυση που συνδέεται με το Reus Deportiu και σχέδιο ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.12.25

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Κόσμος 30.12.25

Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 100 εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή του Μόντε Μόρο στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ προσέκρουσε στον σταθμό λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύνταξη
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
«Monkey Christ» 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

