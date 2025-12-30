Ερντογαν: «Παράνομη και απαράδεκτη» η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2026 υπεράκτιες γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας
Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ είναι «παράνομη και απαράδεκτη» και απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον σομαλό ομόλογό του Χάσαν Σέιχ Μοχάμουντ στην Κωνσταντινούπολη.
«Η διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της Σομαλίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη είναι παράνομη και απαράδεκτη», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
«Η κυβέρνηση Νετανιάχου, υπεύθυνη για τον θάνατο 71.000 Παλαιστινίων, επιχειρεί τώρα να αποσταθεροποιήσει το Κέρας της Αφρικής, μετά τις επιθέσεις της σε Γάζα, Λίβανο, Υεμένη, Ιράν, Κατάρ και Συρία», ανέφερε.
Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει το 2026 υπεράκτιες γεωτρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, συμπληρώνοντας πως δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα θα προστεθούν στον τουρκικό στόλο.
Η Άγκυρα καταδίκασε την Παρασκευή την αναγνώριση από το Ισραήλ της Σομαλιλάνδης, αποσχισθείσας επαρχίας της Σομαλίας, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» μιας άλλης χώρας. Η Τουρκία παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στις αρχές της Σομαλίας, μιας χώρας που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής και σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η Τουρκία συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του στρατού και την αποκατάσταση των υποδομών της χώρας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην Ανατολική Αφρική.
Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.
Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει σχετικά απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.
