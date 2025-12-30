Μια προφητεία της Μπάμπα Βάνγκα, της Βουλγάρας μυστικίστριας και μέντιουμ που έγινε γνωστή για την πρόβλεψη σημαντικών γεγονότων όπως η 11η Σεπτεμβρίου και η πανδημία του Covid-19, έχει τραβήξει ξανά το ενδιαφέρον, καθώς αναφέρεται στο 2025 και στη φερόμενη επαφή με εξωγήινη ζωή.

Η Μπάμπα Βάνγκα, η οποία πέθανε το 1996, δεν άφησε γραπτά αρχεία, και οι περισσότερες πληροφορίες για τις προφητείες της προέρχονται από την ανιψιά της και υποστηρικτές της που κατέγραψαν τα υποτιθέμενα οράματά της μετά το θάνατό της και οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για παρερμηνεία των λεγόμενών της.

Τώρα, μια προφητεία για το 2025, που προέβλεπε ότι οι άνθρωποι θα έρχονταν σε επαφή με εξωγήινη ζωή φέτος, έχει συνδεθεί άμεσα με ένα ακόμα άγνωστο γεγονός που μεταδόθηκε παγκοσμίως από την τηλεόραση.

Με μόνο μια μέρα να απομένει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους και όπως αναφέρει η Daily Mail οι επιλογές για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το θέαμα έχουν περιοριστεί στο τρέχον τουρνουά ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και στους παγκόσμιους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, το όραμα της μυστικιστικής προφήτισσας περιέγραφε ένα UFO που θα εμφανιζόταν σαν «νέο φως στον ουρανό» πάνω από το ανώνυμο γεγονός, επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να συναντήσει για πρώτη φορά εξωγήινους, φέρνοντας στον κόσμο απαντήσεις αντί για φόβο.

Οι εκτιμήσεις για το γεγονός που συνδέεται με την πρόβλεψη περιλαμβάνουν είτε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που διαρκεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και παρακολουθείται από περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, είτε τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, που έχουν επίσης ευρεία τηλεοπτική απήχηση.

Προηγούμενες εικασίες, όπως η κλήρωση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή η τελετή του ίδιου του τουρνουά, θεωρήθηκαν από κάποιους ως πιθανές «ευκαιρίες» για την εκπλήρωση της πρόβλεψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ορισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέουν την πρόβλεψη με το πέρασμα του αντικειμένου 3I/ATLAS, αν και οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν απλώς κομήτη.

Αν και η προφητεία έχει ερμηνευτεί ως σχετική με ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Μπάμπα Βάνγκα αναφερόταν σε κάποιο αθλητικό διαγωνισμό, όπως το Super Bowl, το World Series ή την πρόσφατη τελετή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής διαρκεί έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 και παρακολουθείται από περίπου δύο δισεκατομμύρια οπαδούς σε πάνω από 180 περιοχές παγκοσμίως. Εν τω μεταξύ, οι μεταδόσεις της Πρωτοχρονιάς παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε ζώνη ώρας της Γης.

Η τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια για την εκπλήρωση του οράματος του 2025 έγινε στις 5 Δεκεμβρίου, όταν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζονταν ότι η κλήρωση του τουρνουά των 48 προκριμένων ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την οποία παρακολούθησαν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το γεγονός.

Η τελετή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν πιθανώς το τηλεοπτικό γεγονός με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση αυτό το μήνα, καθιστώντας την μια χαμένη ευκαιρία για την αείμνηστη βουλγάρα μάντισσα να δικαιωθεί πριν ο χρόνος φτάσει στο 2026.

Αν και η πρόβλεψη για το 2025 παρέμεινε ασαφής, όσοι έχουν ερμηνεύσει την προφητεία της Μπάμπα Βάνγκα πιστεύουν ότι το φως αναφέρεται σαφώς σε ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο που εμφανίζεται πάνω από τον αθλητικό χώρο.

Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν ότι η πρόβλεψη της Μπάμπα Βάνγκα έχει ήδη πραγματοποιηθεί, χάρη στο πέρασμα του μυστηριώδους διαστημικού αντικειμένου 3I/ATLAS, το οποίο πέρασε πιο κοντά από τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου.

Η NASA και άλλοι αστρονόμοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο είναι ένας άψυχος κομήτης, αλλά πολλοί από το κοινό, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός διακεκριμένου ερευνητή, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το 3I/ATLAS θα μπορούσε να είναι ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Υπάρχουν επίσης εικασίες ότι το φως στο όραμα της Μπάμπα Βάνγκα θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια βροχή μετεωριτών, το Βόρειο Σέλας ή την αναμενόμενη σουπερνόβα του T Coronae Borealis Nova, που απέχει 3.000 έτη φωτός και θα είναι ορατή από τη Γη.

Πολλοί πιστοί πίστευαν ότι αυτό το γεγονός θα λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια του Super Bowl τον Φεβρουάριο, το οποίο είναι ένα από τα τηλεοπτικά γεγονότα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση κάθε χρόνο, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Ωστόσο, το ιστορικό της Μπάμπα Βάνγκα ως προφήτισσα μελλοντικών γεγονότων συναγωνιζόταν την αιώνια φήμη του Νοστράδαμου.