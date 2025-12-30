Πολύτιμος σύμμαχος για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού του σκύλου και της γάτας είναι το γαϊδουράγκαθο, καθώς υποστηρίζει την υγεία του ήπατος.

«Για περισσότερα από 2.000 χρόνια οι σπόροι του, όπως και οι ρίζες του, χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς λόγους.

Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα λουλούδι που ανήκει στην οικογένεια των αστεροειδών. Στα αγγλικά λέγεται milk-thistle επειδή τα αγκαθωτά του φύλλα έχουν άσπρες κηλίδες. Υπάρχουν τρία βιοχημικά συστατικά. Για τις ιδιότητές τους έχουν απομονωθεί και όλα μαζί συνθέτουν την ουσία σιλυμαρίνη», αναφέρει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου.

Ενημερώνει ότι τα περισσότερα εκχυλίσματα γαϊδουράγκαθου περιέχουν, περίπου, 80% της ουσίας αυτής. Η σιλυμαρίνη χρησιμοποιείται, παραδοσιακά, στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο συκώτι, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, πλέον (σκύλους, γάτες, άλογα, κατσίκες κ.ά.).

Το γαϊδουράγκαθο προστατεύει το συκώτι από τη βλαβερή οξείδωση

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, το συκώτι είναι πολύ σημαντικό όργανο για τον οργανισμό. Η Μητέρα Φύση έχει προβλέψει για την τόνωση, αλλά και για την αποτοξίνωσή του με βότανα και φυτά, τα οποία έχουν σημαντικά οφέλη.

Οι ευεργετικές ικανότητες του γαϊδουράγκαθου

«Το γαϊδουράγκαθο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Μπορεί να δοθεί για να βοηθήσει στη διαδικασία αποτοξίνωσης του συκωτιού από φάρμακα, βαρέα μέταλλα, τοξίνες και άλλα επιβαρυντικά συστατικά.

Επιπλέον, ενεργοποιεί τη σύνθεση της πρωτεΐνης και τονώνει την ανάπτυξη νέων κυττάρων στο συκώτι, καθώς αντικαθιστά εκείνα που είναι κατεστραμμένα, ή νεκρά.

Επίσης, καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες και έχει αντί-φλεγμονώδεις ιδιότητες. Ειδικά οι ελεύθερες ρίζες στο σώμα προκαλούν οξείδωση. Μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η αρθρίτιδα», επισημαίνει η κα Παλαιολογοπούλου.

Παράλληλα, το γαϊδουράγκαθο προστατεύει το συκώτι από τη βλαβερή οξείδωση. Έρευνες δείχνουν ότι, όχι μόνο προστατεύει το συκώτι, αλλά και βοηθά στην «επαναφορά» του.

Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρόνιες ηπατοπάθειες, στη θεραπεία της λιπώδους νόσου του ήπατος. Όπως επίσης, και σε φλεγμονές των χοληφόρων αγγείων, και στην αντιμετώπιση πέτρας στη χολή, καθώς αραιώνει τη λάσπη.

Πολλοί σκύλοι με φλεγμονώδη νοσήματα του πεπτικού και του εντέρου, σύμφωνα με την ειδικό, ενδέχεται να έχουν, παράλληλα, κάποια φλεγμονή στο συκώτι, στη χολή και στο πάγκρεας. Το γαϊδουράγκαθο μπορεί να δράσει ευεργετικά σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Στο σημείο αυτό, βλέπουμε ότι ο οργανισμός είναι ένα ολιστικό σύστημα. Σκεφτείτε ότι, αν το συκώτι έχει αποδυναμωθεί από ένα πλήθος τοξινών, δεν είναι σε θέση να τις αποβάλει. Για παράδειγμα, αν ένας σκύλος έχει αλλεργίες και το συκώτι του είναι επιβαρυμένο από άλλες τοξίνες, δεν μπορεί να αποβάλει την ισταμίνη από τον οργανισμό του. Με τη συσσώρευση της ισταμίνης ο σκύλος, μελλοντικά, θα έχει περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις», υπογραμμίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Που πρέπει να απευθυνθείτε εάν επιθυμείτε να δώσετε κάποιο βότανο στο κατοικίδιό σας

Στην περίπτωση λοιπόν, που επιθυμείτε να δώσετε στον σκύλο ή στην γάτας σας κάποιο βότανο, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν βοτανολόγο. Όπως και σε έναν ολιστικό κτηνίατρο, όπως συμβουλεύει η κα Παλαιολογοπούλου, ή σε κάποιον κτηνίατρο που να είναι ανοιχτός στη φυσική αντιμετώπιση ασθενειών. Οι ειδικοί θα σας καθοδηγήσουν για τον τρόπο χρήσης του και τη διάρκεια χορήγησης, αλλά και για το είδος που πρέπει να δοθεί. Δηλαδή, αν θα είναι συμπλήρωμα ή φυσικό βότανο.

Τι υποστηρίζουν οι βοτανολόγοι

Στο εξωτερικό, όπως ενημερώνει η κα Παλαιολογοπούλου, οι βοτανολόγοι κατοικίδιων πιστεύουν ότι το γαϊδουράγκαθο, καλό θα είναι να δίνεται όταν υπάρχει κάποια ασθένεια. Και όχι σαν ένα συμπλήρωμα που δίνεται καθημερινά προληπτικά.

Οι βοτανολόγοι Gregory L. Tilford και Mary L. Wulff στο βιβλίο τους «Herbs for Pets: The Natural Way to Enhance your Pet’s Life» αναφέρουν ότι το γαϊδουράγκαθο είναι φάρμακο. Θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το συκώτι βρίσκεται, ήδη, κάτω από έντονο στρες.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η αυξημένη δόση μπορεί να προκαλέσει αέρια, στομαχική διαταραχή, ή ήπια διάρροια. Άρα, θα πρέπει να ρυθμιστεί η δοσολογία του.

Καταλήγοντας, η κα Παλαιολογοπούλου λέει: «Το γαϊδουράγκαθο είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στην αντιμετώπιση ηπατικών προβλημάτων.

Ελπιδοφόρο μήνυμα το ότι και στη χώρα μας, πλέον, χρησιμοποιείται στον σκύλο και τη γάτα ως μια πιο φυσική επιλογή».

● Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies), και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

