Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαρροή στοιχείων για έλεγχο που γίνεται εις βάρος του για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε παράνομα.

Ο κ. Μπότας ζητά να διερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί που διέρρευσαν και διακίνησαν τα συγκεκριμένα στοιχεία και να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου και διαρροής απόρρητων στοιχείων.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση ή κλήση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Μπότας, είναι μέλος του συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων και γενικός γραμματέας Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπάρχει πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να εκμίσθωνε κάποια αγροτεμάχια χωρίς οι εκμισθωτές να έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες δηλώσεις.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια αρνήθηκε ότι η υπόθεση αφορά χωράφια «φαντάσματα» όπως γράφεται, αλλά για έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών.

«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως λέει και η παροιμία “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”. Θα το πάμε μέχρι τέλους, Ε μέχρι να δικαιωθούμε, να λυθεί αυτή η υπόθεση και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχθεί. Είναι κυριολεκτικά μια μικρή έλλειψη ελέγχου, κάποια έλλειψη δικαιολογητικών. Τα χωράφια είναι πραγματικά, καλλιεργούνται, κάθε χρόνο παράγουν 250 τόνους ρύζι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα θα προσφύγουν κατά της διάταξης για την αποδέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

