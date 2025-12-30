newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Γιώργος Μπότας: Κατέθεσε μήνυση για διαρροή προσωπικών δεδομένων – «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»
Ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας. έκανε λόγο για «πόλεμο λάσπης» απέναντί του

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαρροή στοιχείων για έλεγχο που γίνεται εις βάρος του για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε παράνομα.

Ο κ. Μπότας ζητά να διερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί που διέρρευσαν και διακίνησαν τα συγκεκριμένα στοιχεία και να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συκοφαντικής δυσφήμησης διά του Τύπου και διαρροής απόρρητων στοιχείων.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση ή κλήση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Μπότας, είναι μέλος του συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων και γενικός γραμματέας Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπάρχει πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να εκμίσθωνε κάποια αγροτεμάχια χωρίς οι εκμισθωτές να έχουν υποβάλει τις αντίστοιχες δηλώσεις.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια αρνήθηκε ότι η υπόθεση αφορά χωράφια «φαντάσματα» όπως γράφεται, αλλά για έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών.

«Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως λέει και η παροιμία “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”. Θα το πάμε μέχρι τέλους, Ε μέχρι να δικαιωθούμε, να λυθεί αυτή η υπόθεση και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχθεί. Είναι κυριολεκτικά μια μικρή έλλειψη ελέγχου, κάποια έλλειψη δικαιολογητικών. Τα χωράφια είναι πραγματικά, καλλιεργούνται, κάθε χρόνο παράγουν 250 τόνους ρύζι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα θα προσφύγουν κατά της διάταξης για την αποδέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Δείτε τις δηλώσεις

YouTube thumbnail

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
Agro-in 27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
