Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Stories 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Spotlight

Στις 29 Δεκεμβρίου 1940 βυθίστηκε αύτανδρο στη θαλάσσια περιοχή του στενού του Οτράντο, στα ανοιχτά του λιμένος του Αυλώνος, το υποβρύχιο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «Πρωτεύς» (Υ-3) με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Μιχαήλ Χατζηκωνσταντή.

Αυτή υπήρξε η πρώτη απώλεια ελληνικού υποβρυχίου κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου των ετών 1940-1941, κι ως εκ τούτου το γεγονός καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.


Πηγή: hellenicnavy.gr

Ο «Πρωτεύς» ήταν το ένα από τα έξι υποβρύχια γαλλικής κατασκευής που είχε παραλάβει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά το Μεσοπόλεμο. Είχε καθελκυστεί τον Οκτώβριο του 1927 και είχε παραληφθεί από ελληνικής πλευράς τον Αύγουστο του 1929.

Μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, τον Οκτώβριο του 1940, ο «Πρωτεύς» είχε κληθεί να εκτελέσει τις πρώτες πολεμικές περιπολίες του.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Η πρώτη, αμυντικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε στις προσβάσεις του Πατραϊκού κόλπου και στο Ιόνιο από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 1940.

Η δεύτερη, επιθετικού χαρακτήρα, έλαβε χώρα στο στενό του Οτράντο από τις 15 έως τις 24 Νοεμβρίου 1940.

Στις 26 Δεκεμβρίου 1940 ο «Πρωτεύς» απέπλευσε εκ νέου, προκειμένου να εκτελέσει επιθετική περιπολία στο στενό του Οτράντο.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου, γύρω στις 10:00 π.μ., ο «Πρωτεύς», ενώ βρισκόταν στον τομέα της περιπολίας του (περί τα 12 ν.μ. δυτικά της νήσου Σάσωνος), εντόπισε εχθρική νηοπομπή στις προσβάσεις του λιμένος του Αυλώνος.

Το ελληνικό υποβρύχιο εξαπέλυσε επίθεση με τορπίλες εναντίον του κυρίου σώματος της ιταλικής νηοπομπής. Η επίθεσή του υπήρξε καθ’ όλα επιτυχής, καθώς επέφερε την καταβύθιση του ιταλικού μεταγωγικού «Σαρδηνία» (Sardegna).


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Δυστυχώς, εξαιτίας απώλειας βάθους κατά την προσβολή (συνεπεία μηχανικής βλάβης ή καθυστέρησης χειρισμού), το ελληνικό υποβρύχιο εντοπίστηκε από τους Ιταλούς. Ακολούθησε επίθεση με βόμβες βυθού εναντίον του «Πρωτέως» από το ιταλικό τορπιλοβόλο Antares, το οποίο συνόδευε την εχθρική νηοπομπή.

Τελικά, ο «Πρωτεύς» εμβολίστηκε από το ιταλικό τορπιλοβόλο και χάθηκε για πάντα παρασύροντας στον υγρό τάφο το σύνολο των ανδρών του, τα 48 μέλη του πληρώματός του (τον κυβερνήτη, τους τρεις αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους ναυτοδιόπους).


Το στίγμα βυθίσεως του «Πρωτέως» (πηγή: hellenicnavy.gr)

Όλοι τους προήχθησαν μετά θάνατον στον επόμενο βαθμό, ενώ τους απονεμήθηκαν οι ακόλουθες ηθικές αμοιβές:

Στον κυβερνήτη του υποβρυχίου, τον πλωτάρχη Μιχαήλ Χατζηκωνσταντή (προαχθέντα επ’ ανδραγαθία σε αντιπλοίαρχο τον Ιανουάριο του 1941), απονεμήθηκε το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Στους υποπλοιάρχους Γεώργιο Μαριδάκη (ύπαρχο), Θεόδωρο Κονίδη και Ανδρέα Τουρνά, καθώς και στους αρχικελευστές μηχανικούς Κυριάκο Νικολαράκο και Διονύσιο Τηλέμαχο, απονεμήθηκε ο Πολεμικός Σταυρός Β’ Τάξεως.

Στα λοιπά μέλη του πληρώματος απονεμήθηκε ο Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Ο πλωτάρχης Μιχαήλ Χατζηκωνσταντής, κυβερνήτης του «Πρωτέως», είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 26 Νοεμβρίου 1906. Πατέρας του ήταν ο Αντώνης Χατζηκωνσταντής από την Κάρυστο και μητέρα του η Ειρήνη Καλοκαιρινού.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1921 και εξήλθε από αυτήν το 1926 (ημερομηνία ορκωμοσίας του, η 16η Ιανουαρίου 1926). Στην τάξη του ανήκαν και άλλοι κατοπινοί κυβερνήτες υποβρυχίων.

Προήχθη σε υποπλοίαρχο το Φεβρουάριο του 1934 και σε πλωτάρχη τον Ιούνιο του 1938.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Λίγους μήνες μετά την προαγωγή του σε ανθυποπλοίαρχο είχε εισέλθει στη Σχολή Υποβρυχίων.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα υποβρύχια (22 πλήρη εξάμηνα, από το 1930 έως το 1940) υπηρέτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου στον «Πρωτέα» (για ένα διάστημα επτά μηνών συνολικά υπηρέτησε επίσης στα υποβρύχια «Κατσώνης», «Νηρεύς», «Γλαύκος» και «Τρίτων»).


Ο πλωτάρχης Μιχαήλ Χατζηκωνσταντής, κυβερνήτης του «Πρωτέως»

Ο «Μάκης» (έτσι τον γνώριζε όλη η Βάση Υποβρυχίων) θεωρούνταν ένας από τους πλέον ικανούς κυβερνήτες υποβρυχίων, με βαθιά γνώση του αντικειμένου του (ήταν μάλιστα εκείνος που είχε συντάξει το εγχειρίδιο των γαλλικών υποβρυχίων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το απαύγασμα της δεκαετούς πείρας του).

Στο φύλλο του «Ελευθέρου Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 1927 ανακαλύψαμε ένα άρθρο που αφορούσε μεν τον «Πρωτέα», αλλά όχι τα της βυθίσεώς του, θέμα που προβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά στις σχετικές πηγές που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 1.11.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το εν λόγω κείμενο, γραμμένο από τον Γ. Φτέρη (τον έγκριτο μανιάτη δημοσιογράφο, κριτικό, συγγραφέα και ποιητή), ήταν αφιερωμένο στην αφετηρία του βίου του «Πρωτέως», στην καθέλκυσή του επί γαλλικού εδάφους (στην κοίτη της Λουάρ, στα ναυπηγεία της Νάντης) στα τέλη Οκτωβρίου του 1927.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 1.11.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού ένα τμήμα όσων είχε γράψει εν είδει «ταξειδιωτικών εντυπώσεων» ο Φτέρης για τη Λουάρ, τη Νάντη και τον «Πρωτέα»:


Φθινόπωρο στην καρδιά της Γαλλίας […]. Πηγαίνομε προς τη Νάντη. Η νέα άγνωστη πόλις, το βράδυ, μετά την αποβίβαση στο σιδηροδρομικό σταθμό, ένα καθαρό αυτοκίνητο στον έρημο επαρχιακό δρόμο, τα μικρά σπίτια, οι λίγες γυναίκες, η κεντρική πλατεία με τα φώτα της. Το αίσθημα της ανακουφίσεως μετά τους μεγάλους συνωστισμούς του Παρισιού. Το πάει κι’ έλα στα τροττουάρ (σ.σ. πεζοδρόμια) που δεν έχετε ξαναπεράση. Κατά τα μεσάνυχτα, γυρίζοντας στο ξενοδοχείο μας, εδοκιμάζαμε μέσα στην ήσυχη ατμοσφαίρα της επαρχίας κάτι από την εντύπωσι λαχταρισμένης επιστροφής.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 1.11.1927, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η ημέρα μετέβαλεν ολωσδιόλου τα αντικείμενα. Δίπλα από τη Λουάρ (σ.σ. τον Λίγηρα), καθώς ανακύλαγε πάλι τα τραβηγμένα νερά της προς την κοίτη του μεγάλου ποταμού, ένα από τα γραφικώτερα κέντρα της βιομηχανικής Γαλλίας εσχεδιάσθη με τα σκούρα δαιδαλώδη οικοδομήματα των εργοστασίων του, με τις ψηλές καμινάδες του και με τα σύννεφα των καπνών του. Η ομίχλη του βροχερού μεσημεριού έκανε πιο υποβλητική την ανθρωπίνη ενέργεια και πιο παληό το γκρίζο της πολυκαιρίας. Τίποτε δεν φαίνεται καθαρά. Στο ποτάμι με την ανάστροφη κίνησι των κυμάτων του που ξαναγυρίζουν στην αγκαλιά της πολιτείας, σαν να εφοβήθηκαν το θέαμα του απέραντου ωκεανού, μετά τη νυκτερινή παλίρροια, γύρω από το ποτάμι, ο αλλόκοτος διάκοσμος της βιομηχανικής προκυμαίας όλο μέταλλο, κάρβουνο, στάχτη, ράγες, γεφύρια, βαγόνια και ανθρωπίνη δραστηριότητα. Στο δεύτερο πλάνο, πιο μακρυά, με τους σβυσμένους της τόνους, διπλωμένη στην ελαφροτάτη εσάρπα της καταχνιάς, η πρασινάδα της φύσεως. Απώτατα αραχνώδη δεντράκια, ολόισοι αδιόρατοι αγροί. Μόλις τα διακρίνομε, και αυτό τα καθιστά ακόμη ζωγραφικώτερα. Αργότερα, μετά την επίμονη λεπτοτάτη βροχή, ξαναβγήκε ο ήλιος. Το τοπείο απέκτησε πάραυτα σχέδιο, το αντικείμενο έγινε συγκεκριμένο, η πόλις εζύγωσε πιο κοντά. Κυττάμε τα πράγματα, σχεδόν ασαφή έως τώρα, να περιγράφωνται και να τονίζωνται. Η κοίτη της Λουάρ, το ριγηλό (σ.σ. τρεμουλιαστό) κύμα, αι λεπτομέρειαι των ναυπηγείων, οι άνθρωποι. Και εις το βάθος επάνω σε μια πελωρία τορπίλλη που στέκεται ως ανυπομονούσα στη σκάρα της, ένα κυμάτισμα άσπρου και γαλάζιου πανιού. Ο «Πρωτεύς» με τη σημαία της Ελλάδος.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Το μεσημέρι η εταιρεία των ναυπηγείων προσέφερε πρόγευμα σε διακοσίους δέκα προσκεκλημένους. Εις τους τοίχους τα ελληνικά και τα γαλλικά χρώματα. Μέσα στην αχανή σάλα αντιπρόσωποι των περισσοτέρων κρατών, Σέρβοι, Βέλγοι, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Έλληνες και Γάλλοι επίσημοι. Εις τα επιδόρπια εχαιρέτησαν το ελληνικόν ναυτικόν ο πρόεδρος της εταιρείας και ο νομάρχης της πόλεως. Ακολούθως έλαβε τον λόγον ο ναύαρχος και αρχηγός του γαλλικού ναυτικού επιτελείου κ. Σαθάν, υπενθυμίσας με τας θερμοτέρας εκφράσεις εις το κοινόν την δόξαν του ελληνικού κύματος, την παλαιοτέραν της Μεσογείου. Μεθ’ ο ανέφερε τα άθλα (σ.σ. τα κατορθώματα) του ναυτικού κατά την περίοδον της επαναστάσεως του 1821. Πρόκειται, είπε, περί της αρχαιοτέρας ράτσας της θαλάσσης, της χώρας η οποία ίδρυσεν αποικίας με τα καράβια της, δώσασα την πρώτην ώθησιν του πολιτισμού. Όλη η αίθουσα εκάλυψε τους λόγους του ρήτορος με χειροκροτήματα υπέρ της Ελλάδος.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Ο πρεσβευτής κ. Πολίτης (σ.σ. ο Νικόλαος Πολίτης, 1872-1942, διακεκριμένος νομικός, διπλωμάτης και πολιτικός) απήντησεν ακολούθως εις τους ομιλήσαντας, εν τω μέσω της βαθυτέρας και πλέον ανυπομόνου σιωπής του επιλέκτου κοινού. Πάραυτα οι πολυάριθμοι ξένοι δημοσιογράφοι, οι παρακολουθήσαντες επίτηδες την τελετήν, ετοιμάζουν τα χαρτιά τους και τον στυλό τους. Ο ρήτωρ ευχαριστεί κατά σειράν τους προλαλήσαντας και μετά ταύτα εξηγεί με το καθαρόν απαράμιλλον ύφος του τας ειρηνικάς διαθέσεις της Ελλάδος. Η παραγγελία υποβρυχίων δεν σημαίνει ότι έχομεν σκοπούς επιθετικούς. Η συνέχισις του σεμνού ναυτικού προγράμματός μας δεν αποδεικνύει ότι θα υπονομεύσωμεν ποτέ την ειρήνην. Είνε ένα ρεβόλβερ με επιμελώς κατεβασμένην την ασφάλειαν, ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος. Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσωμεν παρά μόνον όταν μας εξαναγκάση ο εχθρός.


Πηγή: «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (έκδοση του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος)

Το απόγευμα, μετά την επίσκεψιν των απεράντων ναυπηγείων, οι χιλιάδες επισκέπται με τας χιλιάδας των περιέργων κατοίκων της πόλεως κατέληξαν εις τον προβλήτα ένθα ανέμενεν ο «Πρωτεύς». Ο παπάς τής εν Παρισίοις ελληνικής εκκλησίας, με τον βυζαντινόν ορθόδοξον τόνον του, ηγίασε το έτοιμον σκάφος. Η κυρία Πολίτου, η ανάδοχος, απέσπασε το τελευταίον του στήριγμα και υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, σιγά-σιγά στην αρχή, γρηγορώτερα έπειτα, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι.

Ολόγυρα στη Λουάρ, μέσα στα συνεχή χειροκροτήματα, ακούεται ο ύμνος της ελευθερίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Floor Time: Πέφτουμε… στα πατώματα για χάρη της ευεξίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

inWellness
inTown
Stories
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;
Νέα στοιχεία 27.12.25

Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;

Ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει δύο από τις πιο φρικιαστικές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία: την δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας και την ταυτότητα του Zodiac Killer

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;
Stories 27.12.25

Ειρήνη για τα Χριστούγεννα: Υπάρχει η διπλωματία των γιορτών ή είναι απλά θέατρο;

Τα Χριστούγεννα η πολιτική σκηνή μεταμορφώνεται: οι γιορτές φέρνουν μαζί τους όχι μόνο δώρα αλλά και ευκαιρίες για ειρήνη — ή για στρατηγικούς υπολογισμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
Πολωνία 26.12.25

Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο

Στα πυκνά δάση της βορειοανατολικής Πολωνίας, ένα φαινομενικά γαλήνιο τοπίο κρύβει το μυστικό αρχηγείο από όπου ο Αδόλφος Χίτλερ σχεδίασε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε
Βίντεο 29.12.25

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αγγελική Λάμπρη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 29.12.25

Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο 36χρονος πυγμάχος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του είναι καλή.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο