Η μέρα που άλλαξαν τα πάντα: Σαν σήμερα ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στις Άλπεις

Μία ημέρα σαν σήμερα (29/12) πριν από 12 χρόνια σταμάτησε ο χρόνος, καθώς η είδηση ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έκανε το γύρο του κόσμου. Ο θρύλος της Formula 1 έκανε σκι στις γαλλικές Άλπεις στο θέρετρο του Μεριμπέλ.

Ο Σουμάχερ είχε βγει εκτός πίστας με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε έναν βράχο και να πέσει με το κεφάλι σε έναν άλλον. Κατευθείαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και επιβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Βγήκε από το κώμα σχεδόν έξι μήμες μετά στις 16 Ιουνίου, 2014 και μεταφέρθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ στη Λωζάνη της Ελβετίας, που επίσης εγκατέλειψε στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά από ένα χρόνο απομόνωσης στην έπαυλή του.

Τι λένε οι φήμες για τον Μίκαελ Σουμάχερ 12 χρόνια μετά

Οι πληροφορίες για την υγεία του ακόμα και σήμερα είναι πολύ περιορισμένες, καθώς η οικογένειά του δεν θέλησε να δώσει παραπάνω στοιχεία.

Φήμες λένε πως πάσχει από οστεοπόρωση και έχουν ατροφήσει οι μύες, ενώ είχε διαρρεύσει ότι θα έκανε επέμβαση με βλάστοκύτταρα, αλλά ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού.

Ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που επιτρέπεται να επισκέπτεται τον Σουμάχερ μετά το ατύχημα, είναι ο Ζαν Τοντ. Ο στενός φίλος του Γερμανού και πρώην αφεντικό της Ferrari αποκάλυψε πως επισκέπτεται συχνά τον Σουμάχερ. «Βλέπω τον Μίκαελ πολύ συχνά, μία ή δύο φορές τον μήνα. Η απάντησή μου είναι πάντα η ίδια: δίνει μάχη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τους στενούς του φίλους κανείς δεν έχει δει τον Σουμάχερ και γι αυτό πριν από μερικά χρόνια η είδηση ότι κάποιος έχει φωτογραφία του Παγκόσμιου πρωταθλητή από κοντά έγινε αμέσως viral με τον κάτοχο να ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να την πουλήσει έναντι 1 εκατ. Ευρώ.