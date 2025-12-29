«Δεν σκέφτεται την επιστροφή στην Πολωνία ο Σφιντέρσκι»
Νέο δημοσίευμα στην Πολωνία για το μέλλον του Κάρολ Σφιντέρσκι – Τα δεδομένα για το μέλλον του.
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πρωταγωνιστεί στην αθλητική επικαιρότητα της Πολωνίας, με χτεσινό (28/12) δημοσίευμα να λόγο για ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτησή του και να εξηγεί τους λόγους που ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.
Μάλιστα, το δεύτερο σκέλος έρχεται να το επιβεβαιώσει και ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόνταρτσικ, ο οποίος αναφέρει πως ο Σφιντέρσκι θα μπορούσε να αποχωρήσει από το Παναθηναϊκό, αλλά στην παρούσα φάση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του για την Βίντζεβ Λοτζ.
Τι λένε στην Πολωνία για το μέλλον του Σφιντέρσκι
🚨 Karol Świderski może odejść w zimowym oknie transferowym z Panathinaikosu Ateny, ale na dziś opcja powrotu do Polski (Widzew Łódź) nie jest rozważana. pic.twitter.com/iw4pVmoNdH
— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 28, 2025
«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μπορεί να φύγει στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο από τον Παναθηναϊκό , αλλά η επιλογή να επιστρέψει στην Πολωνία (Βίντζεβ Λοτζ) δεν εξετάζεται».
