ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο αγροτικό ζήτημα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, καταρρίπτοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ρεκόρ αγροτικών πληρωμών, ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατάρρευση των ενισχύσεων. «Το ετήσιο κονδύλι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ανέρχεται σε 1,882 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, έχουν πληρωθεί μόλις 729 εκατομμύρια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει αν πέρυσι τέτοια μέρα τα ποσά ήταν τόσο χαμηλά.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση και τη στάση της απέναντι στη διαφάνεια.

Χαρακτήρισε «γκεμπελισμό» τη διαστρέβλωση των δηλώσεών του από την κυρία Σδούκου, η οποία επιχείρησε να συνδέσει το αίτημα για «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» με την άρνηση ελέγχων.

«Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν «βαμπίρ» έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους «ημετέρους» και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους», ανέφερε μιλώντας στο MEGA ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ ζητούσε επιτακτικά ελέγχους εδώ και μια πενταετία, εισπράττοντας την ειρωνεία του κ. Αυγενάκη ότι «δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος», την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι «κλείνει το μάτι στο φαγοπότι» και ζητούσε έλεγχο των Υπουργών της.

«Πήραν τα λεφτά από τους έντιμους αγρότες»

Σχολιάζοντας δε την παραδοχή του αρμόδιου υπουργού για εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων από τους ελέγχους, ο κ. Τσουκαλάς υπολόγισε το κόστος της αδιαφορίας: «Αυτό σημαίνει ότι εδώ και 7 χρόνια, κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν 160 εκατομμύρια τον χρόνο από τους έντιμους αγρότες. Μιλάμε για περίπου 1 δισ. ευρώ «φέσι» στον έντιμο αγρότη από αυτή την κυβέρνηση» υπογράμμισε.

Τέλος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο κ. Τσουκαλάς τάχθηκε υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν «πραγματικά δεδομένα» και ειλικρίνεια. «Πρέπει να έρθουν και οι αγρότες και η κυβέρνηση, να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, εννοώντας μια ασπίδα προστασίας για όσους χρεοκοπούν λόγω Τειρεσία ή πλειστηριασμών», εξήγησε.

«Έχει γκρεμιστεί βέβαια η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου με τόσα ψέματα», κατέληξε, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πετρέλαιο, το ρεύμα και την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ.