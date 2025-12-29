Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

Η Λένα Δροσάκη μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στην εμπειρία της μητρότητας, λέγοντας πως ήταν ένα δώρο για εκείνη, καθώς ο γιος της άλλαξε τη ζωή της.

Λένα Δροσάκη: Η σχέση της με τον γιο της

«Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο», είπε. «Ο γιος μου είναι η κινητήριος δύναμή μου. Αυτή η αγνότητα, αυτή η αγάπη είναι ότι έχω στον κόσμο», είπε φανερά συγκινημένη.

Το διαζύγιό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη

«Αποφασίσαμε από τη στιγμή που χωρίσαμε ότι έπρεπε να είμαστε ήρεμοι. Βοήθησε κι εκείνος σε αυτή την απόφαση, γιατί χρειάζονται δύο πλευρές για να διατηρηθεί η ηρεμία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λένα Δροσάκη.

Για εκείνη ευτυχία είναι οι στιγμές ηρεμίας, αλλά και η επικοινωνία και η σύνδεση με το παιδί της.

Τέλος, η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στο κίνημα του #MeToo.

«Το να πάρει ένας άνθρωπος το θάρρος να μιλήσει για κάτι τόσο προσωπικό και μία τεράστια πληγή δική του, δεν γίνεται να έχει μόνο θετικό πρόσημο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αλώβητος. Είναι τεράστια νίκη, και προσωπική και κοινωνική. Νιώθω ακόμα ξαλαφρωμένη προς το παρόν, απ’ όλη αυτή την ηρεμία και το τέλος που έχει μπει».