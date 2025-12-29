newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Τράπεζες: Γιατί αγοράζουν ασφαλιστικές
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2025

Τράπεζες: Γιατί αγοράζουν ασφαλιστικές

Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους από προμήθειες με αρκετούς τρόπους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Spotlight

Το 2025 ήταν έτος εξαγορών για τις ελληνικές τράπεζες και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Μεγαλύτερη είδηση ήταν η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς έναντι 600 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Τον Οκτώβριο, η Eurobank εξαγόρασε το 80% του κλάδου ζωής της Eurolife έναντι 813 εκατ. ευρώ, αποκτώντας έτσι πλήρη έλεγχο των ασφαλίσεων ζωής της εταιρείας ύστερα από εννέα χρόνια.

Κατέχοντας ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους από προμήθειες με αρκετούς τρόπους

Εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο έγιναν και εκτός Ελλάδας, και συγκεκριμένα στην Κύπρο. Η Eurobank εξαγόρασε (μέσω της Ελληνικής Τράπεζας) την CNP Ασφαλιστική, ενώ η Alpha Bank ανακοίνωσε στα μέσα Δεκεμβρίου συμφωνία για την απόκτηση δύο ασφαλιστικών επιχειρήσεων: Universal Insurance και της Altius. Ετσι, δύο ελληνικές τράπεζες θα κατέχουν επί της ουσίας τους δύο από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Κύπρου.

Στις αρχές του νέου έτους, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) αναμένεται να ανακοινώσει την εξαγορά μειοψηφικού ποσοστού (πέριξ του 30%) στη θυγατρική μεγάλης ξένης ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Από τη μεριά της, η Alpha Bank φέρεται να σχεδιάζει την ενίσχυση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά με δύο τρόπους: πρώτον, με την υποστήριξη της AlphaLife, της ήδη υπάρχουσας ασφαλιστικής εταιρείας του Ομίλου, και δεύτερον, με την εξαγορά άλλης ασφαλιστικής εταιρείας και στην Ελλάδα.

Η ασφαλιστική αγορά δεν αφήνει… ασυγκίνητη ούτε την CrediaBank, που φιλοδοξεί μέσα στο 2026 να εδραιωθεί ως η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού μίλησε πρόσφατα για νέες εξαγορές, κάνοντας ειδική αναφορά στον κλάδο των ασφαλίσεων, και δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει μια τέτοια κίνηση το ερχόμενο έτος.

Τι προσφέρουν

Το 2025, τα καθαρά έσοδα των τραπεζών από τόκους ήταν μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Αν και κατάφεραν να περιορίσουν τη μείωση στα έσοδα χάρη στην πιστωτική επέκταση, τα μειωμένα επιτόκια ήχησαν σαν «καμπανάκι» ώστε οι ελληνικές τράπεζες να βάλουν ως προτεραιότητα την εύρεση εσόδων από άλλες πηγές, κυρίως προμήθειες και χρεώσεις.

Κι ενώ την περσινή χρονιά τα έσοδα των τραπεζών από προμήθειες ανέρχονταν περίπου στο 17% των συνολικών τους εσόδων, αυτή η εικόνα άλλαξε τη φετινή χρονιά. Με εξαίρεση την ΕΤΕ (15%), το αντίστοιχο ποσοστό για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες ήταν μεταξύ 21% και 25% στο εννεάμηνο. Στο σύνολο της τραπεζικής αγοράς, το ποσοστό υπολογίζεται λίγο πάνω από 21%. Εξάλλου, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το μερίδιο των τραπεζασφαλίσεων (bancassurance) στο σύνολο των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες φτάνει ως και το 64% (Γερμανία). Στην Ελλάδα υπολογιζόταν πέρυσι στο 20%.

Κατέχοντας ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους από προμήθειες με αρκετούς τρόπους. Ενα τυπικό παράδειγμα είναι τα στεγαστικά δάνεια: μαζί με τη χρηματοδότηση της αγοράς κατοικίας, η τράπεζα μπορεί να προσφέρει και την ασφάλισή της από φυσικές καταστροφές, που συνεπάγεται και μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, οι τράπεζες αναμένεται να λανσάρουν στην αγορά και προϊόντα του λεγόμενου τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, μέσω των οποίων οι πελάτες θα μπορούν να «χτίζουν» τη σύνταξή τους.

Wall Street
Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
ΕΕΤΤ 29.12.25

Από πρωταγωνιστής της καθημερινότητας στον… αργό θάνατο - Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων
Τα πάνω & τα κάτω 28.12.25

Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων

Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανοδική πορεία όμως η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ μισθωτών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες, παραμένει μεγάλο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
ΕΕΤΤ 29.12.25

Από πρωταγωνιστής της καθημερινότητας στον… αργό θάνατο - Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
