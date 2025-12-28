Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ήταν απαραίτητο το μεγάλο… ταιμ-άουτ από την πίεση των αγώνων και το ζόρι των προπονήσεων όλο αυτό το διάστημα στο φινάλε του 2025 για όλους στον Ολυμπιακό.

Από τον Μεντιλίμπαρ έως τον τελευταίο στον Ρέντη που έζησε έντονα το πρώτο μισό της σεζόν. Μια δύσκολη και επίπονη χρονιά για τον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος της με τρόπο που σίγουρα δεν άρεσε σε κανένα μετά τα όσα συνέβησαν στο ματς με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, όμως ήδη άπαντες έχουν αλλάξει «τσιπάκι», όπως του αρέσει και του Μεντιλίμπαρ να λέει, και σκέφτονται τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.

Οι ερυθρόλευκοι που μετά την απαραίτητη ξεκούραση με την εβδομαδιαία άδεια από τον «Μέντι» επιστρέφουν στην βάση τους σε λίγη ώρα (6μμ το ραντεβού) για να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το πρώτο ματς του 2026 που είναι και ο πρώτος τίτλος. Ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο στο Παγκρήτιο με τον ΟΦΗ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βάζει σε εφαρμογή την «επιχείρηση Σούπερ Καπ» θέλοντας έτσι να πανηγυρίσει με τον Ολυμπιακό τον 4ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός που προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης αλλά θα πρέπει και να το αποδείξει και στο χορτάρι. Αυτό που περιμένει ο Μεντιλίμπαρ είναι να γυρίσουν όλοι όπως πρέπει έχοντας ακολουθήσει πιστά το πρόγραμμα που πήραν φεύγοντας και βεβαίως να δουλέψουν πολύ καλά αυτές τις μέρες έως και το Σάββατο το απόγευμα (5μμ) που θα γίνει η σέντρα στο Παγκρήτιο.

Ο «Μέντι» που ξέρει πως δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Πασχαλάκη και Πιρόλα με τον δεύτερο που τραυματίστηκε στο ματς με την Κηφισιά να χάνει ένα σημαντικό διάστημα αγώνων με τον στόχο να είναι το κρίσιμο ματς για την 7η αγωνιστική της λίγκ φέις του Τσάμπιονς Λιγκ με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη στις 20 του μήνα.