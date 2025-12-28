Φενέρμπαχτσε: Τραυματίστηκε ο Ζάγκαρς και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Μανίσα για το τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά είχε και απώλειες από αυτή την αναμέτρηση.

Αυτό, γιατί ο Άρτουρς Ζάγκαρς τραυματίστηκε και όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού.

Κάτι που σημαίνει πως ο Λετονός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα και θα χάσει μεταξύ άλλων το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τουρκία στις 6 Ιανουαρίου.

