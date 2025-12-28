Φενέρμπαχτσε: Τραυματίστηκε ο Ζάγκαρς και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό
Θλάση υπέστη στο τελευταίο ματς της Φενέρμπαχτσε ο Λετονός γκαρντ, Άρτουρς Ζάγκαρς, ο οποίος θα χάσει και το προσεχές ματς με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
- Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
- Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο
- «Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα
- Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Μανίσα για το τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά είχε και απώλειες από αυτή την αναμέτρηση.
Αυτό, γιατί ο Άρτουρς Ζάγκαρς τραυματίστηκε και όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού.
Κάτι που σημαίνει πως ο Λετονός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα και θα χάσει μεταξύ άλλων το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τουρκία στις 6 Ιανουαρίου.
Το σχετικό ρεπορτάζ
Arturs Zagars’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme
Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Aralık Cumartesi günü oynanan Glint Manisa Basket karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ… pic.twitter.com/56su5zeezZ
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2025
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
- Επιμένουν στην Ιταλία: «Ο Σέιμπεν Λι πιέζει για μεταγραφή» (pic)
- Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι ο ήρωας των Χριστουγέννων στην Μπουντεσλίγκα
- Ταϊρί: «Θέλουμε να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και να πετύχουμε κάτι σημαντικό»
- Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
- Παναθηναϊκός: Χωρίς 5 παίκτες η προπόνηση, βελτιώνεται η κατάσταση με τη γρίπη
- Φενέρμπαχτσε: Τραυματίστηκε ο Ζάγκαρς και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό
- Μίλαν – Βερόνα 3-0: Ξανά στην κορυφή οι «ροσονέρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις