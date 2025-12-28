Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο – Τι λένε οι προβλέψεις για τα έντονα φαινόμενα

Σε τυπικά χειμωνιάτικα επίπεδα, χωρίς ακρότητες στα φαινόμενα, θα κυμανθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που δείχνουν πλέον σαφή σύγκλιση.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα «συμφωνούν» στο γενικό καιρικό μοτίβο που θα επικρατήσει τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της αλλαγής του χρόνου.

Έτσι, βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αισθητή ψύχρα, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες και τα ξημερώματα. Ωστόσο, η πιθανότητα έντονων ή επικίνδυνων φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρα έχει μειωθεί λόγω της απουσίας οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών, ενώ απομακρύνεται και το ενδεχόμενο για χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές όπως η Αττική.

🎯ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ

✅Η εικόνα που διαμορφώνεται για την αλλαγή του χρόνου αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση των προγνωστικών σε ένα ψυχρό αλλά σχετικά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς εντυπωσιακά φαινόμενα. Τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα –ICON, GFS και ECMWF–

Η εικόνα της Πρωτοχρονιάς και η «σύγκλιση» των μοντέλων

Ειδικότερα, τα δεδομένα από τα καιρικά μοντέλα σκιαγραφούν ένα ψυχρό αλλά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς αξιόλογες εξάρσεις για την αλλαγή του χρόνου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα – ICON, GFS και ECMWF – καταλήγουν πλέον στο ίδιο γενικό σενάριο, με μικρές διαφοροποιήσεις που αφορούν κυρίως τις θερμοκρασιακές λεπτομέρειες και όχι τη συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Κοινό στοιχείο και στις τρεις προγνώσεις είναι η απουσία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα. Οι ατμοσφαιρικές πιέσεις παραμένουν σχετικά υψηλές και η κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη μετωπικών συστημάτων, γεγονός που περιορίζει τόσο την ένταση όσο και την έκταση των φαινομένων. Έτσι, όπου σημειωθούν βροχές, αυτές θα είναι σποραδικές και ασθενείς, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε περιοχές του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Κρήτη.

Διαφορές σε θερμοκρασία και υετό

Αναλύοντας τα επιμέρους σενάρια, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι το μοντέλο ICON παρουσιάζει τη «στεγνότερη» εκδοχή, με ελάχιστες βροχές περιορισμένες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα και έμφαση στη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και στη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας.

Το αμερικανικό μοντέλο GFS, αν και έχει περιορίσει αισθητά τον υετό σε σχέση με παλαιότερες προβλέψεις, παραμένει το πιο ψυχρό, επιμένοντας σε χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στα ηπειρωτικά και σε κλειστές πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για ένα σενάριο με έντονη ψύχρα, αλλά χωρίς συνοδεία φαινομένων.

Από την πλευρά του, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF κινείται σε πιο ισορροπημένη κατεύθυνση, διατηρώντας ασθενή φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο και ταυτόχρονα αποφεύγοντας τις πιο ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες που προτείνει το GFS.

Χειμωνιάτικο αλλά ήρεμο σκηνικό

Συνολικά, η σύγκλιση των μοντέλων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές αναταράξεις. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται κυρίως στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες ώρες του νέου έτους, και όχι στην εκδήλωση φαινομένων.

Όπως καταλήγει και ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του στο Χ, πρόκειται για ένα καθαρά χειμωνιάτικο, αλλά ήρεμο σκηνικό, όπου η θερμοκρασία –και όχι η βροχή ή το χιόνι– θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην φετινή Πρωτοχρονιά.