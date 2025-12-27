Ναυάγιο τουριστικού σκάφους στην Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία
Οι ινδονησιακές ομάδες διάσωσης αναζητούσαν την αγνοούμενη οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το ισπανικό υπουργείο
Μια τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία αγνοείται έπειτα από την βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.
Οι δύο άλλοι επιβάτες–δύο τουρίστες από την Ισπανία– τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός–διασώθηκαν όλοι στη διάρκεια του ατυχήματος που σημειώθηκε αργά το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.
Cuatro miembros de una familia española desaparecen en Indonesia tras el naufragio de un barco. Son el padre y tres hijos. La madre y dos hijas más están a salvo.
La familia es natural de la ciudad de Valencia y está vinculada a la restauración. Se trata de la hija del dueño del… pic.twitter.com/rD07UD3IDC
— Julián José Ahijado (@ahijadojj) December 27, 2025
Το πλοιάριο ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές του νησιού στο πρακτορείο Antara.
Ινδονησιακά συνεργεία διάσωσης αναζητούν την αγνοούμενη οικογένεια, όπως είπε στο Reuters το ισπανικό ΥΠΕΞ.
🇪🇸 | Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia.
Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj este sábado 27 de diciembre de 2025 para localizar a cuatro ciudadanos españoles (una pareja y sus dos hijos menores) que han… pic.twitter.com/dTEFE6eBOn
— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025
