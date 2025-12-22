Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, καθώς το όχημα κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της νήσου της Ιάβας, ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Ινδονησίας.
Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.
Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα.
Το 2019, τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.
- Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε
- Ο Κριστιάνο των 200 εκατ. ευρώ και το μπλόκο της FIFA στην Αλ Νασρ λόγω της Σίτι
- Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
- Πινακίδες κυκλοφορίας: Από σήμερα η επιστροφή τους λόγω Χριστουγέννων – Η διαδικασία
- «Κάπου περνούσε μια φωνή»: Τελευταίες παραστάσεις στο HOOD art space
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Τετάρτη 24/12
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Δ’)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις