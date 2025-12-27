science
Τα καλά νέα που έφερε το 2025 για τα ζώα
Περιβάλλον 27 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

Τα καλά νέα που έφερε το 2025 για τα ζώα

Μέσα σε έναν κόσμο που συχνά αγνοεί τη φωνή τους, τα ζώα συνεχίζουν να υφίστανται αδικία — αλλά το 2025 έδειξε ότι η αλλαγή είναι δυνατή.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Ο κόσμος που έχουμε χτίσει είναι αμείλικτα σκληρός για τα ζώα. Μέχρι το τέλος του 2025, εκατομμύρια ζώα θα έχουν κλειστεί σε μικροσκοπικά κλουβιά και θα έχουν σκοτωθεί βίαια για τη γούνα τους.

Εκατοντάδες εκατομμύρια θα έχουν ναρκωθεί, υποστεί βασανιστήρια ή τεμαχιστεί σε πειραματικές διαδικασίες, ενώ σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο ζώα θα έχουν εκτραφεί για το κρέας, το γάλα ή τα αυγά τους, κυρίως σε βιομηχανικές φάρμες.

Παράλληλα, αμέτρητα ζώα αλιεύονται ή εκτρέφονται σε αιχμαλωσία για ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία, τσίρκα ή ως κατοικίδια.

Παρότι η πλειοψηφία των ανθρώπων αντιτίθεται σε αυτές τις πρακτικές, οι βιομηχανίες που εκμεταλλεύονται τα ζώα είναι οικονομικά ισχυρές, πολιτικά συνδεδεμένες και πολιτισμικά εδραιωμένες.

Ωστόσο, το παγκόσμιο κίνημα για την υπεράσπιση των ζώων μεγαλώνει, και νέες τεχνολογίες που μειώνουν ή καταργούν την εξάρτηση από ζώα στην παραγωγή και την έρευνα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.

Παρά τις αντιξοότητες, το 2025 σημειώθηκαν σημαντικές νίκες για τα ζώα, από σταδιακές αλλαγές μέχρι μετασχηματιστικές εκστρατείες.

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα σύμφωνα με το Vox περιλαμβάνουν:

Η Πολωνία απαγορεύει την εκτροφή για γούνα

Η Πολωνία, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός γούνας στον κόσμο, απαγόρευσε φέτος την εκτροφή ζώων για γούνα.

Ο Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι χαρακτήρισε την απόφαση ως ένδειξη ευσπλαχνίας, πολιτισμού και σεβασμού για όλα τα ζωντανά πλάσματα.

Η απαγόρευση ακολούθησε μια δεκαετία κατάρρευσης της βιομηχανίας, με τα εκτρεφόμενα ζώα να μειώνονται από 140 εκατομμύρια το 2014 σε 20,5 εκατομμύρια το 2024.

Αυγά χωρίς κλουβιά στις ΗΠΑ

Οι περισσότερες κότες ωοπαραγωγής ζουν ακόμη σε μικροσκοπικά κλουβιά, αλλά η ζήτηση για αυγά χωρίς κλουβιά αυξάνεται ραγδαία.

Το μερίδιο αυγών από κότες που δεν εκτρέφονται σε κλουβιά αυξήθηκε από 38,7% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 45,3% τον Σεπτέμβριο του 2025, σώζοντας περίπου 20 εκατομμύρια όρνιθες από περιορισμούς σε κλουβιά.

Η τάση αυτή εξαπλώνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που οι βιομηχανικές ομάδες προσπαθούν να ακυρώσουν νομοθεσίες υπέρ της ευζωίας.

Απαγόρευση πώλησης κατοικίδιων ζώων σε πάνω από 25 Πολιτείες της Αμερικής

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί αγοράζουν εκατομμύρια σκύλους και γάτες από καταστήματα κατοικίδιων ζώων και εκτροφείς. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από εκτροφεία κουταβιών ή γατών, όπου τα ζώα μεγαλώνουν σε μικρούς, ανθυγιεινούς χώρους με ελάχιστη προστασία και περιορισμένη κυβερνητική εποπτεία.

Εν τω μεταξύ, εκατομμύρια γάτες και σκύλοι που μπορούν να υιοθετηθούν μαραζώνουν σε καταφύγια, και πολλά από αυτά υποβάλλονται σε ευθανασία επειδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να τα στεγάσουν όλα.

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, οι υποστηρικτές των ζώων έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία εκστρατείες για την ψήφιση νόμων σε εκατοντάδες πόλεις, κομητείες και πολιτείες που απαγορεύουν στα καταστήματα κατοικίδιων ζώων να πωλούν κατοικίδια.

Υποχρεωτική αποκάλυψη ακρωτηριασμών στην Ελβετία

Η Ελβετία απαιτεί από τις εταιρείες κρέατος να αποκαλύπτουν αν τα ζώα υπέστησαν ακρωτηριασμούς χωρίς αναισθησία, όπως το κόψιμο ουρών και κεράτων.

Αν και δεν απαγορεύει τις πρακτικές, η διαφάνεια αυξάνει την πίεση για αλλαγή και ενημερώνει τους καταναλωτές.

Τεχνολογία για την πρόληψη βάναυσης θανάτωσης νεοσσών

Η βιομηχανία αυγών σκοτώνει εκατοντάδες εκατομμύρια αρσενικούς νεοσσούς τη μέρα της γέννησης.

Νέες τεχνολογίες ανίχνευσης φύλου μέσα στο αυγό επιτρέπουν την απομάκρυνση των αρσενικών πριν εκκολαφθούν, μειώνοντας σημαντικά την βάναυση θανάτωση.

Στην Ευρώπη, πάνω από το ένα τέταρτο των αυγών σαρώθηκε με αυτές τις τεχνολογίες από την άνοιξη του 2025.

Μείωση δοκιμών σε ζώα στην ιατρική έρευνα

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις δοκιμές σε ζώα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, μη ζωικών μεθόδων για τη δοκιμή της ασφάλειας φαρμάκων και χημικών ουσιών και τη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας.

Τον περασμένο μήνα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Η πολιτική αυτού του ζητήματος είναι περίπλοκη αλλά αν εκτελεστεί σωστά, το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερα ζώα να υποβάλλονται σε οδυνηρά πειράματα και πιο αποτελεσματική και ακριβής επιστημονική έρευνα.

Επιλογή φυτικών γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία των ΗΠΑ

Νομοσχέδιο που αναμένεται να υπογραφεί επιτρέπει πλέον στα σχολεία να προσφέρουν φυτικά γάλατα, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και τη ζήτηση για γάλα αγελάδας, με θετικό αντίκτυπο στις αγελάδες που υποβάλλονται σε σκληρές πρακτικές στη γαλακτοκομική βιομηχανία.

Προστασία γαρίδων και οστρακοειδών

Φέτος, αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι οι γαρίδες και οι καραβίδες στις αλυσίδες εφοδιασμού τους θα υποβάλλονται τουλάχιστον σε ηλεκτροπληξία πριν από τη σφαγή (αντί να πνίγονται).

Επίσης, ένας σημαντικός φορέας πιστοποίησης θαλασσινών δεσμεύτηκε να απαιτήσει από τις εταιρείες που πωλούν με την ετικέτα του να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την αφαίρεση των ματιών — την φρικτή πρακτική της αφαίρεσης των ματιών των θηλυκών γαρίδων για να επιταχυνθεί η αναπαραγωγή.

Βελτίωση της ευζωίας των κοτόπουλων

Τα σύγχρονα κοτόπουλα έχουν εκτραφεί για ταχύτατη ανάπτυξη, με σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολία στο περπάτημα.

Φέτος, μεγάλες εταιρείες και σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν φυλές που μεγαλώνουν πιο αργά, μειώνοντας τα βασανιστήρια εκατοντάδων εκατομμυρίων ζώων ετησίως.

Όσο σταδιακές και αν είναι οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές, επιτεύχθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες, εντατικές εκστρατείες, δημιουργία συνασπισμών και πειθώ του κοινού. Αποδεικνύουν ότι η οικονομική και πολιτική δύναμη αυτών των ζωικών βιομηχανιών δεν τις καθιστά ανίκητες και ότι η αλλαγή για τα ζώα είναι δυνατή μέσω έξυπνης υπεράσπισης και νέων τεχνολογιών.

Ελπίζουμε ότι το 2026 θα επιτευχθούν ακόμη περισσότερα.

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

