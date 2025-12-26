«Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»

Ο Μάριο Μιτάι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει του μεταγραφικού παράθυρου του Ιανουαρίου, καθώς η Αλ Ιτιχάντ θέλει να προχωρήσει στην πώλησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιτάι αποκτήθηκε από την Αλ Ιτιχάντ τον περασμένο Ιανουάριο με συμβόλαιο διαρκείας έως το καλοκαίρι του 2028.

Το δημοσίευμα για τον Μιτάι

🔻خاص :

خبر . قد لا يسعد بعض جمهور الاتحاد😎 : وافقت إدارة شركة نادي #الاتحاد على بيع المدة المتبقية ( سنة ونصف ) من عقد ظهير الفريق ، المحترف الألباني ماريو #ميتاي ( 23 سنة ) خلال الفترة الشتوية ، التي تفتح أبوابها مطلع شهر يناير/2026 المقبل . pic.twitter.com/ylLu68an9h — محمد البكيري (@m_bukairy) December 25, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν ο Μιτάι μετράει 16 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε πάνω από 1.300 λεπτά συμμετοχής που έχει αγωνιστεί.

Πρόκειται για έναν πολύπειρο παίκτη που έχει παίξει στην ΑΕΚ, ενώ έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Μόσχας ως δανεικός.

Παράλληλα, ο 23χρονος είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανίας.