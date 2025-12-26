sports betsson
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 16:16
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – Αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί, πολλοί τραυματίες
«Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»
Ποδόσφαιρο 26 Δεκεμβρίου 2025 | 16:25

«Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάριο Μιτάι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ.

Ο Μάριο Μιτάι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει του μεταγραφικού παράθυρου του Ιανουαρίου, καθώς η Αλ Ιτιχάντ θέλει να προχωρήσει στην πώλησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιτάι αποκτήθηκε από την Αλ Ιτιχάντ τον περασμένο Ιανουάριο με συμβόλαιο διαρκείας έως το καλοκαίρι του 2028.

Το δημοσίευμα για τον Μιτάι

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν ο Μιτάι μετράει 16 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε πάνω από 1.300 λεπτά συμμετοχής που έχει αγωνιστεί.

Πρόκειται για έναν πολύπειρο παίκτη που έχει παίξει στην ΑΕΚ, ενώ έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Μόσχας ως δανεικός.

Παράλληλα, ο 23χρονος είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανίας.

Business
Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

Αθλητική Ροή
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
Τι του λείπει; 26.12.25

Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»

Προς τιμήν του Τραμπ, φαίνεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις, αλλά πέρα από τα «ένστικτα», ο καθηγητής Στήβεν Γουόλτ επιμένει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για να τις τερματίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 26.12.25

Κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Στην κυβέρνηση επιμένουν στις «διαχρονικές παθογένειες» με τις επιδοτήσεις αλλά την ίδια ώρα γίνεται λόγος για οικονομικό σκάνδαλο και επιχειρείται να εμφανιστούν οι αγρότες ως οι απόλυτα ευνοημένοι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
Ποδόσφαιρο 26.12.25

O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!

Η Μπριζ νίκησε 5-3 τη Γκενκ το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) σε ένα τρομερό ματς για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει τρεις ασίστ και να περνάει τέταρτος στη συνολική λίστα για το 2025 στον κόσμο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26.12.25

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
