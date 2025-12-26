«Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάριο Μιτάι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ.
- Αμαξοστοιχία σταμάτησε για να βοηθήσει ορειβάτες - Με καρδιακά προβλήματα ο ένας
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα
- Θέατρα: Κλειστά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω απεργίας του Σ.Ε.Η
Ο Μάριο Μιτάι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει του μεταγραφικού παράθυρου του Ιανουαρίου, καθώς η Αλ Ιτιχάντ θέλει να προχωρήσει στην πώλησή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιτάι αποκτήθηκε από την Αλ Ιτιχάντ τον περασμένο Ιανουάριο με συμβόλαιο διαρκείας έως το καλοκαίρι του 2028.
Το δημοσίευμα για τον Μιτάι
🔻خاص :
خبر . قد لا يسعد بعض جمهور الاتحاد😎 :
وافقت إدارة شركة نادي #الاتحاد على بيع المدة المتبقية ( سنة ونصف ) من عقد ظهير الفريق ، المحترف الألباني ماريو #ميتاي ( 23 سنة ) خلال الفترة الشتوية ، التي تفتح أبوابها مطلع شهر يناير/2026 المقبل . pic.twitter.com/ylLu68an9h
— محمد البكيري (@m_bukairy) December 25, 2025
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φετινή σεζόν ο Μιτάι μετράει 16 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ σε πάνω από 1.300 λεπτά συμμετοχής που έχει αγωνιστεί.
Πρόκειται για έναν πολύπειρο παίκτη που έχει παίξει στην ΑΕΚ, ενώ έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Μόσχας ως δανεικός.
Παράλληλα, ο 23χρονος είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανίας.
- ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
- «Ενδιαφέρεται για τον Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ ο ΠΑΟΚ»
- Σάκοτα: «Φορμαρισμένος ο Άρης, χρειάζεται προσοχή το παιχνίδι»
- O Τζόλης νίκησε τον Καρέτσα (5-3) και έγινε 4ος σε ασίστ στον κόσμο το 2025!
- Οριστικό: Την Τρίτη (30/12) θα γίνει το Μαρούσι – Παναθηναϊκός
- Με 4 τρόπους ο Λανουά μεταφέρει την πίεση στους διαιτητές
- «Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Μιτάι»
- «Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει τον Καρέτσα – Ο Λουίς Ενρίκε παρακολουθεί στενά την περίπτωση του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις