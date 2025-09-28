Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Μπλαν: «Ενδιαφέρονται ήδη γι αυτόν ευρωπαϊκές ομάδες»
Ο Λοράν Μπλαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ και αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες τον έχουν στη λίστα τους...
Ο Λοράν Μπλαν δεν είναι πλέον προπονητής της Αλ Ιτιχάντ. Ο σαουδαραβικός σύλλογος, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 4η αγωνιστική του Saudi Pro League.
Ο πρώην προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέλαβε την Αλ ιτιχάντ το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας. Πριν από την ήττα από την Αλ Νασρ, αυτήν την σεζόν, η Αλ Ιτιχάντ έχει σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος, αλλά αποκλείσθηκε από το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Αύγουστο.
Ο Λοράν Μπλαν και οι Γάλλοι
Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αγωνίζονται πολλοί Γαλλόφωνοοι παίκτες, όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Ενγκολό Καντέ, Χουσέμ Αουάρ και Μούσα Ντιαμπί.
Μετά την απομάκρυνση του Μπλαν, προσωρινοί προπονητές, ανέλαβαν ο Χασάν Χαλίφα (βοηθός του Γάλλου τεχνικού) και ο Ιβάν Καράσκο, πρώην προπονητής στην Μπαρτσελόνα και στην Βαλένθια.
