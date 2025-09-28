sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Μπλαν: «Ενδιαφέρονται ήδη γι αυτόν ευρωπαϊκές ομάδες»
Ποδόσφαιρο 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:20

Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Μπλαν: «Ενδιαφέρονται ήδη γι αυτόν ευρωπαϊκές ομάδες»

Ο Λοράν Μπλαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ και αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες τον έχουν στη λίστα τους...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Spotlight

Ο Λοράν Μπλαν δεν είναι πλέον προπονητής της Αλ Ιτιχάντ. Ο σαουδαραβικός σύλλογος, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 4η αγωνιστική του Saudi Pro League.

Ο πρώην προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέλαβε την Αλ ιτιχάντ το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας. Πριν από την ήττα από την Αλ Νασρ, αυτήν την σεζόν, η Αλ Ιτιχάντ έχει σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος, αλλά αποκλείσθηκε από το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Λοράν Μπλαν και οι Γάλλοι

Στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αγωνίζονται πολλοί Γαλλόφωνοοι παίκτες, όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Ενγκολό Καντέ, Χουσέμ Αουάρ και Μούσα Ντιαμπί.

Μετά την απομάκρυνση του Μπλαν, προσωρινοί προπονητές, ανέλαβαν ο Χασάν Χαλίφα (βοηθός του Γάλλου τεχνικού) και ο Ιβάν Καράσκο, πρώην προπονητής στην Μπαρτσελόνα και στην Βαλένθια.

Headlines:
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο