Καλύτερη ζωή: Τα δύο μυστικά για να την πετύχουμε
26 Δεκεμβρίου 2025

Καλύτερη ζωή: Τα δύο μυστικά για να την πετύχουμε

Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, όλοι έχουμε έναν στόχο: μια καλύτερη ζωή. Πώς μπορούμε, όμως, να την πετύχουμε;

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Για κάποιους, μια «καλύτερη ζωή» μπορεί να έχει να κάνει με πιο ουσιαστικές σχέσεις, συναισθηματική ευεξία ή σωματική υγεία. Για άλλους, η ίδια έννοια μπορεί να αφορά καλύτερη οικονομική κατάσταση ή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο: όλοι θέλουμε μια καλύτερη ζωή και υπάρχουν δύο στρατηγικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να την κατακτήσουμε:

1) Περισσότερο κίνητρο

2) Λιγότερη τριβή

Παρότι το κίνητρο λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας, η μείωση της τριβής έχει συχνά μεγαλύτερη επίδραση. Συνδυάζοντας και τις δύο στρατηγικές, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα…

  1. Περισσότερο και πιο ουσιαστικό κίνητρο

Το κίνητρο είναι απαραίτητο όχι μόνο για την επίτευξη στόχων αλλά και για την ίδια μας την επιβίωση. Χωρίς ένα υγιές βιολογικό σύστημα κινήτρου, άνθρωποι και ζώα σταματούν να κινούνται, να νιώθουν, να αναπαράγονται, ακόμη και να τρώνε. Ωστόσο, συνήθως βασιζόμαστε σε εξωτερικά και βραχυπρόθεσμα κίνητρα, κάτι που μοιάζει με την κατανάλωση junk food: προσφέρει προσωρινή ενέργεια χωρίς να υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη πρόοδο. Αντί γι’ αυτά λοιπόν, χρειαζόμαστε πραγματικό κίνητρο, που να πηγάζει δηλαδή από προσωπικές αξίες, σημαντικές σχέσεις, βασικούς ρόλους στη ζωή μας και μακροπρόθεσμους στόχους. Μέσα από ερωτήσεις στον εαυτό μας για να ανακαλύψουμε τι εκτιμάμε περισσότερο, τι θέλουμε, τι φοβόμαστε και ποια είναι η αντίληψη μας για εμάς τους ίδιους, μπορούμε να εντοπίσουμε βαθιά προσωπικά κίνητρα που μας κινητοποιούν διαρκώς.

  1. Λιγότερη τριβή – «Ξεμπλοκάροντας» το δρόμο προς τους στόχους μας

Η τριβή είναι το αντίθετο του κινήτρου. Το κίνητρο λειτουργεί όπως η βενζίνη: μας δίνει ενέργεια και διευκολύνει την πρόοδο. Η τριβή μοιάζει με την αντίσταση στον άνεμο: όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο αργή και δύσκολη η κίνηση προς τους στόχους μας.

Παράλληλα, όσο μεγαλύτερη είναι η τριβή, τόσο περισσότερο κίνητρο χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι ξεκινούν κάτι με επιτυχία αλλά σύντομα τα παρατάνε αφού κάθε επιλογή μοιάζει με ανηφόρα…

Η τριβή μπορεί να είναι συναισθηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική ή σωματική και η έντασή της διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Συναισθηματική τριβή

  • Υψηλή: στρες, τελειομανία, αναβλητικότητα, ασαφείς στόχοι, πίεση χρόνου, δραστηριότητες που δεν μας αρέσουν.
  • Χαμηλή: σαφείς στόχοι με ευέλικτες μεθόδους, αποτελεσματική διαχείριση του στρες, καλός ύπνος, σωστή διατροφή, επαρκής κίνηση, ευχάριστες επιλογές.

Κοινωνική τριβή

  • Υψηλή: τοξικές σχέσεις, αρνητικές επιρροές, υπερβολική χρήση των social media, δυσκολία οριοθέτησης, συνεχής προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων.
  • Χαμηλή: υποστηρικτικές σχέσεις, οικογένεια/φίλοι που μοιράζονται στόχους, ποιότητα > ποσότητα σχέσεων, ισχυρή αυτοεικόνα και σαφής γνώση αξιών.

Περιβαλλοντική τριβή

  • Υψηλή: δελεαστικά τρόφιμα, διαρκείς ειδοποιήσεις email και από κοινωνικά δίκτυα, ακατάστατοι χώροι, άβολες θερμοκρασίες.
  • Χαμηλή: υπενθυμίσεις στόχων, εργαλεία παρακολούθησης δραστηριότητας, περιβάλλοντα που «καθοδηγούν» σε σωστές επιλογές, ήρεμοι και οργανωμένοι χώροι.

Σωματική τριβή

  • Υψηλή: χαμηλή ενέργεια, κακός ύπνος, χρόνιος πόνος ή άλλες παρεμβατικές καταστάσεις.
  • Χαμηλή: σταθερές συνήθειες ύπνου, έκθεση στο πρωινό φως, ευέλικτη άσκηση, διατροφή με απλά συστατικά, ποιοτικός χρόνος με άλλους.

Για μια καλύτερη ζωή

Τελικά, μια καλύτερη ζωή δεν χρειάζεται απλά περισσότερο κίνητρο· χρειάζεται ισχυρότερο κίνητρο και έναν πιο ομαλό δρόμο προς τους στόχους μας. Όταν συνδυάζουμε τέτοια κίνητρα με στρατηγικές που μειώνουν την τριβή, η πορεία προς την πρόοδο παύει να μοιάζει με ατελείωτη «Σισύφεια ανάβαση» και μετατρέπεται σε μια απολαυστική εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης, μάθησης και ανακάλυψης.

* Πηγή: Vita

