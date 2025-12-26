Συνηθίζουμε να εκδηλώνουμε κάποιες συμπεριφορές, όταν συναντάμε έναν ασυνόδευτο ή αδέσποτο σκύλο, που είναι εντελώς λάθος.

Τα λάθη μας οφείλονται στο ότι δεν γνωρίζουμε τη φύση του σκύλου και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

«Πόσα λιγότερα ατυχήματα θα μετρούσαμε αν γνωρίζαμε πώς να φερθούμε σε έναν σκύλο; Πόσο πιο σίγουροι θα νιώθαμε απέναντι σε έναν ασυνόδευτο ή αδέσποτο σκύλο; Ο φόβος είναι ο «υπαίτιος» του λάθους», επισημαίνει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Όλα, τονίζει ότι ξεκινούν από την κατανόηση της φύσης του ζώου. Όταν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τότε μπορούμε να νιώσουμε ασφάλεια δίπλα του.

Το έντονο βλέμμα κατάματα είναι προκλητικό

Πάντα παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του σκύλου και τα βιώματά του. Όμως, η έκβαση μιας συνάντησης, με έναν άγνωστο σκύλο, είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της δικής μας συμπεριφοράς.

Ένας αδέσποτος σκύλος, μπορεί να είναι φιλικός. Μπορεί όμως και όχι.

Οι λάθος συμπεριφορές μας, όταν συναντούμε έναν ασυνόδευτο ή αδέσποτο σκύλο

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι, υπογραμμίζει η κα Κουτούλια, είναι ότι «το βάζουν στα πόδια». Ποτέ, μα ποτέ, δεν τρέχουμε μπροστά σε έναν σκύλο.

Ας κατανοήσουμε το γιατί.

Ο σκύλος, εξηγεί η κα Κουτούλια, είναι θηρευτής. Ό,τι κινείται, ενεργοποιεί το ένστικτο του κυνηγιού. Ακόμα κι αν δεν έχει πρόθεση να δαγκώσει, στη θέα της απότομης κίνησης, μπορεί να τρέξει για να πιάσει το «θήραμα».

Το ίδιο ένστικτο είναι που τον ωθεί να κυνηγά τη μπάλα. Η αργή, ήρεμη κίνηση, αντίθετα, μπορεί να περάσει σχετικά απαρατήρητη. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα τον αγχώσει ούτε θα τον ενθουσιάσει υπερβολικά.

Το έντονο βλέμμα κατάματα είναι προκλητικό. Όταν συναντάμε έναν άγνωστο σκύλο, αποφεύγουμε να τον κοιτάμε επίμονα και διατηρούμε μια στάση αδιαφορίας.

Η αλλαγή κατεύθυνσης είναι μια πολύ καλή πρακτική. Πολλές φορές, ένας σκύλος αγχώνεται, όταν ένας άνθρωπος κατευθύνεται ευθεία προς το μέρος του.

Προσοχή στις χειρονομίες και στα χέρια. Οι έντονες κινήσεις, συχνά, «μεταφράζονται» ως απειλή.

Κρατάμε τα χέρια χαλαρά, χαμηλά, κοντά στο σώμα μας. Δεν οπισθοδρομούμε ποτέ.

Αντίθετα, αλλάζουμε κατεύθυνση και συνεχίζουμε να βαδίζουμε με φυσιολογικό ρυθμό. Η οπισθοδρόμηση δίνει χώρο στον σκύλο για να μας πλησιάσει περισσότερο.

Τα ασφαλή «δεν» που κάνουμε όταν βλέπουμε έναν ασυνόδευτο, αδέσποτο σκύλο

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πώς θα αντιδράσει ένας ασυνόδευτος ή αδέσποτος σκύλος, εξαρτάται – κατά έναν μεγάλο βαθμό- από τη δική μας συμπεριφορά.

Γι’ αυτό, η κα Κουτούλια δίνει ακόμα και άλλες συμβουλές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ειδικό, δεν χαϊδεύουμε έναν άγνωστο σκύλο. Το άγγιγμα, μπορεί να τον αγχώσει, ειδικά αν γίνει στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Δεν σηκώνουμε ποτέ τα χέρια ψηλά. Είναι πολύ πιθανό ο σκύλος να πηδήξει επάνω μας.

Δεν σκύβουμε από πάνω του γιατί θα νιώσει εισβολή στα προσωπικά του όρια και, μπορεί να αντιδράσει.

Δεν φωνάζουμε. Μια τσιριχτή ή έντονη φωνή, μπορεί να κλιμακώσει την κατάσταση.

Σεβόμαστε τον χώρο του

Εν ολίγοις, η κα Κουτούλια λέει: «Κατά βάση, σε μια συνάντηση με έναν άγνωστο σκύλο, δεν κάνουμε τίποτα, όπως και δεν θα κάναμε και σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Σεβόμαστε τον χώρο του, παραμένουμε ήρεμοι και διατηρούμε μια στάση, που δεν προκαλεί».

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν κατακτήσει τρεις τίτλους σε παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα ServiceDog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

