Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «συνεχάρη» τον «εκλεγμένο πρόεδρο» της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα, τον υποψήφιο της δεξιάς που υποστήριξε δημόσια ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μερικά 24ωρα πριν την ψηφοφορία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Mohatt, επάνω, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο).

Η αμερικανική κυβέρνηση παρότρυνε «όλα τα μέρη» να «σεβαστούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα»

Χθες Τετάρτη, λίγα λεπτά αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών από την εφορευτική επιτροπή, η αμερικανική κυβέρνηση παρότρυνε «όλα τα μέρη» να «σεβαστούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα» ώστε να υπάρξει άμεση «ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή τον υποψήφιο του Εθνικού Κόμματος (PN) σχεδόν έναν μήνα μετά τις εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, έπειτα από εβδομάδες διακοπών της καταμέτρησης, τεχνικών προβλημάτων, αμφισβητήσεων και καταγγελιών για νοθεία.

«Ανυπομονούμε»

Με ανακοίνωση Τύπου που υπέγραψε προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «συνεχάρη» τον κ. Ασφούρα για την «καθαρή» και «αδιαμφισβήτητη» επικράτησή του και παρότρυνε «όλα τα μέρη να σεβαστούν το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του για να προωθήσουμε τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία μας, να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ, και να ενισχύουμε τις οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών μας».

