«Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. ευρώ για τον Γιακουμάκη»

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει και το όνομα του Γιώργου Γιακουμάκη φαίνεται πως έχει αρκετή πέραση. Ο διεθνής φορ αγωνίζεται ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ και σε 20 εμφανίσεις ως τώρα σε όλες τις διοργανώσεις μετρά εννιά γκολ με μία ασίστ.

Η Οβιέδο φέρεται να τον έχει λοιπόν στο στόχαστρό της και να θέλει να τον κάνει δικό της άμεσα, στην προσπάθειά της να ενισχυθεί ώστε να παραμείνει στη La Liga. Με αφορμή αυτό το γεγονός, δημοσιεύματα στο Μεξικό αναφέρθηκαν στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ, ομάδας στην οποία ανήκει ο Γιακουμάκης και η οποία πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του συμβολαίου του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρον οι Μεξικανοί, η Κρουζ Αζούλ αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, δείγμα και του πόσο εκτιμά τις ικανότητές του. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, φαίνεται πως έχει την κατάσταση στα χέρια του καθώς για εκείνον η ρήτρα ενόψει καλοκαιριού είναι στα 5 εκατ. ευρώ, οπότε και θα έχει τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσει.

«Ενδιαφέρον από τρεις διαφορετικές χώρες για τον Τσάλοφ»

Ο Φιόντορ Τσάλοφ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό με τον Λουτσέσκου να δείχνει έμπρακτα πως δεν τον υπολογίζει και ήδη αρκετές ομάδες έχουν γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του.

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύματα από την Ρωσία έκαναν λόγο για προσπάθεια της ΤΣΣΚΑ να αποκτήσει τον παίκτη έστω και με την μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα από την πατρίδα του κάνει λόγο για τρεις ομάδες που τον έχουν στην λίστα τους ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, προκειμένου να τον πάρουν μακριά από την Τούμπα.

Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζει το ρωσικό δημοσίευμα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Άρης Λεμεσού, καθώς και ένας σύλλογος της Τουρκίας παρακολουθούν την περίπτωση του Τσάλοφ, που δεν διανύει τις καλύτερες μέρες του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι παίκτες στη θέση του είναι φορμαρισμένοι αλλά και ο Μύθου ανεβαίνει, με αποτέλεσμα ο Ρώσος φορ να μην υπολογίζεται ιδιαίτερα.