«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Ντρκούσιτς»

Ο Βάνια Ντρκούσιτς φάινεται πως μπαίνει και πάλι στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να ενισχύσει την άμυνά του κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο 26χρονος Σλοβένος κεντρικός αμυντικός επιθυμεί να φύγει από τη Ζενίτ τον Ιανουάριο και έτσι σλοβενικά δημοσιεύματα τον συνδέουν και πάλι με τον Δικέφαλο του Βορρά που άλλωστε τον είχε στο στόχαστρό του από το περασμένο καλοκαίρι.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, θέλει να δώσει βάθος στην άμυνα, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Λόβρεν, Βολιάκο, Κεντζιόρα και Μιχαϊλίδης.

Θέλει να παίξει στην Ευρώπη

Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2024 στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την οποία έχει καταγράψει φέτος 20 συμμετοχές, ωστόσο φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από την Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παρουσία του Δικεφάλου του Βορρά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε αντίθεση με τις ομάδες της Ρωσίας που δεν συμμετέχουν σε αυτές, αποτελούν τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο ο παίκτης που έχει συμβόλαιο με τη Ζενίτ ως το 2029, θέλει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.