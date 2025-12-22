«Ο Γερεμέγεφ υπέγραψε στον ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο»

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βάσει ρεπορτάζ της Sportbladet έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για 18 μήνες, ενώ διαθέτει και οψιόν ανανέωσης για ένα ακόμη έτος. Ο 32χρονος σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, ψάχνει τη νέα του ομάδα αφού το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και όπως όλα δείχνουν, βρήκε το νέο του σταθμό στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο «πρόσωπο» του Δικεφάλου του βορρά.

Σύμφωνα με το σουηδικό δημοσίευμα ο επιθετικός ύψους 1.92μ, είχε προτάσεις από τη Νότια Κορέα, αλλά και από αρκετές ομάδες της Super League 1 της Σουηδίας, ωστόσο φαίνεται πως θα παραμείνει κάτοικος Ελλάδας και υπολογίζεται πως θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις, μαζί με την επιστροφή της ομάδας μετά τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα για τον Γερεμέγεφ:

«Αυτή είναι η νέα ομάδα του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Sportbladet, ο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, διάρκειας 18 μηνών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τα ελληνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Σουηδός επιθετικός του Παναθηναϊκού βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εκείνο το διάστημα είχε προτάσεις από τη Νότια Κορέα, αλλά και από αρκετές ομάδες της Super League 1 της Σουηδίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Sportbladet, υπέγραψε τελικά συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια 18 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει επίσημα μετά την Πρωτοχρονιά.

Έτσι, δεν θα υπάρξει επιστροφή στην Allsvenskan για τον 32χρονο επιθετικό, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της ελληνικής Super League, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός είναι έκτος με 22 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ δίνει μάχη για τον τίτλο».