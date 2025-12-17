Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, όπως γνωστοποίησε η «πράσινη» ΠΑΕ μέσα από ανακοίνωσή της. Ο Σουηδός επιθετικός μένει και τυπικά ελεύθερος και ανηφορίζει… για Τούμπα, καθώς αναμένεται να υπογράψει στον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.
Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».
Από την πλευρά του ο Γερεμέγεφ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram:
«Ο χρόνος μου εδώ στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική χαρά.
Θα κοιτάζω πίσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη περηφάνια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα το 100% και προσπαθούσα για το καλύτερο. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις καμία τύψη.
Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Με στηρίξατε και με ωθήσατε όλα αυτά τα χρόνια· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα».
