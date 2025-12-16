Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
Ο ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που μένει ελεύθερος τον Ιανουάριο από τον Παναθηναϊκό.
Ένας από τους κύριους μεταγραφικούς στόχους του ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο είναι η απόκτηση ενός σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ο Τσάλοφ δεν ανταποκρίνεται και η σεζόν δεν μπορεί να βγει με δεύτερο τον Μύθου, γι’ αυτό και οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά είναι στην αγορά για επιθετικό.
Μία από τις περιπτώσεις λοιπόν που φέρεται να έχει προταθεί και να εξετάζεται σοβαρά από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι αυτή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός άσος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και αρέσει πολύ στον Ρουμάνο τεχνικό που τον θεωρεί ιδανικό για την κορυφή της επίθεσης.
Εφόσον προχωρήσει η υπόθεση, ο Γερεμέγεφ θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα του νέου έτους, όταν και θα μείνει τυπικά ελεύθερος από τους «πράσινους». Φέτος έχει αγωνιστεί ελάχιστα μέχρι τώρα και συγκεκριμένα έχει καταγράψει 9 συμμετοχές με συνολικό χρόνο 82 λεπτά και ένα γκολ.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει επίσης με καλό μάτι την προοπτική να γίνει κάτοικος Τούμπας και μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη σε αυτή την ιστορία.
Ο Ζαφείρης στην Τούμπα
Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος μάλιστα την Τετάρτη (17/12) θα βρεθεί στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των «ασπρόμαυρων» στον αγώνα με την Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.
