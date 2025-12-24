Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε στον… αέρα τη Χριστουγεννιάτικη ταινία που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και γνωστούς ηθοποιούς.

Μετά το τρέιλερ που κυκλοφόρησε και τα… έσπασε ήρθε η ταινία με 9 λεπτά άφθονου γέλιου. Η ταινία «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece» ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Πρωταγωνιστής, είναι ο Τάισον σε ρόλο παππού με μαγκούρα και, φυσικά, οι ηθοποιοί Γεράσιμος Σκιαδαρέση και, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Η υπόθεση; Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσάρεβα κάνει παραγγελία στον Σκιαδαρέση το απόλυτο στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δένδρο. Ο ίδιος γεμάτος ενθουσιασμό το ετοιμάζει, το τοποθετεί σε βαλίτσα, όμως όταν φτάνει στην Τούμπα, την ξεχνάει μέσα στο ταξί. Εκεί, λοιπόν, επιστρατεύονται οι ποδοσφαιριστές των «ασπρόμαυρων» και συμμετέχουν στις έρευνες για την εύρεσή της!

Ο Τάισον εμφανίζεται με καβουράκι και μαγκούρα να ψάχνει τη βαλίτσα, οι Γιακουμάκης, Πέλκας ανακρίνουν τον Μαυρόπουλο για να εντοπίσουν το πολύτιμο στολίδι, ενώ απόλαυση είναι ο Ντεσπόντοφ!

Δείτε το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ: