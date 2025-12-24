Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον
- Το Ισραήλ κατεδάφισε στη Δυτική Όχθη το σπίτι Παλαιστίνιου που κατηγορείται για επίθεση
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- 24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε στον… αέρα τη Χριστουγεννιάτικη ταινία που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και γνωστούς ηθοποιούς.
Μετά το τρέιλερ που κυκλοφόρησε και τα… έσπασε ήρθε η ταινία με 9 λεπτά άφθονου γέλιου. Η ταινία «PAOK FC X Varagons Xmas Project Part 9: The missing piece» ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Πρωταγωνιστής, είναι ο Τάισον σε ρόλο παππού με μαγκούρα και, φυσικά, οι ηθοποιοί Γεράσιμος Σκιαδαρέση και, Δημήτρης Μαυρόπουλος.
Η υπόθεση; Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσάρεβα κάνει παραγγελία στον Σκιαδαρέση το απόλυτο στολίδι για το χριστουγεννιάτικο δένδρο. Ο ίδιος γεμάτος ενθουσιασμό το ετοιμάζει, το τοποθετεί σε βαλίτσα, όμως όταν φτάνει στην Τούμπα, την ξεχνάει μέσα στο ταξί. Εκεί, λοιπόν, επιστρατεύονται οι ποδοσφαιριστές των «ασπρόμαυρων» και συμμετέχουν στις έρευνες για την εύρεσή της!
Ο Τάισον εμφανίζεται με καβουράκι και μαγκούρα να ψάχνει τη βαλίτσα, οι Γιακουμάκης, Πέλκας ανακρίνουν τον Μαυρόπουλο για να εντοπίσουν το πολύτιμο στολίδι, ενώ απόλαυση είναι ο Ντεσπόντοφ!
Δείτε το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ:
- Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
- Το μέλλον της Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει από τις Βρυξέλλες
- Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
- Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
- Gazzetta dello Sport: «Ο Γκασπερίνι αποφάσισε για το μέλλον του Τσιμίκα»
- Όταν ο κύκλος έκλεισε: Το «ναυάγιο» του μεταγραφικού 2022 στη Μίλαν
- Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
- Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις