Νιώθεις μοναξιά τα Χριστούγεννα – Πέντε προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν

Τα Χριστούγεννα θεωρούνται συχνά μια περίοδος σύνδεσης, ζεστασιάς και αίσθησης του ανήκειν, αλλά για πολλούς ανθρώπους, μπορεί να σημαίνει μοναξιά, με την πραγματικότητα τους να μοιάζει διαφορετική: απομονωτική, συναισθηματικά φορτισμένη…

Ωστόσο, το να είσαι μόνος τα Χριστούγεννα δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Για πολλούς, αυτή η περίοδος μπορεί να είναι μια σπάνια ευκαιρία για χώρο, ηρεμία και θεραπεία. Μπορεί να είναι η μόνη εποχή του χρόνου που έχετε τον χώρο να ακούσετε τις σκέψεις σας, να αναλογιστείτε ή να επαναπροσδιορίσετε τις σκέψεις σας. Η σκόπιμη επιλογή της μοναξιάς μπορεί να είναι βαθιά αναζωογονητική.

Τι μπορεί λοιπόν να βοηθήσει;

Η προσπάθεια να «διορθώσετε» τη μοναξιά με μια λίστα υποχρεώσεων δεν είναι η απάντηση. Πρόκειται για το να συντονιστείτε με αυτό που χρειάζεστε. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν τις ρίζες τους σε ψυχολογική και φιλοσοφική διορατικότητα. Δεν είναι γρήγορες λύσεις.

1. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει την μοναξιά

Η μοναξιά πληγώνει. Είναι εντάξει να της δώσεις ένα όνομα. Το να την απομακρύνεις σπάνια έχει αποτέλεσμα. Το να την αποδεχτείς και να την αποδεχτείς μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να χαλαρώσεις.

2. Δημιουργήστε μικροτελετουργίες

Οι μικρές ρουτίνες φέρνουν νόημα και δομή. Φτιάξτε ένα συγκεκριμένο τσάι. Ξαναδείτε μια ταινία που σας συγκινεί. Ανάψτε ένα κερί για κάποιον που σας λείπει. Οι τελετουργίες σας συνδέουν με κάτι μεγαλύτερο, αλλά σας συνδέουν και με τον εαυτό σας.

3. Σύνδεση αναπλαισίωσης

Η εγγύτητα δεν σημαίνει απαραίτητα πλήθη. Μπορεί να σημαίνει την αποστολή ενός μηνύματος, την ένταξη σε έναν ήσυχο διαδικτυακό χώρο ή απλώς την παρουσία με τον εαυτό σας. Η καταγραφή σε ημερολόγιο, οι φωνητικές σημειώσεις ή οι στοχαστικοί περίπατοι μπορούν να αποτελέσουν μορφές εσωτερικής σύνδεσης.

4. Γιορτάστε τη μοναδικότητά σας

Δεν είσαι στατιστική. Δεν χρειάζεται να στοχεύεις στο « μέσο » επίπεδο ψυχικής υγείας. Η συναισθηματική σου ζωή είναι αποκλειστικά δική σου. Λίγη ποικιλία, λίγη εκκεντρικότητα, αυτά είναι σημάδια ότι είσαι ζωντανός.

5. Βρείτε τι λειτουργεί για εσάς

Δεν υπάρχει ένας μόνος σωστός τρόπος για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα. Είτε πρόκειται για μια μοναχική βόλτα, μια μέρα με πιτζάμες, είτε για να τηλεφωνήσετε σε ένα άτομο που εμπιστεύεστε, το θέμα είναι να τιμήσετε την ατομικότητά σας .