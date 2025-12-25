magazin
Νιώθεις μοναξιά τα Χριστούγεννα – Πέντε προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν
25 Δεκεμβρίου 2025

Νιώθεις μοναξιά τα Χριστούγεννα – Πέντε προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν

Αν η μοναξιά είναι σκόπιμη μπορεί να είναι βαθιά αναζωογονητική. Αν όμως δεν είναι...

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τα Χριστούγεννα θεωρούνται συχνά μια περίοδος σύνδεσης, ζεστασιάς και αίσθησης του ανήκειν, αλλά για πολλούς ανθρώπους, μπορεί να σημαίνει μοναξιά, με την πραγματικότητα τους να μοιάζει διαφορετική: απομονωτική, συναισθηματικά φορτισμένη…

Ωστόσο, το να είσαι μόνος τα Χριστούγεννα δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Για πολλούς, αυτή η περίοδος μπορεί να είναι μια σπάνια ευκαιρία για χώρο, ηρεμία και θεραπεία. Μπορεί να είναι η μόνη εποχή του χρόνου που έχετε τον χώρο να ακούσετε τις σκέψεις σας, να αναλογιστείτε ή να επαναπροσδιορίσετε τις σκέψεις σας. Η σκόπιμη επιλογή της μοναξιάς μπορεί να είναι βαθιά αναζωογονητική.

Τι μπορεί λοιπόν να βοηθήσει;

Η προσπάθεια να «διορθώσετε» τη μοναξιά με μια λίστα υποχρεώσεων δεν είναι η απάντηση. Πρόκειται για το να συντονιστείτε με αυτό που χρειάζεστε. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν τις ρίζες τους σε ψυχολογική και φιλοσοφική διορατικότητα. Δεν είναι γρήγορες λύσεις.

1. Αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει την μοναξιά

Η μοναξιά πληγώνει. Είναι εντάξει να της δώσεις ένα όνομα. Το να την απομακρύνεις σπάνια έχει αποτέλεσμα. Το να την αποδεχτείς και να την αποδεχτείς μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να χαλαρώσεις.

2. Δημιουργήστε μικροτελετουργίες

Οι μικρές ρουτίνες φέρνουν νόημα και δομή. Φτιάξτε ένα συγκεκριμένο τσάι. Ξαναδείτε μια ταινία που σας συγκινεί. Ανάψτε ένα κερί για κάποιον που σας λείπει. Οι τελετουργίες σας συνδέουν με κάτι μεγαλύτερο, αλλά σας συνδέουν και με τον εαυτό σας.

3. Σύνδεση αναπλαισίωσης

Η εγγύτητα δεν σημαίνει απαραίτητα πλήθη. Μπορεί να σημαίνει την αποστολή ενός μηνύματος, την ένταξη σε έναν ήσυχο διαδικτυακό χώρο ή απλώς την παρουσία με τον εαυτό σας. Η καταγραφή σε ημερολόγιο, οι φωνητικές σημειώσεις ή οι στοχαστικοί περίπατοι μπορούν να αποτελέσουν μορφές εσωτερικής σύνδεσης.

4. Γιορτάστε τη μοναδικότητά σας

Δεν είσαι στατιστική. Δεν χρειάζεται να στοχεύεις στο « μέσο » επίπεδο ψυχικής υγείας. Η συναισθηματική σου ζωή είναι αποκλειστικά δική σου. Λίγη ποικιλία, λίγη εκκεντρικότητα, αυτά είναι σημάδια ότι είσαι ζωντανός.

5. Βρείτε τι λειτουργεί για εσάς

Δεν υπάρχει ένας μόνος σωστός τρόπος για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα. Είτε πρόκειται για μια μοναχική βόλτα, μια μέρα με πιτζάμες, είτε για να τηλεφωνήσετε σε ένα άτομο που εμπιστεύεστε, το θέμα είναι να τιμήσετε την ατομικότητά σας .

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Vita.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

inWellness
inTown
Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
Θεότητα 24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
