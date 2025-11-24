Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24 Νοεμβρίου 2025 | 21:22

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Spotlight

Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι πολλοί πιστεύουν.

Έρευνες δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά περίπου 30% — ένα επίπεδο συγκρίσιμο με το κάπνισμα και σημαντικά υψηλότερο από τους κινδύνους που συνδέονται με την παχυσαρκία ή τη σωματική αδράνεια.

Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι φυσικοί κίνδυνοι γίνονται πιο εμφανείς, παρατηρείται αυτό που οι ερευνητές έχουν ονομάσει «ύφεση φιλίας», καθώς οι άνθρωποι λιγότερο χρόνο με τους φίλους τους από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Το 2023, ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη μοναξιά ως επιδημία, εφιστώντας την προσοχή στην ανησυχητική αύξηση των «θανάτων από απόγνωση», μια κατηγορία που περιλαμβάνει θανάτους που συνδέονται με αυτοκτονία, εθισμό σε ουσίες και αλκοολισμό.

Παρά αυτές τις τάσεις, η κοινωνική υγεία παραμένει σε μεγάλο βαθμό απούσα από την τακτική ιατρική περίθαλψη.

Οι γιατροί ρωτούν συχνά τους ασθενείς για τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο, αλλά σπάνια ρωτούν αν αισθάνονται συνδεδεμένοι ή υποστηριζόμενοι.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία επικεντρώνονται παραδοσιακά σε μετρήσιμες συνήθειες — κατανάλωση λαχανικών, μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ ή άσκηση για 150 λεπτά την εβδομάδα.

Μέχρι πρόσφατα, λίγα ιδρύματα θε

ωρούσαν τις κοινωνικές σχέσεις μια πρακτική που άξιζε παρόμοια καθοδήγηση.

Αυτό το κενό αρχίζει τώρα να κλείνει, γράφει ο Ντάνιελ Π. Άλντριτς, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, σε άρθρο του στο The Conversation.

Οι πρώτες παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική σύνδεση

Ο Άλντριτρς, μαζί με μία μεγάλη διεθνή ομάδα επιστημόνων — συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημόσιας πολιτικής, δημόσιας υγείας και κοινωνικών παραγόντων της ευημερίας — ανέλαβε την πρώτη συστηματική προσπάθεια δημιουργίας τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την κοινωνική σύνδεση.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επηρεάζουν ήδη τη δημόσια πολιτική σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα αναδείξουν τις κοινωνικές σχέσεις στο ίδιο επίπεδο με τις ευρέως αποδεκτές πρακτικές υγείας, όπως η αποφυγή του καπνίσματος.

Η προϋπόθεση είναι απλή αλλά βαθιά: εάν οι κοινωνικές σχέσεις είναι απαραίτητες για τη σωματική και ψυχική υγεία, αξίζουν την ίδια δομημένη, εφαρμόσιμη καθοδήγηση που υπάρχει για τη διατροφή ή την άσκηση.

YouTube thumbnail

Γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σημαντικές

Η κοινωνική ευημερία αναγνωρίζεται από καιρό ως κεντρική για την ανθρώπινη υγεία — ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συμπεριλάβει την κοινωνική ευημερία στον ορισμό της υγείας από το 1946.

Ωστόσο, χωρίς σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, η μετατροπή αυτής της αρχής σε καθημερινή δράση ήταν δύσκολη.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία επιτυγχάνουν πολλά πράγματα.

Παρέχουν στα άτομα συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, όπως οι ετικέτες διατροφής βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την πρόσληψη τροφής τους ή τα όρια της αρτηριακής πίεσης βοηθούν τους γιατρούς να εντοπίσουν την υπέρταση.

Διαμορφώνουν επίσης τη συμπεριφορά των θεσμών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση, για παράδειγμα, έχουν ενθαρρύνει τις πόλεις να κατασκευάσουν ποδηλατοδρόμους και δρόμους φιλικούς προς τους πεζούς, έχουν ωθήσει τους εργοδότες να δημιουργήσουν προγράμματα ευεξίας στο χώρο εργασίας και έχουν βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν τη σωματική δραστηριότητα στα προγράμματα σπουδών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική υγεία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν παρόμοιο ρόλο.

Τα τυποποιημένα μέτρα κοινωνικής ευημερίας θα επέτρεπαν στους κλινικούς ιατρούς να εντοπίζουν πιο εύκολα τους απομονωμένους ασθενείς, θα βοηθούσαν τους εργοδότες να σχεδιάζουν χώρους εργασίας που προωθούν την αλληλεπίδραση και θα καθοδηγούσαν τα σχολεία και τους πολεοδόμους στη δημιουργία περιβαλλόντων που ευνοούν τις σχέσεις.

Θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν την αυξανόμενη πρακτική της «κοινωνικής συνταγογράφησης», στην οποία οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παραπέμπουν τους ασθενείς σε κοινοτικές ομάδες, συλλόγους ή δραστηριότητες για να ενισχύσουν την κοινωνική τους ζωή.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Τα ευρήματα της ομάδας υπογραμμίζουν διάφορες βασικές αρχές σχετικά με την κοινωνική υγεία:

Δεν υπάρχει καθολική φόρμουλα για τις σχέσεις

Δεν υπάρχει ιδανικός αριθμός φίλων ή τέλεια ποσότητα εβδομαδιαίου κοινωνικού χρόνου. Οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται δραματικά ανάλογα με την προσωπικότητα, το στάδιο της ζωής και τις περιστάσεις.

Τόσο οι εσωστρεφείς όσο και οι εξωστρεφείς χρειάζονται σύνδεση, αλλά ικανοποιούν αυτή την ανάγκη με διαφορετικό τρόπο.

Ένας νέος γονέας έχει πολύ διαφορετικούς κοινωνικούς ρυθμούς από έναν συνταξιούχο. Είναι σημαντικό ότι η ποιότητα υπερτερεί της ποσότητας: μια μοναδική ουσιαστική συζήτηση μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη από δεκάδες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει — αν χρησιμοποιείται σωστά

Ενώ το παθητικό scrolling μπορεί να υπονομεύσει την ευημερία, η τεχνολογία δεν είναι εγγενώς επιβλαβής. Όταν χρησιμοποιείται ενεργά — μέσω βιντεοκλήσεων, προσεκτικών μηνυμάτων, ομαδικών συνομιλιών ή εφαρμογών που ενθαρρύνουν τις τοπικές συναντήσεις — μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς, ειδικά σε περίπτωση απόστασης.

Το κλειδί είναι η χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διευκόλυνση της γνήσιας αλληλεπίδρασης και όχι η αντικατάστασή της.

Τα συστήματα διαμορφώνουν τις σχέσεις

Η κοινωνική υγεία δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής προσπάθειας. Το περιβάλλον καθορίζει αν η σύνδεση είναι δυνατή.

Έρευνες δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε «κοινωνική υποδομή» — βιβλιοθήκες, πάρκα, κοινοτικά κέντρα, δημόσιες πλατείες και καφετέριες — βελτιώνουν αισθητά την ευημερία.

Οι κοινότητες με ισχυρή κοινωνική υποδομή έχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα μετά από καταστροφές, καθώς οι κάτοικοι έχουν περισσότερα μέρη και σχέσεις στα οποία μπορούν να βασιστούν.

Η ποικιλομορφία των δικτύων έχει σημασία

Η υγιής κοινωνική ζωή περιλαμβάνει τόσο στενές σχέσεις όσο και «αδύναμους δεσμούς» — γείτονες, γνωστούς, τοπικούς εργαζόμενους και άλλους που συναντάμε τακτικά. Αυτές οι σύντομες αλληλεπιδράσεις μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, να διευρύνουν την αίσθηση του ανήκειν και να προσφέρουν απροσδόκητες ευκαιρίες ή πληροφορίες. Ένα ισορροπημένο κοινωνικό δίκτυο συνδυάζει τόσο βαθιές σχέσεις όσο και πιο επιφανειακές συνδέσεις.

Απλές λαθημερινές συμβουλές

  • Δώστε προτεραιότητα στον χρόνο που περνάτε πρόσωπο με πρόσωπο: Ακόμη και οι σύντομες, προσωπικές αλληλεπιδράσεις βελτιώνουν τη διάθεση, μειώνουν το άγχος και χτίζουν εμπιστοσύνη.
  • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία ενεργά, όχι παθητικά: Επικοινωνήστε με κάποιον, προγραμματίστε μια βιντεοκλήση ή χρησιμοποιήστε εφαρμογές για να δημιουργήσετε ευκαιρίες για σύνδεση — όχι μόνο για να περιηγηθείτε.
  • Αντιμετωπίστε τη μοναξιά ως αναζωογόνηση, όχι ως αποτυχία: Η υγιής κοινωνική ζωή περιλαμβάνει τόσο ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις όσο και τον απαραίτητο χρόνο για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας.
  • Δημιουργήστε ρουτίνες που δημιουργούν φυσική αλληλεπίδραση: Περπατήστε την ίδια διαδρομή καθημερινά, γίνετε τακτικός πελάτης σε σημεία της γειτονιάς ή συμμετέχετε σε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες της κοινότητας για να δημιουργήσετε προβλέψιμες ευκαιρίες για σύνδεση.
  • Και το πιο σημαντικό, πάρτε την πρωτοβουλία: Σε μια κουλτούρα που αντιμετωπίζει την κοινωνικοποίηση ως πολυτέλεια, η προτεραιότητα στη σύνδεση είναι σιωπηρά ριζοσπαστική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Άνοδος 1,6% για S&P 500, ώθηση στις μετοχές από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

Wall Street: Άνοδος 1,6% για S&P 500, ώθηση στις μετοχές από Alphabet και τεχνητή νοημοσύνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

Τι κρύβει το φιλί; Επιστήμονες αναλύουν μία συνήθεια 20 εκατ. ετών

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Μετασχηματίζεται σε «creative powerhouse»

Alter Ego Media: Μετασχηματίζεται σε «creative powerhouse»

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιός HIV 23.11.25

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το AIDS - Ενημέρωση και έλεγχος χωρίς στίγμα - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16.11.25

Οι 5 εντολές της μακροζωίας - Tι προτείνουν οι ειδικοί για την επιβράδυνση της γήρανσης

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΝΔΙΣΥ: Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη – Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η καταβολή 24.11.25

Ο… μποναμάς των 250 ευρώ και η «ξεχασμένη» 13η σύνταξη - Τα «6,6 δισ. ευρώ που απώλεσαν» οι συνταξιούχοι

Η «χαμένη» 13η σύνταξη, τα «φιλοδωρήματα» και η σκληρή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Τα «τεφτέρια» η «αδυσώπητη ακρίβεια» και ο «κρύος ιδρώτας» κατά την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ
Και τώρα τρέχουμε 24.11.25

Ουκρανία: Γιατί η ΕΕ θα έχει υποστεί βαριά ήττα αν υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα έχουν κερδίσει οικονομικά και γεωπολιτικά, η Ρωσία θα έχει κερδίσει σε επέκταση και επιρροή, η Ουκρανία θα έχει κερδίζει σε ασφάλεια και ανοικοδόμηση. Η Ευρώπη;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου
Ελλάδα 24.11.25

Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Η νέα επιδείνωση που θα παρουσιάσει από την Τρίτη ο καιρός συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα.

Σύνταξη
Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Υπουργική απόφαση 24.11.25

Νέες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υφυπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Ποιες περιφέρειες αφορά

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές
On Field 24.11.25

Το πρόβλημα της Λίβερπουλ δεν λύνεται με νέες μεταγραφές

Δεν έχει περάσει και μεγάλο διάστημα από το πιο «θερμό» μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία των «κόκκινων» και οι πρωταθλητές Αγγλίας βγαίνουν ξανά στην αγορά. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Μπάσκετ 24.11.25

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, και στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» 14 από τους 18 παίκτες της προεπιλογής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 4 δράστες τηλεφωνικής απάτης – Πώς έπεσαν στην παγίδα που έστησαν σε γυναίκα

Οι δράστες προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και να τα αφήσει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου

Σύνταξη
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Βοιωτοί! (vid)

Ούτε στο Πανθεσσαλικό «κατέβασε ταχύτητα» ο Λεβαδειακός, καθώς με δύο γκολ του Όζμπολτ νίκησε με ανατροπή τον Βόλο (2-1) και και έμεινε μόνος στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον 21 βαθμούς.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο