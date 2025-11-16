Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
«Θα πεθάνω μόνος»: Ένας υπαρξιακός φόβος που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος
Υγεία 16 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

Καθώς οι οικογένειες διαλύονται, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και είναι πιο πιθανό να βρεθούν χωρίς στενούς συγγενείς ή φίλους στο τέλος της ζωής τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένας παλιός φόβος γίνεται όλο και πιο συνηθισμένος στη σύγχρονη κοινωνία: ο φόβος του να πεθάνεις μόνος.

Καθώς η διάρκεια ζωής αυξάνεται, οι οικογένειες διαλύονται και οι κοινωνικές σχέσεις κατακερματίζονται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να μην είναι κανένας δίπλα τους στις τελευταίες τους στιγμές.

Αυτή η ανησυχία, αντανακλά πλέον μια ευρύτερη αλλαγή στα δημογραφικά και πολιτισμικά πρότυπα που διαμορφώνουν την ζωή και τον θάνατο στον 21ο αιώνα, σύμφωνα με το Washington Post.

Η αυξανόμενη πραγματικότητα της μοναχικής γήρανσης

Σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ο αριθμός των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι συνεχίζει να αυξάνεται.

Το 2023, περισσότεροι από 16 εκατομμύρια Αμερικανοί άνω των 65 ετών ζούσαν μόνοι τους — ένας αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, περισσότερα από 15 εκατομμύρια δεν έχουν σύζυγο ή παιδιά, και σχεδόν 2 εκατομμύρια δεν έχουν κανένα μέλος οικογένειας.

Οι λόγοι ποικίλουν: αυξημένα ποσοστά διαζυγίων, λιγότερες γεννήσεις, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και γεωγραφική διασπορά των οικογενειών.

Πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία χωρίς συγγενείς ή στενούς φίλους κοντά τους που να μπορούν να τους προσφέρουν φροντίδα ή συντροφιά.

Το αποτέλεσμα είναι ένας αυξανόμενος πληθυσμός «μοναχικών ηλικιωμένων» — ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν το τέλος της ζωής τους με περιορισμένη ή καθόλου υποστήριξη.

Η απομόνωση ως ζήτημα δημόσιας υγείας

Η κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων έχει αναγνωριστεί ως ζήτημα δημόσιας υγείας.

Μεταξύ 20 και 25 τοις εκατό των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι αναφέρουν ελάχιστη ή καθόλου τακτική επαφή με άλλους.

Έρευνες δείχνουν ότι η απομόνωση εντείνεται καθώς οι άνθρωποι πλησιάζουν στο θάνατο, συχνά λόγω της μειωμένης κινητικότητας, της ασθένειας ή της αδυναμίας που περιορίζει την κοινωνική τους συμμετοχή.

Οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου έχουν αρχίσει να παρατηρούν τις συναισθηματικές και πρακτικές συνέπειες αυτής της τάσης.

Γιατροί που ειδικεύονται στην τρίτη ηλικια, διευθυντές οίκων ευγηρίας και ειδικοί στην ψυχολογική φροντίδα αναφέρουν ότι οι ασθενείς που είναι εντελώς μόνοι στο τέλος της ζωής τους γίνονται όλο και πιο πολλοί.

Η πανδημία έφερε αυτό το ζήτημα στο προσκήνιο, όταν οι οικογένειες απαγορεύτηκε να εισέρχονται σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας, με αποτέλεσμα πολλοί να πεθάνουν χωρίς να έχουν κοντά τους οικεία πρόσωπα.

Ωστόσο, μόλις η κρίση υποχωρούσε, η ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα εξασθένησε σε μεγάλο βαθμό.

Συναισθηματικές και υπαρξιακές διαστάσεις

Ο φόβος του να πεθάνεις μόνος δεν είναι απλώς ένα πρακτικό πρόβλημα — έχει βαθύ συναισθηματικό και υπαρξιακό βάρος.

Για πολλούς, η ιδέα αυτή προκαλεί συναισθήματα εγκατάλειψης και την αίσθηση ότι η ζωή τους δεν είχε μεγάλη σημασία για τους άλλους.

Η μοναξιά στο τέλος της ζωής μπορεί να ενισχύσει την ψυχολογική δυσφορία, μειώνοντας ενδεχομένως την ποιότητα των τελευταίων ημερών ενός ατόμου.

Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι τη μοναξιά ως κάτι εγγενώς αρνητικό.

Μερικά άτομα εκτιμούν την ανεξαρτησία τόσο πολύ που προτιμούν να πεθάνουν με τους δικούς τους όρους, χωρίς «μάρτυρες».

Για αυτά τα άτομα, η αυτονομία και ο αυτοέλεγχος υπερτερούν της ανάγκης για συντροφιά στις τελευταίες τους στιγμές.

Αυτό το φάσμα στάσεων αποκαλύπτει ότι η έννοια του «να πεθάνεις μόνος» είναι πολύπλοκη και βαθιά προσωπική.

Η φροντίδα σε οίκους ευγηρίας και οι περιορισμοί της

Η φροντίδα σε οίκους ευγηρίας θεωρείται συχνά ως μια συμπονετική εναλλακτική λύση έναντι του θανάτου στο νοσοκομείο, αλλά και αυτή έχει σημαντικά κενά.

Τα προγράμματα οίκων ευγηρίας έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν άτομα με διάρκεια ζωής έξι μηνών ή λιγότερο, παρέχοντας ιατρική και συναισθηματική βοήθεια.

Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα συνήθως βασίζονται στους φροντιστές της οικογένειας για την παροχή του μεγαλύτερου μέρους της καθημερινής φροντίδας — βοήθεια στο μπάνιο, τα γεύματα και τα φάρμακα.

Για άτομα που δεν έχουν τέτοια υποστήριξη, η φροντίδα σε οίκους ευγηρίας μπορεί να μην είναι μια βιώσιμη επιλογή.

Ορισμένοι φορείς δεν δέχονται καν ασθενείς που δεν έχουν φροντιστή, αφήνοντας όσους ζουν μόνοι να αντιμετωπίσουν το θάνατο με ελάχιστη επαγγελματική επαφή.

Κατά συνέπεια, πολλοί από όσους προτιμούν να πεθάνουν στο σπίτι τους, τελικά περνούν τις τελευταίες τους ημέρες σε ιδρύματα, όπου η φροντίδα στο τέλος της ζωής μπορεί να είναι απρόσωπη και αποσπασματική.

Νομικές και ηθικές περιπλοκές

Όταν οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν το θάνατο χωρίς οικογένεια προκύπτουν δύσκολα νομικά και ηθικά ζητήματα.

Εάν οι ασθενείς έχουν πλήρη συνείδηση, το ιατρικό προσωπικό μπορεί να συζητήσει τις προτιμήσεις τους για φροντίδα.

Αλλά εάν δεν έχουν σώας τας φρένας, τα νοσοκομεία πρέπει συχνά να υποβάλλουν αίτηση στα δικαστήρια για το διορισμό νομικών κηδεμόνων.

Έτσι, αυτοί οι «προστατευόμενοι του κράτους» μπορεί να έχουν ξένους που λαμβάνουν κρίσιμες ιατρικές αποφάσεις εκ μέρους τους.

Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, όταν δεν μπορούν να εντοπιστούν συγγενείς ή φίλοι, ο αποθανών μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αζήτητος».

Πόλεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν αυξανόμενο αριθμό τέτοιων περιπτώσεων, με τους αζήτητους να θάβονται σε κοινόχρηστους τάφους ή να αποτεφρώνονται χωρίς τελετή.

Αυτή η σκληρή πραγματικότητα υπογραμμίζει τις κοινωνικές συνέπειες της εξαφάνισης των οικογενειακών δικτύων.

Επαναπροσδιορισμός της κοινότητας και της ευθύνης

Το φαινόμενο προκαλεί μια συλλογική επανεξέταση της ευθύνης της κοινότητας.

Οργανώσεις όπως η End Well, που ιδρύθηκε από την γιατρό Shoshana Ungerleider, υποστηρίζουν την προληπτική ενασχόληση με τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι.

Απλές χειρονομίες — τακτικές τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις ή επισκέψεις στη γειτονιά — μπορούν να μετριάσουν τη μοναξιά και να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα πέσει στην απομόνωση χωρίς να το προσέξει κανείς.

Σε ευρύτερο επίπεδο, τα συστήματα υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να επεκτείνουν τα δίκτυα κοινωνικής και παρηγορητικής φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και όσοι δεν έχουν οικογένεια έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις και υποστήριξη καθώς πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους.

Μια πολιτισμική στιγμή αναμέτρησης

Η αυξανόμενη επικράτηση της μοναχικής γήρανσης αντικατοπτρίζει ευρύτερες πολιτισμικές τάσεις: ατομικισμό, κινητικότητα και παρακμή των παραδοσιακών οικογενειακών δομών.

Αν και αυτές οι αλλαγές έχουν φέρει άνευ προηγουμένου προσωπική ελευθερία, θέτουν επίσης βαθιά ερωτήματα σχετικά με την αλληλεξάρτηση και τη φροντίδα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ευημερία όσων δεν έχουν κανέναν;

Πώς μπορούν οι κοινωνίες να ισορροπήσουν την αυτονομία με τη συμπόνια απέναντι στη θνησιμότητα;

Για μερικούς, το να πεθάνεις μόνος αντιπροσωπεύει μια αποτυχία της κοινωνικής συνοχής — ένα σημάδι ότι οι κοινότητες έχουν κατακερματιστεί υπερβολικά για να στηρίξουν τα πιο ευάλωτα μέλη τους.

Για άλλους, είναι μια τελική πράξη ανεξαρτησίας, συνεπής με μια ζωή αυτονομίας.

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων βρίσκεται η κοινή ανθρώπινη ελπίδα για αξιοπρέπεια, ειρήνη και αναγνώριση στο τέλος της ζωής.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Υγεία
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16.11.25

Οι 5 εντολές της μακροζωίας - Tι προτείνουν οι ειδικοί για την επιβράδυνση της γήρανσης

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Δίκοπο μαχαίρι 07.11.25

«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Εννέα φορείς παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, ζητούν ξεχωριστή αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει νομοθεσίας για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.
Λιγότερες ανισότητες 01.11.25

Ευρωπαϊκή υπόθεση η ταυτόχρονη έγκριση καινοτόμων θεραπειών στην Ε.Ε.

30 χρόνια κοινής έγκρισης φαρμάκων στην Ευρώπη από τον ΕΜΑ. Οι θεραπείες που άλλαξαν την πορεία σοβαρών νόσων, όπως ο καρκίνος, η ηπατίτιδα C, ο διαβήτης, η κυστική ίνωση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 16.11.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καλαμάτα – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Volleyleague Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
Κόσμος 16.11.25

Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοι γνώριζαν για τα φρικτά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ποιοι απαρτίζουν την παγκόσμια ελίτ που το έδωσε την εξουσία να δρα τόσον καιρό ανενόχλητος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ – Νέα Αριστερά: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25 Upd: 21:10

Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με δηκτικό και καυστικό τρόπο σχολίασαν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία

Η Πορτογαλία διέλυσε 9-1 την Αρμενία και πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που η Ιρλανδια έφτανε στην ανατροπή επί της Ουγγαρίας (2-3) και θα παίξει στα μπαράζ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
