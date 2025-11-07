Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μοναξιά: Πέντε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να βρεις τον εαυτό σου
Vita 07 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Μοναξιά: Πέντε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να βρεις τον εαυτό σου

Όλοι έχουμε περάσει περιόδους μοναξιάς. Ωσστόσο κάποια πράγματα καλό είναι να τα θυμάσαι, ώστε να βρεις ξανά τον εαυτό σου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Η μοναξιά είναι ένα από τα πιο επώδυνα ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν πρόκειται μονάχα για την απουσία ανθρώπων, αλλά και για την απουσία σύνδεσης. Μπορεί να είσαι περιτριγυρισμένος/η από πολλούς και παρ’ όλα αυτά να νιώθεις ότι κανείς δεν σε βλέπει, δεν σε ακούει ή δεν σε καταλαβαίνει.

Δεν είναι κάποιο… ελάττωμα· είναι ένα σήμα. Είναι η εσωτερική σου φωνή που ζητά κάτι πιο βαθύ από απλή συντροφιά.

Ακολουθούν πέντε πράγματα που αξίζει να θυμάσαι όταν η μοναξιά αρχίζει να σε βαραίνει:

  1. Η μοναξιά δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα

Η μοναξιά συχνά συνοδεύεται από ντροπή. Αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε γιατί η σύνδεση μοιάζει πιο εύκολη για τους άλλους ή γιατί δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό το κενό που νιώθουμε. Όμως, η μοναξιά δεν αντικατοπτρίζει την αξία σου — αντικατοπτρίζει τη φύση σου.

Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να συνδεόμαστε. Όταν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται, ο πόνος αποτελεί μια φυσική αντίδραση.

Το γεγονός ότι νιώθεις μοναξιά λοιπόν, σημαίνει πολύ απλά, ότι είσαι άνθρωπος.

  1. Μπορείς να είσαι ειλικρινής γι’ αυτό που νιώθεις

Πολλοί κρύβουν τη μοναξιά τους, γιατί η ομολογία της έχει συσχετιστεί με την ευαλωτότητα. Όμως το να πεις δυνατά «νιώθω μόνος/η» είναι το πρώτο βήμα για να την ελαφρύνεις. Δημιουργεί χώρο για να σε συναντήσει κάποιος εκεί που βρίσκεσαι.

Μίλα σε ένα άτομο που εμπιστεύεσαι. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τα πάντα ή να ωραιοποιήσεις κάτι. Μπορείς απλώς να πεις: «Θα ήθελα λίγη παρέα» ή «Νιώθω μόνος/η τελευταία».
Το να ονομάζεις το συναίσθημα, σπάει τη σιωπή που κρατά τη μοναξιά στη θέση της….

  1. Η αυθεντικότητα δημιουργεί σύνδεση

Η μοναξιά ανθίζει όταν νιώθουμε ότι πρέπει να παίξουμε κάποιο ρόλο. Όταν προσποιείσαι ότι είσαι καλά ή «κόβεις» κομμάτια του εαυτού σου για να γίνεις αποδεκτός/ή, η αληθινή σύνδεση, απομακρύνεται. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί για τη βαθύτερη οικειότητα. Ξεκίνα με μια ειλικρινή συζήτηση. Κάθε φορά που επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι πιο αληθινός/ή, δημιουργείς χώρο για να σε γνωρίσουν οι γύρω σου όπως πραγματικά είσαι.

  1. Στρέψε το βλέμμα σου γύρω σου

Όταν η μοναξιά πονά, είναι δελεαστικό να αποτραβηχτείς. Μπορεί να χαθείς στο κινητό σου, να κρατάς τον εαυτό σου απασχολημένο ή να απομονώνεσαι. Όλα αυτά ναι μεν προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά εντείνουν τη μοναξιά με τον καιρό.

Δοκίμασε, αντίθετα, μικρές στιγμές σύνδεσης: στείλε ένα μήνυμα, χαμογέλασε σε έναν γείτονα, μπες σε μια ομάδα ή κοίτα κάποιον στα μάτια στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Αυτές οι μικρές κινήσεις θυμίζουν στον εγκέφαλό σου ότι η σύνδεση υπάρχει ακόμα, έστω και σε μικρές δόσεις.

  1. «Επέστρεψε» στον εαυτό σου

Μερικές φορές η μοναξιά δεν αφορά την απουσία άλλων ανθρώπων, αλλά τη χαμένη επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πέρνα χρόνο κάνοντας κάτι που σε βοηθά να νιώθεις γειωμένος/ή — κάνε μια βόλτα, γράψε στο ημερολόγιο, άκου μουσική…

Όσο πιο συνδεδεμένος/η είσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο ανοιχτός/ή γίνεσαι στη σύνδεση με τους άλλους.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Plus 06.11.25

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο