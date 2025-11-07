Μοναξιά: Πέντε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να βρεις τον εαυτό σου

Η μοναξιά είναι ένα από τα πιο επώδυνα ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν πρόκειται μονάχα για την απουσία ανθρώπων, αλλά και για την απουσία σύνδεσης. Μπορεί να είσαι περιτριγυρισμένος/η από πολλούς και παρ’ όλα αυτά να νιώθεις ότι κανείς δεν σε βλέπει, δεν σε ακούει ή δεν σε καταλαβαίνει.

Δεν είναι κάποιο… ελάττωμα· είναι ένα σήμα. Είναι η εσωτερική σου φωνή που ζητά κάτι πιο βαθύ από απλή συντροφιά.

Ακολουθούν πέντε πράγματα που αξίζει να θυμάσαι όταν η μοναξιά αρχίζει να σε βαραίνει:

Η μοναξιά δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα

Η μοναξιά συχνά συνοδεύεται από ντροπή. Αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε γιατί η σύνδεση μοιάζει πιο εύκολη για τους άλλους ή γιατί δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό το κενό που νιώθουμε. Όμως, η μοναξιά δεν αντικατοπτρίζει την αξία σου — αντικατοπτρίζει τη φύση σου.

Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να συνδεόμαστε. Όταν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται, ο πόνος αποτελεί μια φυσική αντίδραση.

Το γεγονός ότι νιώθεις μοναξιά λοιπόν, σημαίνει πολύ απλά, ότι είσαι άνθρωπος.

Μπορείς να είσαι ειλικρινής γι’ αυτό που νιώθεις

Πολλοί κρύβουν τη μοναξιά τους, γιατί η ομολογία της έχει συσχετιστεί με την ευαλωτότητα. Όμως το να πεις δυνατά «νιώθω μόνος/η» είναι το πρώτο βήμα για να την ελαφρύνεις. Δημιουργεί χώρο για να σε συναντήσει κάποιος εκεί που βρίσκεσαι.

Μίλα σε ένα άτομο που εμπιστεύεσαι. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τα πάντα ή να ωραιοποιήσεις κάτι. Μπορείς απλώς να πεις: «Θα ήθελα λίγη παρέα» ή «Νιώθω μόνος/η τελευταία».

Το να ονομάζεις το συναίσθημα, σπάει τη σιωπή που κρατά τη μοναξιά στη θέση της….

Η αυθεντικότητα δημιουργεί σύνδεση

Η μοναξιά ανθίζει όταν νιώθουμε ότι πρέπει να παίξουμε κάποιο ρόλο. Όταν προσποιείσαι ότι είσαι καλά ή «κόβεις» κομμάτια του εαυτού σου για να γίνεις αποδεκτός/ή, η αληθινή σύνδεση, απομακρύνεται. Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί για τη βαθύτερη οικειότητα. Ξεκίνα με μια ειλικρινή συζήτηση. Κάθε φορά που επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι πιο αληθινός/ή, δημιουργείς χώρο για να σε γνωρίσουν οι γύρω σου όπως πραγματικά είσαι.

Στρέψε το βλέμμα σου γύρω σου

Όταν η μοναξιά πονά, είναι δελεαστικό να αποτραβηχτείς. Μπορεί να χαθείς στο κινητό σου, να κρατάς τον εαυτό σου απασχολημένο ή να απομονώνεσαι. Όλα αυτά ναι μεν προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά εντείνουν τη μοναξιά με τον καιρό.

Δοκίμασε, αντίθετα, μικρές στιγμές σύνδεσης: στείλε ένα μήνυμα, χαμογέλασε σε έναν γείτονα, μπες σε μια ομάδα ή κοίτα κάποιον στα μάτια στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Αυτές οι μικρές κινήσεις θυμίζουν στον εγκέφαλό σου ότι η σύνδεση υπάρχει ακόμα, έστω και σε μικρές δόσεις.

«Επέστρεψε» στον εαυτό σου

Μερικές φορές η μοναξιά δεν αφορά την απουσία άλλων ανθρώπων, αλλά τη χαμένη επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πέρνα χρόνο κάνοντας κάτι που σε βοηθά να νιώθεις γειωμένος/ή — κάνε μια βόλτα, γράψε στο ημερολόγιο, άκου μουσική…

Όσο πιο συνδεδεμένος/η είσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο ανοιχτός/ή γίνεσαι στη σύνδεση με τους άλλους.

