Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 09:57

Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκης: «Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης
Θεσσαλονίκη 24.12.25

«Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο» λέει η μητέρα κατηγορούμενου για τον ομαδικό βιασμό της 13χρονης

Στο Mega μίλησε η μητέρα ενός εκ των αγοριών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κακοποίησης της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, αρνούμενη τα όσα αποδίδονται στον γιο της

Σύνταξη
Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
Οδηγίες αυτοπροστασίας 24.12.25

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
Αγροτικές κινητοποιήσεις 24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο
Ελλάδα 24.12.25

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία
Ελλάδα 24.12.25

«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην πτώση του Falcon 50 στην Τουρκία. Συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλά αποκλειστικά στο in.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

