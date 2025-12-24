Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης
- Το Ισραήλ κατεδάφισε στη Δυτική Όχθη το σπίτι Παλαιστίνιου που κατηγορείται για επίθεση
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να καταλάβεις πότε κάτι γράφτηκε από ΑΙ;
- Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
Την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τον τρόπο που επιλέγει να κατευθύνει τα υπερπλεονάσματα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.
«Λεφτά δεν υπάρχουν. Ή μήπως υπάρχουν; Για τους αγρότες, λένε, λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο», σημειώνει, για να προσθέσει: «Ας δούμε όμως τα πραγματικά στοιχεία. Το κράτος έχει πλεόνασμα 10,2 δισ. ευρώ στο 10μηνο του 2025. Περισσότερα απ’ ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», όπως τονίζει.
Ο κ. Μαμουλάκης αναφέρεται, στη συνέχεια, στις τράπεζες, επισημαίνοντας ότι έχουν «κέρδη πάνω από 16 δις. ευρώ την τελευταία 4ετία. Μόνο το 2025 επιτοκιακά έσοδα 6,1 δις. ευρώ. Και ξέρετε τι φόρο πληρώνουν; Σχεδόν κανέναν, λόγω του περίφημου αναβαλλόμενου φόρου. Μια εφάπαξ φορολόγηση 10% στα κέρδη τους, θα έδινε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν», επαναλαμβάνει ειρωνικά.
«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών»
«Οι εισηγμένες εταιρείες; Κέρδη 11 δισ. ευρώ το χρόνο. Σε δυο χρόνια,] μόλις 10% να ήταν η φορολόγηση και θα υπήρχαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία», επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης ρου ΣΥΡΙΖΑ.
Για να υπογραμμίσει πως «υπάρχουν λεφτά. Για εξοπλισμούς 28 δισ., εφοπλιστές 300 και πλέον εκατ. ευρώ, βιομήχανοι 200 εκατ. ευρώ, φαρμακοβιομηχανία 50 εκατ. ευρώ. Και την ίδια ώρα, ο μισθός τελειώνει την τρίτη εβδομάδα. Και αν…».
«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών. Βρέθηκαν όμως 5,3 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του μνημονίου. Για τους δανειστές πάντα λεφτά υπάρχουν», υποστηρίζει ο Χάρης Μαμουλάκης, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν λεφτά. Το ερώτημα είναι από ποιους τα παίρνουν και σε ποιους τα δίδουν. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή η πολιτική πρέπει να τελειώσει, πριν μας τελειώσει οικονομικά και κοινωνικά».
- Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
- Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
- Urban Storm Chasers: Το UA Phantom 4 Storm τρέχει μαζί σου σε κάθε στιγμή της πόλης
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Ζήστε τις πιο λαμπερές και «viral» γιορτές στην Πάρνηθα Season XMAS στο Regency Casino Mont Parnes
- Το μέλλον της Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει από τις Βρυξέλλες
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
- Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις