Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 16:36

Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τον τρόπο που επιλέγει να κατευθύνει τα υπερπλεονάσματα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.

«Λεφτά δεν υπάρχουν. Ή μήπως υπάρχουν; Για τους αγρότες, λένε, λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο», σημειώνει, για να προσθέσει: «Ας δούμε όμως τα πραγματικά στοιχεία. Το κράτος έχει πλεόνασμα 10,2 δισ. ευρώ στο 10μηνο του 2025. Περισσότερα απ’ ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», όπως τονίζει.

Ο κ. Μαμουλάκης αναφέρεται, στη συνέχεια, στις τράπεζες, επισημαίνοντας ότι έχουν «κέρδη πάνω από 16 δις. ευρώ την τελευταία 4ετία. Μόνο το 2025 επιτοκιακά έσοδα 6,1 δις. ευρώ. Και ξέρετε τι φόρο πληρώνουν; Σχεδόν κανέναν, λόγω του περίφημου αναβαλλόμενου φόρου. Μια εφάπαξ φορολόγηση 10% στα κέρδη τους, θα έδινε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν», επαναλαμβάνει ειρωνικά.

«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών»

«Οι εισηγμένες εταιρείες; Κέρδη 11 δισ. ευρώ το χρόνο. Σε δυο χρόνια,] μόλις 10% να ήταν η φορολόγηση και θα υπήρχαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία», επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης ρου ΣΥΡΙΖΑ.

Για να υπογραμμίσει πως «υπάρχουν λεφτά. Για εξοπλισμούς 28 δισ., εφοπλιστές 300 και πλέον εκατ. ευρώ, βιομήχανοι 200 εκατ. ευρώ, φαρμακοβιομηχανία 50 εκατ. ευρώ. Και την ίδια ώρα, ο μισθός τελειώνει την τρίτη εβδομάδα. Και αν…».

«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών. Βρέθηκαν όμως 5,3 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του μνημονίου. Για τους δανειστές πάντα λεφτά υπάρχουν», υποστηρίζει ο Χάρης Μαμουλάκης, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν λεφτά. Το ερώτημα είναι από ποιους τα παίρνουν και σε ποιους τα δίδουν. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή η πολιτική πρέπει να τελειώσει, πριν μας τελειώσει οικονομικά και κοινωνικά».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
Διεκδικεί «συγγνώμη» 24.12.25

Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας

Η ποινικοποίηση του γαλλικού αποικισμού στην Αλγερία είχε τεθεί στο τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις από τα χρόνια του 1980 μέχρι σήμερα

Σύνταξη
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 18:11

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων - Αναφορές για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
Διασταυρώσεις 24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
