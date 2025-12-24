Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τον τρόπο που επιλέγει να κατευθύνει τα υπερπλεονάσματα σχολιάζει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.

«Λεφτά δεν υπάρχουν. Ή μήπως υπάρχουν; Για τους αγρότες, λένε, λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο», σημειώνει, για να προσθέσει: «Ας δούμε όμως τα πραγματικά στοιχεία. Το κράτος έχει πλεόνασμα 10,2 δισ. ευρώ στο 10μηνο του 2025. Περισσότερα απ’ ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», όπως τονίζει.

Ο κ. Μαμουλάκης αναφέρεται, στη συνέχεια, στις τράπεζες, επισημαίνοντας ότι έχουν «κέρδη πάνω από 16 δις. ευρώ την τελευταία 4ετία. Μόνο το 2025 επιτοκιακά έσοδα 6,1 δις. ευρώ. Και ξέρετε τι φόρο πληρώνουν; Σχεδόν κανέναν, λόγω του περίφημου αναβαλλόμενου φόρου. Μια εφάπαξ φορολόγηση 10% στα κέρδη τους, θα έδινε πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν», επαναλαμβάνει ειρωνικά.

«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών»

«Οι εισηγμένες εταιρείες; Κέρδη 11 δισ. ευρώ το χρόνο. Σε δυο χρόνια,] μόλις 10% να ήταν η φορολόγηση και θα υπήρχαν πάνω από 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία», επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης ρου ΣΥΡΙΖΑ.

Για να υπογραμμίσει πως «υπάρχουν λεφτά. Για εξοπλισμούς 28 δισ., εφοπλιστές 300 και πλέον εκατ. ευρώ, βιομήχανοι 200 εκατ. ευρώ, φαρμακοβιομηχανία 50 εκατ. ευρώ. Και την ίδια ώρα, ο μισθός τελειώνει την τρίτη εβδομάδα. Και αν…».

«Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία των λίγων και αδειάζει τα σπίτια των πολλών. Βρέθηκαν όμως 5,3 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του μνημονίου. Για τους δανειστές πάντα λεφτά υπάρχουν», υποστηρίζει ο Χάρης Μαμουλάκης, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Άρα, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν λεφτά. Το ερώτημα είναι από ποιους τα παίρνουν και σε ποιους τα δίδουν. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή η πολιτική πρέπει να τελειώσει, πριν μας τελειώσει οικονομικά και κοινωνικά».