Αν θέλετε να περάσετε χωρίς απρόοπτα τις ημέρες των Χριστουγέννων, που θα έχετε καλεσμένους στο σπίτι και θα τους έχετε ετοιμάσει εύγευστα εδέσματα, μην προσφέρετε τίποτα στον σκύλο σας.

«Πολλά από τα φαγητά, που εμείς απολαμβάνουμε, μπορούν να γίνουν επικίνδυνα για τα κατοικίδιά μας», προειδοποιεί ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Ας δούμε, λοιπόν, ποια φαγητά συνηθίζουμε να τρώμε τις γιορτινές ημέρες, γιατί δεν είναι κατάλληλα για τον σκύλο και τι, μπορεί να του προκαλέσουν. Όπως και τι να κάνετε στην περίπτωση που «κλέψει» κάτι από το γιορτινό τραπέζι.

Γιατί δεν πρέπει να κεράσετε τον σκύλο σας από τα παραδοσιακά φαγητά των Χριστουγέννων

Αν και το καθαρό, άπαχο κρέας, λέει ο κ. Κουτσουπιάς, μπορεί να είναι σχετικά ασφαλές σε μικρή ποσότητα, τα γιορτινά πιάτα, συνήθως, είναι «φορτωμένα» με μπαχαρικά, λίπη και σάλτσες.

Τα πολλά λιπαρά μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές και, σε σοβαρές περιπτώσεις, παγκρεατίτιδα.

Επιπλέον, τα κόκαλα είναι επικίνδυνα γιατί θρυμματίζονται και, μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή διάτρηση εντέρου. Γι’ αυτό, πρέπει να αποφεύγονται: όχι στα κόκκαλα.

Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες περιέχουν ζάχαρη, μέλι, βούτυρο και ξηρούς καρπούς. Η υπερβολική ζάχαρη, μπορεί να προκαλέσει στον σκύλο υπερκινητικότητα, εμετό ή διάρροια, ενώ οι ξηροί καρποί είναι κι αυτοί ακατάλληλοι.

Το μέλι και το σιρόπι επίσης, επιβαρύνουν το στομάχι. Η βασιλόπιτα, συνήθως, έχει πολλή ζάχαρη και βούτυρο. Αν περιέχει ξηρούς καρπούς ή κομμάτια σοκολάτας, τότε γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η σοκολάτα σε όλες τις μορφές της είναι τοξική για τους σκύλους. Παρότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μπορεί να μην καταναλώνεται από τον σκύλο σε μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε να του προκαλέσει κάποια μόνιμη βλάβη, δεν αξίζει να το ρισκάρετε.

Από την άλλη πλευρά, οι σάλτσες με μαγιονέζα και άλλα λιπαρά συστατικά, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά στομαχικά προβλήματα.

Το κρεμμύδι και το σκόρδο, που, συχνά, περιέχονται σε τέτοια πιάτα, είναι τοξικά.

Τα τυριά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι. Οι πίτες περιέχουν, συχνά, κρεμμύδι ή άλλα ακατάλληλα συστατικά, ενώ το φύλλο και το λάδι δυσκολεύουν την πέψη.

Κάποιοι σκύλοι «αντέχουν» να τρώνε κάποιο τρόφιμο, που σε άλλους προκαλεί παγκρεατίτιδα. Οπότε, ας μην παίζουμε με την υγεία του ζώου, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε εάν ο σκύλος σας φάει κάποιον «απαγορευμένο καρπό»

Αν υποψιαστείτε ότι ο σκύλος έχει καταναλώσει τροφή που δεν πρέπει, μην πανικοβληθείτε, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, αλλά δράστε άμεσα. Ελέγξτε τι έφαγε και πόσο. Κάποιες τροφές είναι επικίνδυνες ακόμη και σε μικρές ποσότητες (π.χ. κρεμμύδι).

Παρακολουθήστε για συμπτώματα: εμετό, διάρροια, λήθαργο, ανησυχία, τρέμουλο, έντονη δίψα ή πρήξιμο στην κοιλιά. Καλέστε άμεσα τον κτηνίατρο αν η ποσότητα που έφαγε ήταν αρκετή ή αν η τροφή είναι έντονα τοξική.

Μην προκαλέσετε στον σκύλο σας εμετό, εκτός αν σας το πει ο κτηνίατρος. Η έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να προλάβει σοβαρότερες καταστάσεις.

Ο σκύλος σας «ζητιάνος» φαγητού – Πώς θα πάψει να έχει αυτή τη συμπεριφορά

«Οι σκύλοι, συχνά, ζητούν γιορτινά φαγητά γιατί μυρίζουν έντονα και είναι πλούσια σε λίπος. Δεν σημαίνει όμως, ότι πρέπει να τα καταναλώσουν ποτέ», επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς.

Δώστε στον σκύλο σας, συνεχίζει ο κτηνίατρος, δικές του λιχουδιές κατάλληλες για το είδος του, ιδιαίτερα όταν τρώτε όλοι μαζί. Απομακρύνετε τα φαγητά από χαμηλά τραπέζια ή πάγκους όπου, μπορεί να φτάσει.



Το καλύτερο είναι να μην δοθεί στον σκύλο καμία ποσότητα ως λιχουδιά από το γιορτινό τραπέζι, καθώς ενισχύεται και η συμπεριφορά να ζητιανεύει. Κατά κάποιον τρόπο τον εκπαιδεύετε να γίνει «ζητιάνος». Για να τον αποτρέψετε μην του δίνετε τίποτα από το τραπέζι.

Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς λέει: «Η συνέπεια είναι το «κλειδί». Εκπαιδεύστε τον να κάθεται στο κρεβατάκι του την ώρα του φαγητού. Ζητήστε από τους καλεσμένους να μην του δώσουν «λίγο, δοκίμασε αυτό».

⃰ Ο κύριος Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.