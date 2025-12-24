Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση οκτακοσίων (800) περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος δεκαέξι (16) μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωσή του.