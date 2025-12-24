Ιλίσια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής που τραυματίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ
Πώς έγινε το ατύχημα
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας συντηρητής ανελκυστήρων, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε ασανσέρ.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο 44χρονος εγκλωβίστηκε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ανελκυστήρα, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ δύο ορόφων.
Συγκεκριμένα, σε σούπερ μάρκετ δύο ορόφων στην οδό Θεοδάμαντος στα Ιλίσια, ο ανελκυστήρας σταμάτησε μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. Ο συντηρητής κλήθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης και ανέβηκε στον θάλαμο προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες.
Σύμφωνα με το Mega, δεν είχε διακοπεί το ρεύμα και κάποιος κάλεσε τον ανελκυστήρα να κινηθεί προς τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εγκλωβιστεί ανάμεσα στον θάλαμο και το δάπεδο του ορόφου. Οι κραυγές του προκάλεσαν αναστάτωση σε εργαζόμενους και πελάτες, ενώ άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
