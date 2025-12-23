Ιλίσια: Διασωληνωμένος ο συντηρητής ασανσέρ – Τι συνέβη στο σούπερ μάρκετ

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 44χρονος συντηρητής ανελκυστήρων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε σούπερ μάρκετ εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε μετά τον τραυματισμό του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του και να σημειώνουν ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Πώς συνέβη το μοιραίο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε διώροφο σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια. Ο ανελκυστήρας βρισκόταν σταματημένος στον 1ο όροφο, με τον τεχνικό να βρίσκεται στο πάνω μέρος του πραγματοποιώντας εργασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, για κάποιο λόγο δεν είχε κοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον ανεκλυστήρα, με αποτέλεσμα, όταν αυτό «κλήθηκε» στον 2ο όροφο του καταστήματος, ο συντηρητής να εγκλωβιστεί.

Οι φωνές του 44χρονου συντηρητή «πάγωσαν το αίμα» των επισκεπτών και των εργαζομένων στο κατάστημα, ενώ οι υπεύθυνοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο 44χρονο οι πρώτοι και να λάβουν άμεσα καταθέσεις και να ελέγξουν τις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη οι δεύτεροι.

Την προανάκριση για το περιστατικό την έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.