Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΚείμενοΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Κόλαφος για το μέγαρο Μαξίμου ήταν η νέα παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος με πολύ έντονο τρόπο και με μεγάλη ευθύτητα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας, ενώ ευθύνες στην κυβέρνηση ευθέως καταλόγισε και για το γεγονός ότι αμφισβητείται στα μάτια των πολιτών η ίδια η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Παυλόπουλος, έχει ασφαλώς και στο παρελθόν διατυπώσει ευθεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία τώρα εντείνει, με την παρέμβασή του αυτή να έρχεται λίγο μετά τους κεραυνούς για το ίδιο θέμα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο Καπνεργοστάσιο.

Βαθύ τραύμα οι υποκλοπές

Μιλώντας τώρα στο OPEN ο Π. Παυλόπουλος σημείωσε πως «πρέπει να δούμε ότι έχουμε θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας και σε αρκετά ζητήματα. Εγώ δε μπορώ να ανεχτώ ως πολίτης ότι περάσαμε έτσι, ή πήγαν κάποιοι να το περάσουν αβρόχοις ποσί, ένα φαινόμενο σαν τις υποκλοπές. Είναι αδιανόητο για μένα. Μέσα μου είναι ένα βαθύ τραύμα».

Και στην ερώτηση αν έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν κατηγορηματικός: «Όχι βέβαια! Όχι βέβαια! Και το λέω ευθέως και δεν είμαι ο μόνος».

Για να τονίσει στη συνέχεια: «Όλα ξεκινάνε από τότε από τα μέτρα που η κυβέρνηση παίρνει για να εξηγήσει γιατί με τόση ευκολία η Δικαιοσύνη παρακολουθούσαν ανθρώπους. Η Δικαιοσύνη έρχεται και λέει ότι «ξέρεις τι γίνεται; Μου στέλνανε παραγγελιές κι εγώ τις εξέταζα απλώς και τις έστελνα». Γιατί τόσες πολλές; Γιατί σε τόσους ανθρώπους; Γιατί δεν πήραμε ποτέ μια εξήγηση γιατί τους παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους;».

Και στο ερώτημα αν αποδίδει την ευθύνη για το ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις και στην κυβέρνηση, ο κ. Παυλόπουλος ήταν σαφής: «Μα φυσικά και νομίζω ότι αυτό το πράγμα φανερώθηκε και από τις αλλαγές που έκανε τότε ο πρωθυπουργός στους υπευθύνους της εποχής εκείνης», φέρνοντας έτσι στο νου τις παραιτήσεις του πρωθυπουργικού ανιψιού και γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του τότε διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, τους οποίος ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να αποπέμψει προκειμένου να διασωθεί ο ίδιος και ενώ είχε προηγουμένως φτάσει στη σημείο να αλλάξει τον νόμο για να τοποθετηθεί στη θέση του διοικητή ο εκλεκτός του, Π. Κοντολέων, που δεν είχε τα τυπικά προσόντα.

Κριτική για Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Π. Παυλόπουλος, λοιπόν, τόνισε, αναφερόμενος στις υποκλοπές ότι «αυτό το φαινόμενο ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είναι τραυματικό για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας», ενώ δεν έμεινε εκεί. Ευθεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα διερωτήθηκε: «Το θέμα όλης της δικαστικής πορείας της τραγωδίας των Τεμπών. Ποιον ικανοποιεί αυτό το πράγμα σήμερα; Και ταυτοχρόνως -για να τα βάλω και σε πολιτικό επίπεδο- ποιον ικανοποιεί; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δε γύρισε και είπε ότι δεν είναι καθόλου υπερήφανος για τη λειτουργία της εξεταστικής σε ό,τι αφορά τα Τέμπη;».

Και συνέχισε: «Έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως υπήρχαν φαινόμενα και στο παρελθόν, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Θα μου πείτε δεν έχει γίνει από το 2018 που ξεκίνησε η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως έχουμε και τέτοια φαινόμενα πριν, αλλά εδώ θα μπω πάλι σε κάτι το οποίο ισχύει και το είπατε προηγουμένως, αυτή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βλέπετε σήμερα -και δεν είναι πολιτική η παρατήρησή μου, είναι η παρατήρηση ενός Έλληνα πολίτη, τίποτα παραπάνω, ξεχάστε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεχάστε τον ακαδημαϊκό- εγώ ρωτώ το εξής: ποιος είναι περήφανος γι’ αυτήν την εικόνα εκεί μέσα;».

Αμφισβήτηση Δικαιοσύνης

Αλλά ευθεία και σφοδρή ήταν η κριτική του στην κυβέρνηση και για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε πως «αν πραγματικά οι επιλογές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης -γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα- ήταν σωστές, γιατί σήμερα ψάχνουμε να βρούμε λύση αλλαγής του άρθρου 90 παρ. 5 που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η ίδια η κυβέρνηση δεν το λέει; Κι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία έρχεται και λέει να το αλλάξουμε και πρέπει να συμμετέχουν και οι δικαστές. Έκανε μια αλλαγή η κυβέρνηση, ήρθε και είπε να εκφράζουν τη γνώμη οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Είδατε τι συνέβη; Εξέφρασαν οι Ολομέλειες τη γνώμη τους και δεν έγινε δεκτή ούτε μία επιλογή από τις προτάσεις».

Και διερωτήθηκε με νόημα: «Ποιος είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι αμφισβητείται η ηγεσία της Δικαιοσύνης λόγω του τρόπου επιλογής της; Πότε ξεκίνησαν αυτά τα φαινόμενα;». Για να τονίσει: «Εγώ δε θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια όσο λειτούργησε μετά τη Μεταπολίτευση να υπάρξει τέτοια αμφισβήτηση γιατί οι κρίσεις τότε ήταν κατά βάση αξιοκρατικές. Σήμερα για να φτάνουμε σ’ αυτά τα σημεία κάτι συμβαίνει. Και αυτό δεν ευνοεί την ίδια τη Δικαιοσύνη γιατί όταν ορίζεται κάποιος πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου με αυτό το βάρος που φέρνει πίσω του, υπονομεύεται ο ίδιος ο ρόλος του».

Ελληνοτουρκικά – Αγροτικό

Αλλά αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και για τα ελληνοτουρκικά, ρωτώντας «τα ήρεμα νερά μέχρι σήμερα τι απέδωσαν; Είχε καμία επίπτωση στις βλέψεις της Τουρκίας και στις δηλώσεις του κ. Φιντάν; Πράγματι αερομαχίες έχουμε λιγότερες, πολύ λιγότερες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι βλέψεις της Τουρκίας έπαψαν;».

Αιχμές άφησε και για το αγροτικό ζήτημα, σημειώνοντας με νόημα πως «όποιος υποτιμάει σήμερα αυτό που συμβαίνει στους δρόμους με τους αγρότες έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος».

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Διακήρυξη 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Εκφράζουμε την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25 Upd: 23:49

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΕΔΔΑ: Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εκδίκαση της προσφυγής Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών
ΕΔΔΑ 22.12.25

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εκδίκαση της προσφυγής Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα εκδικαστεί η προσφυγή που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησης του.

Σύνταξη
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών
Σφοδρά πυρά 21.12.25

«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η Πατησίων αναφέρεται και στην «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας – Μήνυμα Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

«Καμία ιδρυτική αρχή μας δεν παραβιάστηκε» - Απαντήσεις Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα

Η βουλεύτρια Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του κόμματος

Σύνταξη
Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στη σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος», επισήμανε η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα

Σύνταξη
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού
Ευρωπαϊκή Οδηγία 23.12.25

Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, και για την Ελλάδα, για να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια. Όμως πάνω από επτά στους δέκα εργαζόμενους, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια για τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ 23.12.25

Αυτά θα είναι τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ

Τα σχέδια για τα νέα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα είναι, όπως τόνισε, 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς στα Τίρανα
Επεσαν μολότοφ 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα σε διαδήλωση κατά της διαφθοράς

Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν διαδηλωτές στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Εντι Ράμα στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία της αντιπροέδρου που κατηγορείται για διαφθορά.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ήταν σοφό για τον Μαδούρο να φύγει – Μαδούρο: Θα τα πήγαινε καλύτερα ο Τραμπ αν κοιτούσε τη χώρα του
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 23.12.25

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ που του ζητάει να φύγει

Αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρίνει ότι είναι σοφό για τον βενεζουελάνο ομόλογό του να φύγει, ο οποίος του απαντά ότι θα έκανε καλά να κοιτάει τη χώρα του.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Κολομβία: Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Κολομβία 23.12.25

Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

Drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό με γλυφοσάτη στην Κολομβία, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Ουκρανία 23.12.25

Νέα ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
