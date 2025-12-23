Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Κόλαφος για το μέγαρο Μαξίμου ήταν η νέα παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος με πολύ έντονο τρόπο και με μεγάλη ευθύτητα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας, ενώ ευθύνες στην κυβέρνηση ευθέως καταλόγισε και για το γεγονός ότι αμφισβητείται στα μάτια των πολιτών η ίδια η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Παυλόπουλος, έχει ασφαλώς και στο παρελθόν διατυπώσει ευθεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία τώρα εντείνει, με την παρέμβασή του αυτή να έρχεται λίγο μετά τους κεραυνούς για το ίδιο θέμα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο Καπνεργοστάσιο.

Βαθύ τραύμα οι υποκλοπές

Μιλώντας τώρα στο OPEN ο Π. Παυλόπουλος σημείωσε πως «πρέπει να δούμε ότι έχουμε θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας και σε αρκετά ζητήματα. Εγώ δε μπορώ να ανεχτώ ως πολίτης ότι περάσαμε έτσι, ή πήγαν κάποιοι να το περάσουν αβρόχοις ποσί, ένα φαινόμενο σαν τις υποκλοπές. Είναι αδιανόητο για μένα. Μέσα μου είναι ένα βαθύ τραύμα».

Και στην ερώτηση αν έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν κατηγορηματικός: «Όχι βέβαια! Όχι βέβαια! Και το λέω ευθέως και δεν είμαι ο μόνος».

Για να τονίσει στη συνέχεια: «Όλα ξεκινάνε από τότε από τα μέτρα που η κυβέρνηση παίρνει για να εξηγήσει γιατί με τόση ευκολία η Δικαιοσύνη παρακολουθούσαν ανθρώπους. Η Δικαιοσύνη έρχεται και λέει ότι «ξέρεις τι γίνεται; Μου στέλνανε παραγγελιές κι εγώ τις εξέταζα απλώς και τις έστελνα». Γιατί τόσες πολλές; Γιατί σε τόσους ανθρώπους; Γιατί δεν πήραμε ποτέ μια εξήγηση γιατί τους παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους;».

Και στο ερώτημα αν αποδίδει την ευθύνη για το ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις και στην κυβέρνηση, ο κ. Παυλόπουλος ήταν σαφής: «Μα φυσικά και νομίζω ότι αυτό το πράγμα φανερώθηκε και από τις αλλαγές που έκανε τότε ο πρωθυπουργός στους υπευθύνους της εποχής εκείνης», φέρνοντας έτσι στο νου τις παραιτήσεις του πρωθυπουργικού ανιψιού και γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του τότε διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, τους οποίος ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να αποπέμψει προκειμένου να διασωθεί ο ίδιος και ενώ είχε προηγουμένως φτάσει στη σημείο να αλλάξει τον νόμο για να τοποθετηθεί στη θέση του διοικητή ο εκλεκτός του, Π. Κοντολέων, που δεν είχε τα τυπικά προσόντα.

Κριτική για Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Π. Παυλόπουλος, λοιπόν, τόνισε, αναφερόμενος στις υποκλοπές ότι «αυτό το φαινόμενο ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είναι τραυματικό για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας», ενώ δεν έμεινε εκεί. Ευθεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα διερωτήθηκε: «Το θέμα όλης της δικαστικής πορείας της τραγωδίας των Τεμπών. Ποιον ικανοποιεί αυτό το πράγμα σήμερα; Και ταυτοχρόνως -για να τα βάλω και σε πολιτικό επίπεδο- ποιον ικανοποιεί; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δε γύρισε και είπε ότι δεν είναι καθόλου υπερήφανος για τη λειτουργία της εξεταστικής σε ό,τι αφορά τα Τέμπη;».

Και συνέχισε: «Έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως υπήρχαν φαινόμενα και στο παρελθόν, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Θα μου πείτε δεν έχει γίνει από το 2018 που ξεκίνησε η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως έχουμε και τέτοια φαινόμενα πριν, αλλά εδώ θα μπω πάλι σε κάτι το οποίο ισχύει και το είπατε προηγουμένως, αυτή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βλέπετε σήμερα -και δεν είναι πολιτική η παρατήρησή μου, είναι η παρατήρηση ενός Έλληνα πολίτη, τίποτα παραπάνω, ξεχάστε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεχάστε τον ακαδημαϊκό- εγώ ρωτώ το εξής: ποιος είναι περήφανος γι’ αυτήν την εικόνα εκεί μέσα;».

Αμφισβήτηση Δικαιοσύνης

Αλλά ευθεία και σφοδρή ήταν η κριτική του στην κυβέρνηση και για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε πως «αν πραγματικά οι επιλογές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης -γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα- ήταν σωστές, γιατί σήμερα ψάχνουμε να βρούμε λύση αλλαγής του άρθρου 90 παρ. 5 που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η ίδια η κυβέρνηση δεν το λέει; Κι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία έρχεται και λέει να το αλλάξουμε και πρέπει να συμμετέχουν και οι δικαστές. Έκανε μια αλλαγή η κυβέρνηση, ήρθε και είπε να εκφράζουν τη γνώμη οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Είδατε τι συνέβη; Εξέφρασαν οι Ολομέλειες τη γνώμη τους και δεν έγινε δεκτή ούτε μία επιλογή από τις προτάσεις».

Και διερωτήθηκε με νόημα: «Ποιος είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι αμφισβητείται η ηγεσία της Δικαιοσύνης λόγω του τρόπου επιλογής της; Πότε ξεκίνησαν αυτά τα φαινόμενα;». Για να τονίσει: «Εγώ δε θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια όσο λειτούργησε μετά τη Μεταπολίτευση να υπάρξει τέτοια αμφισβήτηση γιατί οι κρίσεις τότε ήταν κατά βάση αξιοκρατικές. Σήμερα για να φτάνουμε σ’ αυτά τα σημεία κάτι συμβαίνει. Και αυτό δεν ευνοεί την ίδια τη Δικαιοσύνη γιατί όταν ορίζεται κάποιος πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου με αυτό το βάρος που φέρνει πίσω του, υπονομεύεται ο ίδιος ο ρόλος του».

Ελληνοτουρκικά – Αγροτικό

Αλλά αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και για τα ελληνοτουρκικά, ρωτώντας «τα ήρεμα νερά μέχρι σήμερα τι απέδωσαν; Είχε καμία επίπτωση στις βλέψεις της Τουρκίας και στις δηλώσεις του κ. Φιντάν; Πράγματι αερομαχίες έχουμε λιγότερες, πολύ λιγότερες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι βλέψεις της Τουρκίας έπαψαν;».

Αιχμές άφησε και για το αγροτικό ζήτημα, σημειώνοντας με νόημα πως «όποιος υποτιμάει σήμερα αυτό που συμβαίνει στους δρόμους με τους αγρότες έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος».