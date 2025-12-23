BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!

Το Minecraft Movie, η ταινία που βασίστηκε στο δημοφιλές παιχνίδι, έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο που «έσπασε» τα ταμεία με 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό δεν ήταν το μόνο που κατάφερε.

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές κινηματογραφικές συνταγές φαίνεται να επαναλαμβάνονται όταν δεν εξαντλούνται (πόσες ταινίες με σούπερ ήρωες μπορεί να αντέξει κανείς), η μεταφορά του Minecraft στη μεγάλη οθόνη ήρθε να ανατρέψει κάθε δεδομένο.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες και τις μέτριες κριτικές, η ταινία κατάφερε να αναδειχθεί στην πιο επιδραστική κυκλοφορία του 2025, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του κοινού με τη σκοτεινή αίθουσα υποστηρίζει το BBC.

H εισπρακτική επιτυχία που άγγιξε το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων είναι κάτι που χαιρετήθηκε από τα στελέχη των εταιρειών αλλά η ουσία είναι η αλλαγή που έφερε το φιλμ στον «κινηματογράφο των γεγονότων» καθώς από τις ιαχές των θαυμαστών στις αίθουσες μέχρι το viral περιεχόμενο στο TikTok, το Minecraft απέδειξε ότι το μέλλον του σινεμά μετά την πανδημία κρύβεται στη συλλογική εμπειρία και τη διαδραστικότητα.

«Το Oppenheimer ήταν ένα εγκεφαλικό δράμα για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας. Το Minecraft Movie είναι μια εκκεντρική μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού με τον Τζακ Μπλακ να τραγουδά για κοτόπουλα στη λάβα. Αν και φαινομενικά ετερώνυμα, τα δύο αυτά έργα μοιράζονται έναν κοινό παρανομαστή: τη σαρωτική επιτυχία στο παγκόσμιο box office και την ικανότητα να μετατρέπουν την προβολή σε κοινωνικό γεγονός» γράφει ο Nicholas Barber.

Η ταινία Minecraft αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο κερδοφόρα παραγωγή του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες και την τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι τα βιντεοπαιχνίδια έχουν πλέον αντικαταστήσει τους υπερήρωες ως το αγαπημένο υλικό της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Παρόλο που το Minecraft είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, η μεταφορά ενός κόσμου φτιαγμένου από πίξελ και κύβους σε μια ταινία ζωντανής δράσης θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη.

Οι κριτικοί δεν ήταν επιεικείς, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «κουραστικό» και «διαφημιστικό προπαγανδιστικό υλικό». Ωστόσο, το κοινό είχε διαφορετική άποψη.

Η ταινία ξεπέρασε κάθε προσδοκία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής της τον Απρίλιο, προσελκύοντας τόσο παιδιά όσο και ενήλικες που βρήκαν στη σκηνοθεσία του Τζάρεντ Χες μια φρέσκια, αντισυμβατική ματιά.

Αυτό που κατέστησε το Minecraft Movie την πιο σημαντική ταινία της χρονιάς δεν ήταν μόνο τα εισιτήρια, αλλά η συμπεριφορά των θεατών μέσα στις αίθουσες.

Οι θαυμαστές του παιχνιδιού, παρακινημένοι από τις υπερβολικές ερμηνείες του Τζακ Μπλακ, μετέτρεψαν τις προβολές σε διαδραστικές παραστάσεις.

Φώναζαν ατάκες, πετούσαν ποπ κορν και πανηγύριζαν σαν να βρίσκονταν σε συναυλία. Η κορύφωση αυτού του ενθουσιασμού ήρθε με τη σκηνή του Chicken Jockey, όπου ένα ζόμπι-παιδί καβαλάει μια κότα, προκαλώντας παραλήρημα στους θεατές.

Η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις ξέφυγε από τον έλεγχο, με αναφορές για κλήσεις στην αστυνομία και θεατές που έφερναν ακόμη και ζωντανές κότες στις αίθουσες.

Παρά τις αντιδράσεις μερίδας του τύπου που ζητούσε την παρέμβαση των «ενηλίκων» για να αποκατασταθεί η τάξη, η βιομηχανία αναγνώρισε τη δύναμη αυτής της εμπειρίας.

Οι θεατές δεν πήγαιναν απλώς για να δουν μια ταινία, αλλά για να κινηματογραφήσουν τους εαυτούς τους να συμμετέχουν στο «χάος» και να αναρτήσουν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η δωρεάν διαφήμιση μετέτρεψε το φιλμ σε καλτ επιτυχία μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο, μια διαδικασία που παλαιότερα απαιτούσε χρόνια.

Η επιτυχία του Minecraft Movie εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που οι αναλυτές αποκαλούν «eventification» του κινηματογράφου, ένας όρος που περιγράφει τη μετατροπή μιας απλής προβολής σε ένα κοινωνικό γεγονός.

Στην ουσία, περιγράφει τη στρατηγική των στούντιο να κάνουν την επίσκεψη στο σινεμά να μοιάζει με συναυλία, πάρτι ή αθλητικό αγώνα, ώστε να δώσουν στον θεατή έναν λόγο να αφήσει την άνεση του καναπέ του και του Netflix.

Μετά την πανδημία και την κυριαρχία του streaming, οι κινηματογραφικές αίθουσες επιβιώνουν προσφέροντας κάτι που η τηλεόραση του σπιτιού δεν μπορεί: τη συλλογική συγκίνηση.

Είτε πρόκειται για το φαινόμενο Barbenheimer, όπου οι θεατές ντύνονταν στα ροζ ή στα μαύρα, είτε για τις προβολές sing-along της ταινίας Wicked, το σινεμά μετατρέπεται σε έναν χώρο κοινωνικής διάδρασης.

Ακόμη και οι ταινίες τρόμου, που γνωρίζουν άνθηση το 2025, επωφελούνται από αυτή την τάση και τη βαθιά ανάγκη του κοινού για επιστροφή στη συλλογική εμπειρία.

Αρκεί να παρατηρήσει κανείς την εκρηκτική πορεία των ταινιών τρόμου για να καταλάβει τη δυναμική τους, καθώς παραγωγές όπως τα Sinners και το Weapons κατέκτησαν θέσεις στην πρώτη εικοσάδα των παγκόσμιων εισπράξεων για το 2025. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Sinners, Ράιαν Κούγκλερ, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην επιθυμία του να αναπαράγει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μιας rock συναυλίας μέσα στον κινηματογράφο.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Screen International, εξήγησε ότι οι ταινίες τρόμου αποκτούν άλλη διάσταση όταν τις παρακολουθείς μαζί με άλλους.

«Πιστεύω ότι μετά την πανδημία, όλοι επανεκτίμησαν τι είναι αυτό που κάνει τις συλλογικές εκδηλώσεις τόσο ξεχωριστές. Ο τρόμος, όπως και η κωμωδία, είναι πραγματικά διασκεδαστικό να τα βλέπεις με πλήθος», δήλωσε ο Κούγκλερ. «Υπάρχει κάτι εξαιρετικά τονωτικό στο να φοβάσαι σε μια αίθουσα γεμάτη ξένους μέσα στο σκοτάδι. Ίσως τρομάξω εγώ απότομα ή ακούσω κάποιον άλλον να τρομάζει. Αυτό μετατρέπεται σε έναν κύκλο ανάδρασης. Η διαδραστικότητα που προσφέρει μια ταινία με στοιχεία τρόμου είναι πραγματικά σπουδαία».

Αυτή η ανάγκη για κοινή αντίδραση και η circular feedbackεμπειρία, όπως την αποκαλεί ο σκηνοθέτης, είναι που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για το σινεμά σε μια εποχή ψηφιακής απομόνωσης.

Ο φόβος του διπλανού μας, η κοινή κραυγή ή η ανακούφιση μετά από μια τρομακτική σκηνή, δημιουργούν έναν αόρατο δεσμό ανάμεσα στους θεατές, μετατρέποντας μια απλή προβολή σε μια αξιομνημόνευτη κοινωνική εμπειρία.

Η αίσθηση του να φοβάσαι μαζί με δεκάδες ξένους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο δημιουργεί μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ανάλογη με εκείνη μιας ροκ συναυλίας.

Οι κριτικοί αντιπάθησαν το Minecraft και το κοινό τους συμπεριφέρθηκε όπως (συχνά) πρέπει. Το κοινό είχε διαφορετική άποψη από αυτούς τους επαγγελματίες της γνώμης με την ταινία να ξεπερνάει κάθε προσδοκία κατά το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο προβολής της τον Απρίλιο.

«Όταν μια οικογενειακή ταινία αρέσει στους μπαμπάδες, αυτό είναι πάντα καλό σημάδι», σχολίασε ο Στιβ Μπακ, επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας αναλυτών EntTelligence στο BBC News.

Ωστόσο, το ασυνήθιστο στοιχείο δεν ήταν απλώς ότι οι θεατές γελούσαν με τα καμώματα του Τζακ Μπλακ στο ψηφιακό σύμπαν του Overworld, αλλά το γεγονός ότι συμμετείχαν ενεργά. Προετοιμασμένοι από τα τρέιλερ και κυρίως από τον μανιώδη ενθουσιασμό με τον οποίο ο Μπλακ εκφωνούσε κάθε ατάκα, οι λάτρεις του παιχνιδιού ξεσπούσαν σε φωνές κάθε φορά που αναγνώριζαν μια φράση ή ένα meme.

Πετούσαν ποπ κορν στον αέρα και γενικά συμπεριφέρονταν σαν να βρίσκονταν σε μεταμοντέρνα προβολή του Rocky Horror Picture Show.

Η στιγμή που πυροδότησε τον απόλυτο πανδαιμόνιο, εμπνευσμένη από έναν σπάνιο χαρακτήρα του παιχνιδιού, ήταν όταν ένα πράσινο ζόμπι-παιδί πήδηξε στην πλάτη μιας κότας —που στην πραγματικότητα έμοιαζε περισσότερο με πάπια— και ο Μπλακ φώναξε προειδοποιητικά: Chicken jockey!

Οι λάτρεις του Minecraft κυριολεκτικά τρελάθηκαν. Στη Γιούτα, ορισμένοι θεατές έφτασαν στο σημείο να φέρουν μαζί τους μια αληθινή κότα στην αίθουσα, ενώ σε κάποιες προβολές στις ΗΠΑ αναφέρθηκε πως κλήθηκε μέχρι και η αστυνομία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η αναρχία δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους. Άρθρο στον Guardian με τίτλο «Υπάρχει χώρος για τη συμμετοχή του κοινού, αλλά το χάος του chicken jockey το παρακάνει», κατέληγε με την αυστηρή παραίνεση πως ίσως είναι καιρός οι ενήλικες να επιβάλουν τον νόμο.

Παρά τις αντιδράσεις, οι πωλήσεις των εισιτηρίων έδειξαν ότι πολλοί ενήλικες απόλαυσαν αυτό το χάος.

Ο Βρετανός κωμικός Σαμ Έιβερι δήλωσε στο BBC ότι η παρακολούθηση της ταινίας με τους γιους του ήταν «ειλικρινά η πιο χαρούμενη κινηματογραφική εμπειρία» που είχε ποτέ.

Ακόμη και ο σκηνοθέτης Τζάρεντ Χες υπεραμύνθηκε της κατάστασης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που οι άνθρωποι δημιουργούν αναμνήσεις με τους φίλους και τις οικογένειές τους, έστω και σκαρφαλώνοντας στους ώμους των διπλανών τους.

Ένας κρίσιμος παράγοντας σε όλη αυτή την υστερία είναι η χρήση των smartphone. Οι θεατές δεν πήγαιναν στις αίθουσες μόνο για να φωνάξουν ή να χειροκροτήσουν, αλλά για να βιντεοσκοπήσουν τους εαυτούς τους να το κάνουν, ώστε να ανεβάσουν το υλικό στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για όσους προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, αυτό είναι διπλά εξοργιστικό: το μόνο χειρότερο από το να ακούς τους άλλους να μιλάνε, είναι να βλέπεις τις αναμμένες οθόνες των κινητών τους.

Παρόλα αυτά, αυτά τα viral βίντεο χάρισαν στην ταινία μια τεράστια δωρεάν δημοσιότητα.

Ενώ το Rocky Horror Picture Show χρειάστηκε χρόνια για να αποκτήσει φανατικό κοινό, το Minecraft Movie πέτυχε το ίδιο status μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο χάρη στην τεχνολογία.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό. Το 2022 είδαμε την τάση των Gentleminions, όπου έφηβοι πήγαιναν στην ταινία Minions ντυμένοι με κοστούμια και κρατώντας μπανάνες.

Καθώς αυτές οι απρόβλεπτες τάσεις πλήθαιναν, τα μεγάλα στούντιο άρχισαν να τις ενσωματώνουν επίσημα στις στρατηγικές τους.

Η ταινία Wicked, για παράδειγμα, οργάνωσε προβολές sing-along με υπότιτλους για τους στίχους των τραγουδιών.

Όπως έγραψε το περιοδικό Variety, αν θέλεις μια αναβαθμισμένη εμπειρία, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να εκφράζεις το πάθος σου σε μια αίθουσα γεμάτη ομοϊδεάτες.

Τελικά, τον Μάιο, η Warner Bros υποτάχθηκε στο αναπόφευκτο και ανακοίνωσε επίσημα ειδικές προβολές «συμμετοχής του κοινού» για την ταινία Minecraft.

Για αυτή την αναρχία στην κινηματογραφική εμπειρία που απειλείται από τη βολή του καναπέ ως πρώτη γραμμή θέασης της streaming βιομηχανίας, το Minecraft Movie, με τις θορυβώδεις προβολές του, είναι μάλλον η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς καθώς δινει το φιλί της ζωής στις αίθουσες.

Όπως φαίνεται, η διατήρηση της βιωσιμότητας του σινεμά περνά μέσα από την αποδοχή της συμμετοχής του κοινού, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει λίγο παραπάνω ποπ κορν στον αέρα, μερικές φωνές παραπάνω και κάποια έξαλλα πιτσιρίκια να φωνάζουν γιατί ένα πράσινο μίνι ζόμπι καβαλάει μια κότα.