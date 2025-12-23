magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!
23 Δεκεμβρίου 2025 | 18:10

BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!

Από το Oppenheimer στο Minecraft, η γενιά του TikTok φέρνει χάος και ζωή στις αίθουσες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Spotlight

Το Minecraft Movie, η ταινία που βασίστηκε στο δημοφιλές παιχνίδι, έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο που «έσπασε» τα ταμεία με 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό δεν ήταν το μόνο που κατάφερε.

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές κινηματογραφικές συνταγές φαίνεται να επαναλαμβάνονται όταν δεν εξαντλούνται (πόσες ταινίες με σούπερ ήρωες μπορεί να αντέξει κανείς), η μεταφορά του Minecraft στη μεγάλη οθόνη ήρθε να ανατρέψει κάθε δεδομένο.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες και τις μέτριες κριτικές, η ταινία κατάφερε να αναδειχθεί στην πιο επιδραστική κυκλοφορία του 2025, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του κοινού με τη σκοτεινή αίθουσα υποστηρίζει το BBC.

H εισπρακτική επιτυχία που άγγιξε το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων είναι κάτι που χαιρετήθηκε από τα στελέχη των εταιρειών αλλά η ουσία είναι η αλλαγή που έφερε το φιλμ στον «κινηματογράφο των γεγονότων» καθώς από τις ιαχές των θαυμαστών στις αίθουσες μέχρι το viral περιεχόμενο στο TikTok, το Minecraft απέδειξε ότι το μέλλον του σινεμά μετά την πανδημία κρύβεται στη συλλογική εμπειρία και τη διαδραστικότητα.

«Το Oppenheimer ήταν ένα εγκεφαλικό δράμα για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας. Το Minecraft Movie είναι μια εκκεντρική μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού με τον Τζακ Μπλακ να τραγουδά για κοτόπουλα στη λάβα. Αν και φαινομενικά ετερώνυμα, τα δύο αυτά έργα μοιράζονται έναν κοινό παρανομαστή: τη σαρωτική επιτυχία στο παγκόσμιο box office και την ικανότητα να μετατρέπουν την προβολή σε κοινωνικό γεγονός» γράφει ο Nicholas Barber.

Η ταινία Minecraft αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο κερδοφόρα παραγωγή του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες και την τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι τα βιντεοπαιχνίδια έχουν πλέον αντικαταστήσει τους υπερήρωες ως το αγαπημένο υλικό της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Παρόλο που το Minecraft είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία, η μεταφορά ενός κόσμου φτιαγμένου από πίξελ και κύβους σε μια ταινία ζωντανής δράσης θεωρήθηκε ριψοκίνδυνη.

Οι κριτικοί δεν ήταν επιεικείς, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «κουραστικό» και «διαφημιστικό προπαγανδιστικό υλικό». Ωστόσο, το κοινό είχε διαφορετική άποψη.

YouTube thumbnail

Η ταινία ξεπέρασε κάθε προσδοκία από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο προβολής της τον Απρίλιο, προσελκύοντας τόσο παιδιά όσο και ενήλικες που βρήκαν στη σκηνοθεσία του Τζάρεντ Χες μια φρέσκια, αντισυμβατική ματιά.

Αυτό που κατέστησε το Minecraft Movie την πιο σημαντική ταινία της χρονιάς δεν ήταν μόνο τα εισιτήρια, αλλά η συμπεριφορά των θεατών μέσα στις αίθουσες.

Οι θαυμαστές του παιχνιδιού, παρακινημένοι από τις υπερβολικές ερμηνείες του Τζακ Μπλακ, μετέτρεψαν τις προβολές σε διαδραστικές παραστάσεις.

Φώναζαν ατάκες, πετούσαν ποπ κορν και πανηγύριζαν σαν να βρίσκονταν σε συναυλία. Η κορύφωση αυτού του ενθουσιασμού ήρθε με τη σκηνή του Chicken Jockey, όπου ένα ζόμπι-παιδί καβαλάει μια κότα, προκαλώντας παραλήρημα στους θεατές.

Η κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις ξέφυγε από τον έλεγχο, με αναφορές για κλήσεις στην αστυνομία και θεατές που έφερναν ακόμη και ζωντανές κότες στις αίθουσες.

Παρά τις αντιδράσεις μερίδας του τύπου που ζητούσε την παρέμβαση των «ενηλίκων» για να αποκατασταθεί η τάξη, η βιομηχανία αναγνώρισε τη δύναμη αυτής της εμπειρίας.

Οι θεατές δεν πήγαιναν απλώς για να δουν μια ταινία, αλλά για να κινηματογραφήσουν τους εαυτούς τους να συμμετέχουν στο «χάος» και να αναρτήσουν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

YouTube thumbnail

Αυτή η δωρεάν διαφήμιση μετέτρεψε το φιλμ σε καλτ επιτυχία μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο, μια διαδικασία που παλαιότερα απαιτούσε χρόνια.

Η επιτυχία του Minecraft Movie εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που οι αναλυτές αποκαλούν «eventification» του κινηματογράφου, ένας όρος που περιγράφει τη μετατροπή μιας απλής προβολής σε ένα κοινωνικό γεγονός.

Στην ουσία, περιγράφει τη στρατηγική των στούντιο να κάνουν την επίσκεψη στο σινεμά να μοιάζει με συναυλία, πάρτι ή αθλητικό αγώνα, ώστε να δώσουν στον θεατή έναν λόγο να αφήσει την άνεση του καναπέ του και του Netflix.

Μετά την πανδημία και την κυριαρχία του streaming, οι κινηματογραφικές αίθουσες επιβιώνουν προσφέροντας κάτι που η τηλεόραση του σπιτιού δεν μπορεί: τη συλλογική συγκίνηση.

Είτε πρόκειται για το φαινόμενο Barbenheimer, όπου οι θεατές ντύνονταν στα ροζ ή στα μαύρα, είτε για τις προβολές sing-along της ταινίας Wicked, το σινεμά μετατρέπεται σε έναν χώρο κοινωνικής διάδρασης.

Ακόμη και οι ταινίες τρόμου, που γνωρίζουν άνθηση το 2025, επωφελούνται από αυτή την τάση και τη βαθιά ανάγκη του κοινού για επιστροφή στη συλλογική εμπειρία.

Αρκεί να παρατηρήσει κανείς την εκρηκτική πορεία των ταινιών τρόμου για να καταλάβει τη δυναμική τους, καθώς παραγωγές όπως τα Sinners και το Weapons κατέκτησαν θέσεις στην πρώτη εικοσάδα των παγκόσμιων εισπράξεων για το 2025. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Sinners, Ράιαν Κούγκλερ, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην επιθυμία του να αναπαράγει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μιας rock συναυλίας μέσα στον κινηματογράφο.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Screen International, εξήγησε ότι οι ταινίες τρόμου αποκτούν άλλη διάσταση όταν τις παρακολουθείς μαζί με άλλους.

YouTube thumbnail

«Πιστεύω ότι μετά την πανδημία, όλοι επανεκτίμησαν τι είναι αυτό που κάνει τις συλλογικές εκδηλώσεις τόσο ξεχωριστές. Ο τρόμος, όπως και η κωμωδία, είναι πραγματικά διασκεδαστικό να τα βλέπεις με πλήθος», δήλωσε ο Κούγκλερ. «Υπάρχει κάτι εξαιρετικά τονωτικό στο να φοβάσαι σε μια αίθουσα γεμάτη ξένους μέσα στο σκοτάδι. Ίσως τρομάξω εγώ απότομα ή ακούσω κάποιον άλλον να τρομάζει. Αυτό μετατρέπεται σε έναν κύκλο ανάδρασης. Η διαδραστικότητα που προσφέρει μια ταινία με στοιχεία τρόμου είναι πραγματικά σπουδαία».

Αυτή η ανάγκη για κοινή αντίδραση και η circular feedbackεμπειρία, όπως την αποκαλεί ο σκηνοθέτης, είναι που κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για το σινεμά σε μια εποχή ψηφιακής απομόνωσης.

Ο φόβος του διπλανού μας, η κοινή κραυγή ή η ανακούφιση μετά από μια τρομακτική σκηνή, δημιουργούν έναν αόρατο δεσμό ανάμεσα στους θεατές, μετατρέποντας μια απλή προβολή σε μια αξιομνημόνευτη κοινωνική εμπειρία.

Η αίσθηση του να φοβάσαι μαζί με δεκάδες ξένους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο δημιουργεί μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ανάλογη με εκείνη μιας ροκ συναυλίας.

Οι κριτικοί αντιπάθησαν το Minecraft και το κοινό τους συμπεριφέρθηκε όπως (συχνά) πρέπει. Το κοινό είχε διαφορετική άποψη από αυτούς τους επαγγελματίες της γνώμης με την ταινία να ξεπερνάει κάθε προσδοκία κατά το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο προβολής της τον Απρίλιο.

«Όταν μια οικογενειακή ταινία αρέσει στους μπαμπάδες, αυτό είναι πάντα καλό σημάδι», σχολίασε ο Στιβ Μπακ, επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας αναλυτών EntTelligence στο BBC News.

Ωστόσο, το ασυνήθιστο στοιχείο δεν ήταν απλώς ότι οι θεατές γελούσαν με τα καμώματα του Τζακ Μπλακ στο ψηφιακό σύμπαν του Overworld, αλλά το γεγονός ότι συμμετείχαν ενεργά. Προετοιμασμένοι από τα τρέιλερ και κυρίως από τον μανιώδη ενθουσιασμό με τον οποίο ο Μπλακ εκφωνούσε κάθε ατάκα, οι λάτρεις του παιχνιδιού ξεσπούσαν σε φωνές κάθε φορά που αναγνώριζαν μια φράση ή ένα meme.

Πετούσαν ποπ κορν στον αέρα και γενικά συμπεριφέρονταν σαν να βρίσκονταν σε μεταμοντέρνα προβολή του Rocky Horror Picture Show.

Η στιγμή που πυροδότησε τον απόλυτο πανδαιμόνιο, εμπνευσμένη από έναν σπάνιο χαρακτήρα του παιχνιδιού, ήταν όταν ένα πράσινο ζόμπι-παιδί πήδηξε στην πλάτη μιας κότας —που στην πραγματικότητα έμοιαζε περισσότερο με πάπια— και ο Μπλακ φώναξε προειδοποιητικά: Chicken jockey!

YouTube thumbnail

Οι λάτρεις του Minecraft κυριολεκτικά τρελάθηκαν. Στη Γιούτα, ορισμένοι θεατές έφτασαν στο σημείο να φέρουν μαζί τους μια αληθινή κότα στην αίθουσα, ενώ σε κάποιες προβολές στις ΗΠΑ αναφέρθηκε πως κλήθηκε μέχρι και η αστυνομία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η αναρχία δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους. Άρθρο στον Guardian με τίτλο «Υπάρχει χώρος για τη συμμετοχή του κοινού, αλλά το χάος του chicken jockey το παρακάνει», κατέληγε με την αυστηρή παραίνεση πως ίσως είναι καιρός οι ενήλικες να επιβάλουν τον νόμο.

Παρά τις αντιδράσεις, οι πωλήσεις των εισιτηρίων έδειξαν ότι πολλοί ενήλικες απόλαυσαν αυτό το χάος.

Ο Βρετανός κωμικός Σαμ Έιβερι δήλωσε στο BBC ότι η παρακολούθηση της ταινίας με τους γιους του ήταν «ειλικρινά η πιο χαρούμενη κινηματογραφική εμπειρία» που είχε ποτέ.

Ακόμη και ο σκηνοθέτης Τζάρεντ Χες υπεραμύνθηκε της κατάστασης, δηλώνοντας ενθουσιασμένος που οι άνθρωποι δημιουργούν αναμνήσεις με τους φίλους και τις οικογένειές τους, έστω και σκαρφαλώνοντας στους ώμους των διπλανών τους.

Ένας κρίσιμος παράγοντας σε όλη αυτή την υστερία είναι η χρήση των smartphone. Οι θεατές δεν πήγαιναν στις αίθουσες μόνο για να φωνάξουν ή να χειροκροτήσουν, αλλά για να βιντεοσκοπήσουν τους εαυτούς τους να το κάνουν, ώστε να ανεβάσουν το υλικό στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για όσους προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, αυτό είναι διπλά εξοργιστικό: το μόνο χειρότερο από το να ακούς τους άλλους να μιλάνε, είναι να βλέπεις τις αναμμένες οθόνες των κινητών τους.

Παρόλα αυτά, αυτά τα viral βίντεο χάρισαν στην ταινία μια τεράστια δωρεάν δημοσιότητα.

Ενώ το Rocky Horror Picture Show χρειάστηκε χρόνια για να αποκτήσει φανατικό κοινό, το Minecraft Movie πέτυχε το ίδιο status μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο χάρη στην τεχνολογία.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μοναδικό. Το 2022 είδαμε την τάση των Gentleminions, όπου έφηβοι πήγαιναν στην ταινία Minions ντυμένοι με κοστούμια και κρατώντας μπανάνες.

@nowthisGen-Z ‘Gentleminions’ are going bananas for the latest movie in the ‘Despicable Me’ franchise, and for the TikTok trend that requires them to don a suit and tie to the theater.♬ Comedy Funny Quirky Silly (Cartoon Music Background Intro Theme) – MusicForContentCreators

Καθώς αυτές οι απρόβλεπτες τάσεις πλήθαιναν, τα μεγάλα στούντιο άρχισαν να τις ενσωματώνουν επίσημα στις στρατηγικές τους.

Η ταινία Wicked, για παράδειγμα, οργάνωσε προβολές sing-along με υπότιτλους για τους στίχους των τραγουδιών.

Όπως έγραψε το περιοδικό Variety, αν θέλεις μια αναβαθμισμένη εμπειρία, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να εκφράζεις το πάθος σου σε μια αίθουσα γεμάτη ομοϊδεάτες.

Τελικά, τον Μάιο, η Warner Bros υποτάχθηκε στο αναπόφευκτο και ανακοίνωσε επίσημα ειδικές προβολές «συμμετοχής του κοινού» για την ταινία Minecraft.

Για αυτή την αναρχία στην κινηματογραφική εμπειρία που απειλείται από τη βολή του καναπέ ως πρώτη γραμμή θέασης της streaming βιομηχανίας, το Minecraft Movie, με τις θορυβώδεις προβολές του, είναι μάλλον η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς καθώς δινει το φιλί της ζωής στις αίθουσες.

Όπως φαίνεται, η διατήρηση της βιωσιμότητας του σινεμά περνά μέσα από την αποδοχή της συμμετοχής του κοινού, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει λίγο παραπάνω ποπ κορν στον αέρα, μερικές φωνές παραπάνω και κάποια έξαλλα πιτσιρίκια να φωνάζουν γιατί ένα πράσινο μίνι ζόμπι καβαλάει μια κότα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Ελλάδα 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε τους διαιτητές στην πρίζα καθώς με e mail χτύπησε καμπανάκι ενόψει των αγωνιστικών τεστ του Φεβρουαρίου. Θα είναι τα ίδια με πέρσι που είχαν κοπεί οι μισοί

Βάιος Μπαλάφας
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
