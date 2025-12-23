Στο στόχαστρο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών

Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέτρεψε τη συνέχιση μεγάλου όγκου ύποπτων συναλλαγών, ισχυρίζεται έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών αρχείων της Binance.

Οι συναλλαγές συνεχίζονταν ακόμη και μετά την σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ποινικής παραδοχής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η Binance παραδέχτηκε παραβιάσεις των νόμων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των τραπεζικών κανονισμών και των απαιτήσεων κυρώσεων, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους συμμόρφωσής της. Ωστόσο, τα δεδομένα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η αμφισβητήσιμη δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2024 και το 2025.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο 13 λογαριασμών χρηστών της Binance που ήταν ενεργοί μεταξύ 2021 και 2025. Συνολικά, αυτοί οι λογαριασμοί διεκπεραίωσαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων 144 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας παραδοχής.

Σύμφωνα με ειδικούς που έδωσαν συνέντευξη στους FT, πολλές από τις συμπεριφορές που καταγράφηκαν – όπως απίθανα μοτίβα σύνδεσης, επαναλαμβανόμενοι αποτυχημένοι έλεγχοι ταυτότητας, γρήγορες μεταφορές «pass-through» και σύνδεσμοι με δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – κανονικά θα προκαλούσαν πάγωμα λογαριασμών ή εις βάθος έρευνες σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Απίθανες συναλλαγές από ύποπτα μέρη

Αρκετοί λογαριασμοί είχαν καταχωρηθεί σε άτομα από χαμηλά οικονομικά υπόβαθρα σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, η Συρία, ο Νίγηρας και η Κίνα, ωστόσο μετέφεραν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ένας κάτοικος της Βενεζουέλας σε μια παραγκούπολη του Καράκας μετέφερε 93 εκατομμύρια δολάρια μέσω του λογαριασμού του μεταξύ 2021 και 2024, παρά τα εσωτερικά αρχεία καταγραφής που έδειχναν συνδέσεις από γεωγραφικά αδύνατες τοποθεσίες σε διάστημα ωρών μεταξύ τους.

Ένας άλλος λογαριασμός, καταχωρημένος σε μια νεαρή γυναίκα από τη Βενεζουέλα, έλαβε περισσότερα από 177 εκατομμύρια δολάρια και άλλαξε επανειλημμένα τα συνδεδεμένα τραπεζικά του στοιχεία – 647 φορές σε διάστημα 14 μηνών – υποδηλώνοντας ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιούνταν ως άτυπη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι και οι 13 λογαριασμοί έλαβαν κεφάλαια που προέρχονταν από πορτοφόλια που αργότερα πάγωσαν στο Ισραήλ βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων. Περίπου 29 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoin Tether εισέρρευσαν σε αυτούς τους λογαριασμούς μεταξύ 2022 και 2023 από πορτοφόλια που συνδέονταν με τον Ταγφίκ Αλ-Λόου, έναν Σύριο που κατηγορήθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για ξέπλυμα χρήματος για τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι στην Υεμένη και οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς Άσαντ.

Παρόλο που η Binance και οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι αυτά τα πορτοφόλια δεν είχαν χαρακτηριστεί ως συνδεδεμένα με τρομοκρατία κατά τη στιγμή των συναλλαγών, οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι αλληλεπιδράσεις με τέτοιους λογαριασμούς θα ενέτειναν κανονικά τον έλεγχο όταν υπάρχουν άλλες κόκκινες σημαίες.

Η έρευνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι μεταρρυθμίσεις συμμόρφωσης της Binance ήταν αποτελεσματικές μετά τη συμφωνία παραδοχής.

Η Binance είχε δεσμευτεί για παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια, περιοδικές αξιολογήσεις πελατών και αυστηρότερους ελέγχους για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στον λογαριασμό αντιστοιχούσε σε επαληθευμένους κατόχους.

Ο ρόλος Τραμπ και η χάρη στον Ζάο

Ωστόσο, τα δεδομένα που διέρρευσαν δείχνουν ότι οι λογαριασμοί που εμφάνιζαν ύποπτη συμπεριφορά παρέμειναν ανοιχτοί και ενεργοί, ακόμη και μετά την έναρξη της επιτήρησης της συμμόρφωσης της Binance από ανεξάρτητους παρατηρητές που διορίστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024.

Η Binance αμφισβητεί έντονα τις επιπτώσεις των ευρημάτων, δηλώνοντας ότι διατηρεί αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης και μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παράνομη δραστηριότητα. Η εταιρεία και οι δικηγόροι της αρνούνται ότι διευκόλυναν εν γνώσει τους τη χρηματοδότηση εγκληματικών ή τρομοκρατικών οργανισμών και λένε ότι η ύποπτη δραστηριότητα θα είχε προκαλέσει έρευνες στο πλαίσιο των συστημάτων της.

Η διαμάχη εκτυλίσσεται εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος στις ΗΠΑ. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσανπένγκ Ζάο, έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2024 και η οικογένεια Τραμπ έκτοτε έχει επεκτείνει τους επιχειρηματικούς δεσμούς της με την Binance μέσω της κρυπτονομισματικής της επιχείρησης, World Liberty Financial.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια φιλοκρυπτονομισματική στάση, σε αντίθεση με την πιο επιθετική προσέγγιση επιβολής της κυβέρνησης Μπάιντεν. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή η μετατόπιση μπορεί να αποδυναμώσει τα κίνητρα για αυστηρή συμμόρφωση σε ολόκληρο τον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Συνολικά, τα διαρρεύσαντα αρχεία της Binance υποδηλώνουν επίμονα τρωτά σημεία στην εποπτεία των κρυπτονομισμάτων και εγείρουν ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής επιβολής, καθώς τα κρυπτονομίσματα ενσωματώνονται περισσότερο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πηγή: ΟΤ