Στο στόχαστρο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών
Διεθνής Οικονομία 23 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Στο στόχαστρο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών

Διαρροή αρχείων της Binance δείχνει συνεχιζόμενη δραστηριότητα παρά συνδέσμους με τρομοκρατικά δίκτυα, τους αποτυχημένους ελέγχους ταυτότητας και άλλες κ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Spotlight

Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέτρεψε τη συνέχιση μεγάλου όγκου ύποπτων συναλλαγών, ισχυρίζεται έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών αρχείων της Binance.

Οι συναλλαγές συνεχίζονταν ακόμη και μετά την σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ποινικής παραδοχής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, η Binance παραδέχτηκε παραβιάσεις των νόμων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των τραπεζικών κανονισμών και των απαιτήσεων κυρώσεων, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους συμμόρφωσής της. Ωστόσο, τα δεδομένα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η αμφισβητήσιμη δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2024 και το 2025.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο 13 λογαριασμών χρηστών της Binance που ήταν ενεργοί μεταξύ 2021 και 2025. Συνολικά, αυτοί οι λογαριασμοί διεκπεραίωσαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων 144 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας παραδοχής.

Σύμφωνα με ειδικούς που έδωσαν συνέντευξη στους FT, πολλές από τις συμπεριφορές που καταγράφηκαν – όπως απίθανα μοτίβα σύνδεσης, επαναλαμβανόμενοι αποτυχημένοι έλεγχοι ταυτότητας, γρήγορες μεταφορές «pass-through» και σύνδεσμοι με δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – κανονικά θα προκαλούσαν πάγωμα λογαριασμών ή εις βάθος έρευνες σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Binance

Απίθανες συναλλαγές από ύποπτα μέρη

Αρκετοί λογαριασμοί είχαν καταχωρηθεί σε άτομα από χαμηλά οικονομικά υπόβαθρα σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, η Συρία, ο Νίγηρας και η Κίνα, ωστόσο μετέφεραν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ένας κάτοικος της Βενεζουέλας σε μια παραγκούπολη του Καράκας μετέφερε 93 εκατομμύρια δολάρια μέσω του λογαριασμού του μεταξύ 2021 και 2024, παρά τα εσωτερικά αρχεία καταγραφής που έδειχναν συνδέσεις από γεωγραφικά αδύνατες τοποθεσίες σε διάστημα ωρών μεταξύ τους.

Ένας άλλος λογαριασμός, καταχωρημένος σε μια νεαρή γυναίκα από τη Βενεζουέλα, έλαβε περισσότερα από 177 εκατομμύρια δολάρια και άλλαξε επανειλημμένα τα συνδεδεμένα τραπεζικά του στοιχεία – 647 φορές σε διάστημα 14 μηνών – υποδηλώνοντας ότι ο λογαριασμός χρησιμοποιούνταν ως άτυπη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι και οι 13 λογαριασμοί έλαβαν κεφάλαια που προέρχονταν από πορτοφόλια που αργότερα πάγωσαν στο Ισραήλ βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων. Περίπου 29 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoin Tether εισέρρευσαν σε αυτούς τους λογαριασμούς μεταξύ 2022 και 2023 από πορτοφόλια που συνδέονταν με τον Ταγφίκ Αλ-Λόου, έναν Σύριο που κατηγορήθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ και του Ισραήλ για ξέπλυμα χρήματος για τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι στην Υεμένη και οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς Άσαντ.

Παρόλο που η Binance και οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι αυτά τα πορτοφόλια δεν είχαν χαρακτηριστεί ως συνδεδεμένα με τρομοκρατία κατά τη στιγμή των συναλλαγών, οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι αλληλεπιδράσεις με τέτοιους λογαριασμούς θα ενέτειναν κανονικά τον έλεγχο όταν υπάρχουν άλλες κόκκινες σημαίες.

Η έρευνα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι μεταρρυθμίσεις συμμόρφωσης της Binance ήταν αποτελεσματικές μετά τη συμφωνία παραδοχής.

Η Binance είχε δεσμευτεί για παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια, περιοδικές αξιολογήσεις πελατών και αυστηρότερους ελέγχους για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στον λογαριασμό αντιστοιχούσε σε επαληθευμένους κατόχους.

Ο ρόλος Τραμπ και η χάρη στον Ζάο

Ωστόσο, τα δεδομένα που διέρρευσαν δείχνουν ότι οι λογαριασμοί που εμφάνιζαν ύποπτη συμπεριφορά παρέμειναν ανοιχτοί και ενεργοί, ακόμη και μετά την έναρξη της επιτήρησης της συμμόρφωσης της Binance από ανεξάρτητους παρατηρητές που διορίστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024.

Η Binance αμφισβητεί έντονα τις επιπτώσεις των ευρημάτων, δηλώνοντας ότι διατηρεί αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης και μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παράνομη δραστηριότητα. Η εταιρεία και οι δικηγόροι της αρνούνται ότι διευκόλυναν εν γνώσει τους τη χρηματοδότηση εγκληματικών ή τρομοκρατικών οργανισμών και λένε ότι η ύποπτη δραστηριότητα θα είχε προκαλέσει έρευνες στο πλαίσιο των συστημάτων της.

Η διαμάχη εκτυλίσσεται εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος στις ΗΠΑ. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσανπένγκ Ζάο, έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2024 και η οικογένεια Τραμπ έκτοτε έχει επεκτείνει τους επιχειρηματικούς δεσμούς της με την Binance μέσω της κρυπτονομισματικής της επιχείρησης, World Liberty Financial.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια φιλοκρυπτονομισματική στάση, σε αντίθεση με την πιο επιθετική προσέγγιση επιβολής της κυβέρνησης Μπάιντεν. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή η μετατόπιση μπορεί να αποδυναμώσει τα κίνητρα για αυστηρή συμμόρφωση σε ολόκληρο τον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Συνολικά, τα διαρρεύσαντα αρχεία της Binance υποδηλώνουν επίμονα τρωτά σημεία στην εποπτεία των κρυπτονομισμάτων και εγείρουν ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κανονιστικής επιβολής, καθώς τα κρυπτονομίσματα ενσωματώνονται περισσότερο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πηγή: ΟΤ

Tεχνητή νοημοσύνη
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

inWellness
inTown
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει η τιμή του στις αγορές της Ασίας
Ασιατικές αγορές 22.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά άγγιξε σήμερα Δευτέρα ο χρυσός στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σύνταξη
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Θα ήταν σοφό για τον Μαδούρο να φύγει – Μαδούρο: Θα τα πήγαινε καλύτερα ο Τραμπ αν κοιτούσε τη χώρα του
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 23.12.25

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ που του ζήτησε να φύγει

Αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρίνει ότι είναι σοφό για τον βενεζουελάνο ομόλογό του να φύγει, ο οποίος του απαντά ότι θα έκανε καλά να κοιτάει τη χώρα του.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Κολομβία: Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Κολομβία 23.12.25

Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

Drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό με γλυφοσάτη στην Κολομβία, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Ουκρανία 23.12.25

Νέα ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Έκανε επέμβαση ο Ίσακ – Μένει εκτός γι’ αρκετούς μήνες ο Σουηδός στράικερ της Λίβερπουλ

Ο τραυματισμός του Σουηδού άσου στο παιχνίδι με την Τότεναμ ήταν σοβαρός, καθώς έσπασε το αριστερό του πόδι και υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Οι «παρτενοπέι» σήκωσαν το ιταλικό Σούπερ Καπ με κορυφαίο τον Νέρες

Ο Νταβίντ Νέρες ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στη Νάπολι το ιταλικό Σούπερ Καπ καθώς με δύο δικά του γκολ, οι ναπολιτάνοι νίκησαν με 2-0 της Μπολόνια στο Ριάντ, πανηγυρίζοντάς το 3ο τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θέλει να βρει χρόνο συμμετοχής ώστε να βρει τη φόρμα του και να κληθεί από την Εθνική Βραζιλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ανακοίνωση 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Από την Εθνοσυνέλευση 22.12.25

Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

