Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο

Χάρη απονέμει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο , ο οποίος είχε προηγουμένως ομολογήσει την ενοχή του για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωσε o Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη συνταγματική του εξουσία χορηγώντας χάρη στον κ. Ζάο, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου της κατά των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Ζάο, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, όταν η εταιρεία συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να τερματιστεί μια πολυετής έρευνα για παράνομες πρακτικές στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις αρχές της εποχής, η έλλειψη διασφαλίσεων υπό την ηγεσία του Ζάο επέτρεψε σε πρόσωπα που σχετίζονταν με τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, χάκερ και άτομα που ξεπλένανε μαύρο χρήμα να κάνουν συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Η έλλειψη κατάλληλης συμμόρφωσης οδήγησε επίσης ορισμένους πελάτες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με κατοίκους του Ιράν, κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ. Μεταξύ 2018 και 2022, η Binance διεκπεραίωσε τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο συναλλαγές που παραβίασαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αξίας περίπου 898 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την υπόθεση της κυβέρνησης.

Τον Απρίλιο του 2024 καταδικάστηκε σε μόλις τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή να καταδικάσει τον Ζάο σε τρία χρόνια φυλάκιση.

Η χάρη που έδωσε ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο στον μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων να επιστρέψει στην επιχείρηση που βοήθησε να ιδρύσει το 2017.

Η αξία του Token της Binance εκτοξεύεται

Το Binance Coin, ένα κρυπτονόμισμα γνωστό και ως BNB, το οποίο αποτελεί το κύριο διακριτικό συναλλαγών στην ομώνυμη πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε άνοδο έως και 8% μετά την είδηση για την απονομή χάριτος.

«Νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχει μια μικρή αναζωογόνηση μετά από αυτά τα νέα» είπε ο Jaime Baeza, διευθύνων σύμβουλος στο hedge fund κρυπτονομισμάτων AnB Investments. «Η BNB είχε καλύτερες επιδόσεις τον μήνα πριν από τη μεγάλη ρευστοποίηση στις 10 Οκτωβρίου».

Τα altcoins επλήγησαν περισσότερο στην κατάρρευση της αγοράς στις 10 Οκτωβρίου, δεδομένης της χαμηλής ρευστότητας και των ασταθών τιμών.

Όλες οι χάρες του προέδρου

Η χάρη που δόθηκε στον Ζάο είναι η τελευταία σε μια σειρά χαρών που έχει δώσει ο Τραμπ σε στελέχη που έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα.

Νωρίτερα φέτος,απένειμε χάρη στους ιδρυτές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX σε σχέση με παρόμοιες παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και στον ιδρυτή της εταιρείας ηλεκτρικών φορτηγών Nikola που καταδικάστηκε για απάτη.

Επίσης, μετέτρεψε την ποινή του στελέχους της πλέον ανενεργής νεοφυούς εταιρείας Ozy Media.

Η χάρη του Ζάο από τον Τραμπ ήρθε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης 87 μηνών του πρώην βουλευτή της Νέας Υόρκης Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλοπή ταυτότητας με επιβαρυντικά στοιχεία.

Πηγή: ΟΤ