Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Τραμπ: Απονομή χάριτος στον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 22:50

Ο Ζάο είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2023 για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Χάρη απονέμει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον ιδρυτή της Binance, Τσανπένγκ Ζάο , ο οποίος είχε προηγουμένως ομολογήσει την ενοχή του για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανακοίνωσε o Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη συνταγματική του εξουσία χορηγώντας χάρη στον κ. Ζάο, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου της κατά των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Ζάο, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, όταν η εταιρεία συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να τερματιστεί μια πολυετής έρευνα για παράνομες πρακτικές στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις αρχές της εποχής, η έλλειψη διασφαλίσεων υπό την ηγεσία του Ζάο επέτρεψε σε πρόσωπα που σχετίζονταν με τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, χάκερ και άτομα που ξεπλένανε μαύρο χρήμα να κάνουν συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Η έλλειψη κατάλληλης συμμόρφωσης οδήγησε επίσης ορισμένους πελάτες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με κατοίκους του Ιράν, κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ. Μεταξύ 2018 και 2022, η Binance διεκπεραίωσε τουλάχιστον 1,1 εκατομμύριο συναλλαγές που παραβίασαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αξίας περίπου 898 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την υπόθεση της κυβέρνησης.

Τον Απρίλιο του 2024 καταδικάστηκε σε μόλις τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν από τον δικαστή να καταδικάσει τον Ζάο σε τρία χρόνια φυλάκιση.

Η χάρη που έδωσε ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο στον μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων να επιστρέψει στην επιχείρηση που βοήθησε να ιδρύσει το 2017.

Η αξία του Token της Binance εκτοξεύεται

Το Binance Coin, ένα κρυπτονόμισμα γνωστό και ως BNB, το οποίο αποτελεί το κύριο διακριτικό συναλλαγών στην ομώνυμη πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε άνοδο έως και 8% μετά την είδηση για την απονομή χάριτος.

«Νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχει μια μικρή αναζωογόνηση μετά από αυτά τα νέα» είπε ο Jaime Baeza, διευθύνων σύμβουλος στο hedge fund κρυπτονομισμάτων AnB Investments. «Η BNB είχε καλύτερες επιδόσεις τον μήνα πριν από τη μεγάλη ρευστοποίηση στις 10 Οκτωβρίου».

Τα altcoins επλήγησαν περισσότερο στην κατάρρευση της αγοράς στις 10 Οκτωβρίου, δεδομένης της χαμηλής ρευστότητας και των ασταθών τιμών.

Όλες οι χάρες του προέδρου

Η χάρη που δόθηκε στον Ζάο είναι η τελευταία σε μια σειρά χαρών που έχει δώσει ο Τραμπ σε στελέχη που έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα.

Νωρίτερα φέτος,απένειμε χάρη στους ιδρυτές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX σε σχέση με παρόμοιες παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και στον ιδρυτή της εταιρείας ηλεκτρικών φορτηγών Nikola που καταδικάστηκε για απάτη.

Επίσης, μετέτρεψε την ποινή του στελέχους της πλέον ανενεργής νεοφυούς εταιρείας Ozy Media.

Η χάρη του Ζάο από τον Τραμπ ήρθε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης 87 μηνών του πρώην βουλευτή της Νέας Υόρκης Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλοπή ταυτότητας με επιβαρυντικά στοιχεία.

Πηγή: ΟΤ

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός
«Νομική επανάσταση» 23.10.25

Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός

Με μια απόφαση-καμπή για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας η γαλλική Βουλή θα ψηφίσει νέο ορισμό για το τι είναι βιασμός. Σημείο κλειδί, η συμπερίληψη της έννοιας της μη συναίνεσης στο σεξ.

Σύνταξη
Οι «Ντάλτονς» της Τουρκίας: Μεσουρανούν κάνοντας trend το έγκλημα
Η βία Viral 23.10.25

Οι «Ντάλτονς» της Τουρκίας: Μεσουρανούν κάνοντας trend το έγκλημα

Βγάζουν χιλιάδες Τούρκους στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν, γίνονται κυβερνητικές παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρόνια ποινή φυλάκισης και όμως ασκούν γοητεία στην τουρκική νεολαία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]
Στην Καπέλα Σιξτίνα 23.10.25

Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, όπου πραγματοποίησαν από κοινού προσευχή, την πρώτη μετά ύστερα από το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
Πολιτική 23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από την ελληνική, σύμφωνα με τις τάσεις που παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς - Μεγάλη ποσοστιαία πτώση της κυβέρνησης στις αξιολογήσεις των πολιτών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ
Europa League 23.10.25

LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Λιλ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 23.10.25

LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Conference League 23.10.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Νις
Europa League 23.10.25

LIVE: Θέλτα – Νις

LIVE: Θέλτα – Νις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Νις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Europa League 23.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι η «Τεχνική Λύση» είναι αποκλειστικά δημιούργημα της ΝΔ, αποτέλεσμα των δικών της λανθασμένων επιλογών και της πλήρους αδιαφορίας της για τους αγρότες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό

Διαχρονικό το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, αλλά γαλάζια η συμμορία, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να ερευνηθούν οι υπουργοί του, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
Europa League 23.10.25

LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22.00 την αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
