22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 08:55

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Spotlight

Στην Αυστραλία φαίνεται να είχαν εκπαιδευτεί οι δύο δράστες της αντισημιτικής τρομοκρατικής ενέργειας στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ στις 14 Δεκεμβρίου που άφησε πίσω 15 νεκρούς, σύμφωνα με δικόγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Πατέρας και γιος είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό

Στη σχετική δικογραφία συμπεριλαβάνεται βίντεο σε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ – ο πατέρας κι ο γιος που προχώρησαν στην τρομοκρατική επίθεση – παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, απαγγέλλουν κομμάτια του Κορανίου και κατακεραυνώνουν τους «σιωνιστές».

Παράλληλα ο γιος του Σατζίντ ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε φυλακή. Ο Σατζίντ σκοτώθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό.

Αλμπανέζε: «Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε κάλεσε σήμερα να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών χαρακτήρισε την επίθεση στην Μποντάι «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Να σημειωθεί ότι χθες, εις βάρος του πρωθυπουργού ξέσπασαν έτονες αποδοκιμασίες από οργισμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μποντάι για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ για το εβραϊκό Χανουκά.

Προς απαγόρευση συνθημάτων για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας στο Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα, σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» (σύνθημα που καθιερώθηκε στις εξεγέρσεις των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1980), στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σήμερα η κυβέρνηση της πολιτείας παρουσίασε τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», όπως τις χαρακτήρισε. Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα τέσσερα. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις ιδίως για τους αγρότες, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους ως και δέκα.

Υπενθυμίζεται ότι σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του Ναβίντ Ακράμ κοντά στην παραλία βρέθηκαν δύο λάβαρα του ΙΚ και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφερε η Αστυνομία μετά την επίθεση.

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Λίστες 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
NBA 22.12.25

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίστες 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

