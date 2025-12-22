Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

Στην Αυστραλία φαίνεται να είχαν εκπαιδευτεί οι δύο δράστες της αντισημιτικής τρομοκρατικής ενέργειας στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ στις 14 Δεκεμβρίου που άφησε πίσω 15 νεκρούς, σύμφωνα με δικόγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Πατέρας και γιος είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό

Στη σχετική δικογραφία συμπεριλαβάνεται βίντεο σε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ – ο πατέρας κι ο γιος που προχώρησαν στην τρομοκρατική επίθεση – παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, απαγγέλλουν κομμάτια του Κορανίου και κατακεραυνώνουν τους «σιωνιστές».

Παράλληλα ο γιος του Σατζίντ ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε φυλακή. Ο Σατζίντ σκοτώθηκε επιτόπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό.

Αλμπανέζε: «Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε κάλεσε σήμερα να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», είπε ο ίδιος σε δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών χαρακτήρισε την επίθεση στην Μποντάι «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Να σημειωθεί ότι χθες, εις βάρος του πρωθυπουργού ξέσπασαν έτονες αποδοκιμασίες από οργισμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μποντάι για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ για το εβραϊκό Χανουκά.

Προς απαγόρευση συνθημάτων για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας στο Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα, σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα» (σύνθημα που καθιερώθηκε στις εξεγέρσεις των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1980), στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σήμερα η κυβέρνηση της πολιτείας παρουσίασε τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», όπως τις χαρακτήρισε. Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα τέσσερα. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις ιδίως για τους αγρότες, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους ως και δέκα.

Υπενθυμίζεται ότι σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του Ναβίντ Ακράμ κοντά στην παραλία βρέθηκαν δύο λάβαρα του ΙΚ και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφερε η Αστυνομία μετά την επίθεση.