Super League: Η ιστορία μιας αλλοίωσης (κορυφής)

Παγκόσμιο φαινόμενο θα πρέπει να είναι αυτό που έγινε με τον διαιτητή Άγγελο Ευαγγέλου. Ο Αθηναίος είχε διπλό ορισμό και μέσα σε μια αγωνιστική πρόλαβε να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην αλλαγή κορυφής του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Στεφάν Λανουά τού έδωσε διπλό ορισμό και η ιστορία κατέγραψε πως ήταν εκεί: σαν διαιτητής στο ματς που το Σαββατόβραδο έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό (στο 1-1 με την Κηφισιά). Και ως VAR στο ματς που έδωσε βαθμούς στην ΑΕΚ στο 2-1 με τον ΟΦΗ.

Για να σοβαρευτούμε: Τα παραπάνω αρκούν ώστε ο αρχιδιαιτητής να τον βγάλει εκτός πινάκων. Γιατί έκανε πολλά και χαρακτηριστικά λάθη που έπαιξαν ρόλο στα δύο αποτελέσματα. Μην απορήσετε όμως αν συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Αν δηλαδή ο Λανουά τον «χειροκροτήσει» στην τηλεκριτική είτε βγει ο Γάλλος στο βίντεο είτε κάποιο άλλο μέλος της ΚΕΔ (Βαλέρι ή Αλόνσο) καθώς φρόντισαν να το διαρρεύσουν κι αυτό, κάτι που αποτελεί επιβεβαίωση ότι εκτός από τους ορισμούς (που διαρρέουν) είναι… σουρωτήρι και η τηλεκριτική.

Απαραίτητη υπενθύμιση. Ο Ευαγγέλου σφύριξε Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 και στο 90+11’ δεν έδωσε πέναλτι υπέρ των ερυθρόλευκων καθώς ο Ραμίρες στην έξοδό του βρήκε το κεφάλι του Μπιανκόν αντί για την μπάλα, με αποτέλεσμα ο Γάλλος αμυντικός του Ολυμπιακού να βρεθεί στο έδαφος. «Έκαναν καθυστερήσεις σε όλον τον αγώνα και ο διαιτητής δεν έκανε κάτι. Είναι ξεκάθαρο πέναλτι αυτό που έκανε σε μένα», δήλωσε ο Μπιανκόν.

Από την πλευρά του και ο Μεντιλίμπαρ διαμαρτυρήθηκε κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει: «Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο διαιτητής ήταν να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεων αντί για 11. Οι καθυστερήσεις των αντιπάλων μας έφεραν νευρικότητα και βιασύνη στο παιχνίδι μας. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Χάθηκε πολύς χρόνος. Δόθηκαν μεν 11 λεπτά αλλά παίξαμε μόνο 5, γιατί έγιναν διακοπές».

Σα να μην έφτανε το πέναλτι που δεν σφύριξε (με ευθύνη και του VAR Κουμπαράκη) ο Ευαγγέλου ανέχθηκε τη δυσφήμιση του ποδοσφαίρου από τους παίκτες της Κηφισιάς. Ειδικά, από τον Ραμίρες, στον οποίο δεν έβγαλε κάρτα για τα μάτια του κόσμου, ξεσηκώνοντας και τους φιλάθλους που ήταν στο Καραϊσκάκη.

Η διαιτητική δράση του Ευαγγέλου συνεχίστηκε την Κυριακή (21/12) ως VAR στην «ΟΠΑΠ Αρένα», στο παιχνίδι ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1. Θυμίζουμε την οργισμένη αντίδραση του προέδρου του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση. Μετά το παιχνίδι ο πρόεδρος της Κρητικής ομάδας ανέβασε στα social media stories τα γκολ της Ένωσης συνοδευόμενα με τα emoji της οργής, εκφράζοντας παράπονα για την διαιτησία.

Οι Κρητικοί φωνάζουν για επιθετικά φάουλ, πριν από τα δυο γκολ της ΑΕΚ:

-Στο ξεκίνημα της επίθεσης για το 1-1 προηγείται σπρώξιμο του Λιούμπισιτς με το στήθος και με το χέρι στην πλάτη του Λαμπρόπουλου.

-Στο 2-1 (67’) υπάρχει φάουλ του σκόρερ Γιόβιτς, ο οποίος έσπρωξε τον Ανδρούτσο για να πάρει την κεφαλιά από το κόρνερ.

Πώς μπορεί να μείνει ο Ευαγγέλου στον πίνακα της Super League όταν φρέναρε τον Ολυμπιακό και έσπρωξε την ΑΕΚ στην κορυφή; Σαν μην έφτανε αυτό ο Λανουά θα του δώσει και βραβείο; Γιατί τον όρισε διαδοχικά σε αγώνες ομάδων που ανταγωνίζονται για το πρωτάθλημα;