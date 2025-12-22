newspaper
22.12.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
22 Δεκεμβρίου 2025

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Σχέδια «διαφυγής» από τις καταθέσεις μίας ημέρας (λογαριασμοί όψεως/ταμιευτηρίου) αναμένεται να παρουσιάσουν οι τράπεζες μέσα στο 2026, προκειμένου τα χρήματα των καταθετών να μη μένουν «εγκλωβισμένα» σε λογαριασμούς με χαμηλά επιτόκια: 0,03% για τα νοικοκυριά και 0,10% για τις επιχειρήσεις.

Η αγορά προτείνει πλέον ελκυστικότερα επιτόκια αλλά και επενδυτικές λύσεις

Σε τέτοιους λογαριασμούς βρίσκεται το 77% του συνόλου των καταθέσεων, ενώ ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών μειώνει διαρκώς την αξία τους. Εξάλλου, οι καταθέσεις μίας ημέρας θεωρούνται ακριβές για τις τράπεζες, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο ένα μέρος τους. Δηλαδή, πρόκειται για χρήματα που «κάθονται» χωρίς όμως να αβγατίζουν – ούτε για τον πελάτη, ούτε και για την τράπεζα.

Παράλληλα, νέοι παίκτες της αγοράς παρουσιάζονται ως μνηστήρες για τα χρήματα των καταθέσεων των συστημικών τραπεζών: από την CrediaBank και την Optima Bank στη Snappi και από εκεί στις ξένες neobanks αλλά και τις συνεταιριστικές, η αγορά προτείνει πλέον ελκυστικότερα επιτόκια αλλά και επενδυτικές λύσεις.

Εξαγορές

Μόλις χθες, Παρασκευή, η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας διπλής εξαγοράς των ασφαλιστικών Universal Life Insurance και Altius Insurance στην Κύπρο, δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στη χώρα.

Μερικές εβδομάδες πριν είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση η Eurobank. Οι εξαγορές που πραγματοποιούν οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα συνδέονται με αυτή τη διαπίστωση, καθώς μέσω αυτών, ενισχύουν τη θέση τους στον κλάδο των ασφαλίσεων και των επενδύσεων.

Νωρίτερα μέσα στο 2025, η Πειραιώς ολοκλήρωσε την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η Eurobank ξαναπήρε τον έλεγχο της Eurolife Life ύστερα από 9 χρόνια, αποκτώντας το 80% της εταιρείας, αλλά και την CNP στην Κύπρο μέσω της Ελληνικής Τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την εξαγορά σημαντικού ποσοστού σε θυγατρική ξένης ασφαλιστικής στην Ελλάδα μέσα στον Ιανουάριο.

Παράλληλα πραγματοποιούνται εξαγορές στον χρηματιστηριακό κλάδο και στον τομέα διαχείρισης περιουσίας. Την περασμένη Πέμπτη, η CrediaBank ανακοίνωσε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων για την απόκτηση – σε πρώτη φάση – του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται η απόκτηση χρηματιστηριακής και από την Πειραιώς μέσα στους επόμενους μήνες.

Συνταξιοδοτικά

Τραπεζικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη του τρίτου, ιδιωτικού πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι μέσα στις προτεραιότητές τους. Θεωρούν ότι έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Οι τράπεζες κατευθύνονται στη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων που θα δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα να «χτίζει» σύνταξή του με μακροχρόνιες αποταμιεύσεις και αναμένεται να παρουσιάσουν σχετικές κινήσεις μέσα στο 2026.

Επενδύσεις

Επιπλέον, οι τράπεζες βλέπουν ότι η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Από τα τέλη του 2023 μέχρι σήμερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, από τα 15,8 δισ. ευρώ στα 28 δισ. ευρώ.

Για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην εν λόγω αγορά, οι τράπεζες κοιτάζουν με αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρείες διαχείρισης περιουσίας και χρηματιστηριακές.

Οι προτάσεις

Στην έκθεση που παρουσίασε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις τραπεζικές καταθέσεις, προτείνει δύο λύσεις για την ενίσχυση της αποταμίευσης στην ελληνική οικονομία:

Κρατικές αποταμιεύσεις

Πρόκειται για το μοντέλο των γαλλικών τραπεζών, που προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε λογαριασμούς που χρηματοδοτούν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παρέχουν υψηλά επιτόκια 2-4% και δυνατότητα άμεσης ανάληψης.

Διπλό επιτόκιο

Το βελγικό μοντέλο προτείνει την εφαρμογή διπλού επιτοκίου: (α) ένα (χαμηλό) επιτόκιο βάσης που εφαρμόζεται στο σύνολο του ποσού που βρίσκεται στον λογαριασμό και (β) ένα προνομιακό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο ποσό που παραμένει στον λογαριασμό για πάνω από ένα έτος.

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Ακίνητα 22.12.25

Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Λιανεμπόριο: Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά – Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος
Οι επιπτώσεις της ακρίβειας 21.12.25

Δύο τελευταίες Κυριακές με τα μαγαζιά ανοιχτά - Τι προσδοκά η αγορά για να σωθεί ο φετινός τζίρος

Οι έμποροι προσβλέπουν στο Δώρο για να πέσει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, σε συνδυασμό και το εορταστικό ωράριο για τα μαγαζιά - Βασικός στόχος ο τζίρος του Δεκεμβρίου να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
