Σε αδιαμφισβήτητο τραπεζικό και οικονομικό κέντρο της χώρας αναδεικνύεται η Αττική με τις τραπεζικές καταθέσεις στην πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της χώρας να φανερώνουν το μεγάλο οικονομικό χάσμα που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Το μεγάλο οικονομικό χάσμα μεταξύ της Αττικής και των υπόλοιπων περιφερειών της Ελλάδας, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις τραπεζικές καταθέσεις, οφείλεται κυρίως στην ισχυρή οικονομική συγκέντρωση που χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος

Οι ανισότητες στα εισοδήματα μεταξύ των περιφερειών αντικατοπτρίζονται και στις καταθέσεις.

Μειώθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.649 εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2.054 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,5% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 2.744 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.046 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,2% από 11,2%.

Μείωση κατά 95 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.008 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,1% από 3,4%.

Οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν με την Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών να κατέχει τη μερίδα του λέοντος. Η Δυτική Αττική εμφάνισε θετική μεταβολή ενώ η Ανατολική Αττική σημείωσε πτώση.

«Πρωταθλήτρια» η περιφέρεια Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής διατηρεί την απόλυτη πρωτοκαθεδρία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των συνολικών καταθέσεων της χώρας (>100 δισ. ευρώ). Η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια αναδεικνύεται η Κεντρική Μακεδονία (~25 δισ. ευρώ). Η περιφέρεια με τις λιγότερες καταθέσει είναι αυτή του βόρειου Αιγαίου (<3 δισ. ευρώ).

Δεν αποτελεί έκπληξη πως η συγκέντρωση πλούτου και αποταμιεύσεων στην Αττική υπερέχει, ωστόσο τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι το χάσμα με την υπόλοιπη χώρα διευρύνεται.

Η εικόνα είναι ανησυχητική στις περιφέρειες που παραδοσιακά εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα ή τον τουρισμό. Η Θεσσαλία καταγράφει μεγάλη μείωση καταθέσεων κάτι που οφείλεται στις επιπτώσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπάρχει επίσης μείωση κάτι που οφείλεται κυρίως στην αποδυνάμωση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχει… επιστροφή

Το φαινόμενο της συγκέντρωσης (πλούτου, ΑΕΠ, καταθέσεων) στην Αττική, ιδίως στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, εξηγείται από τους παρακάτω παράγοντες:

Η Αττική, ως πρωτεύουσα, έλκει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Οι έδρες των περισσότερων μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκονται στην Αθήνα. Η συγκέντρωση των επιχειρηματικών κερδών και των εταιρικών καταθέσεων σε αυτή την περιοχή είναι φυσικό επακόλουθο.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεισφέρει σχεδόν το 50% στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας. Αυτή η δυσανάλογη συμβολή αντικατοπτρίζει την υψηλότερη παραγωγικότητα και τα υψηλότερα εισοδήματα που δημιουργούνται στην περιοχή.

Συγκεντρώνει πάνω από το ένα τρίτο των εγχώριων επενδύσεων και πάνω από το μισό των εξαγωγών αγαθών. Οι επενδύσεις οδηγούν σε ανάπτυξη και δημιουργία πλούτου, ενώ οι εξαγωγικές δραστηριότητες φέρνουν έσοδα.

Καταγράφει διαχρονικά το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των περιφερειών. Υψηλότερο εισόδημα σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα για αποταμίευση (καταθέσεις).

Περισσότεροι κάτοικοι (νοικοκυριά) και περισσότεροι εργαζόμενοι, συνεπάγονται αναλογικά περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς (πάνω από 14,6 εκατ. λογαριασμοί) και μεγαλύτερο συνολικό όγκο καταθέσεων.

Μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και υψηλότερων αμοιβών (π.χ. σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πληροφορική, διοίκηση).

Διεύρυνση του χάσματος

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2025) δείχνουν ότι η Αττική όχι μόνο διατηρεί τον πλούτο της, αλλά αυξάνει τις καταθέσεις της με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με πολλές περιφέρειες, όπου καταγράφονται είτε πολύ μικρές αυξήσεις, είτε ακόμη και μειώσεις (π.χ. Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη). Αυτό υποδηλώνει ότι το χάσμα συνεχίζει να διευρύνεται.