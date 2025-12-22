Ιταλική «καμπάνα» 98,6 εκατ. ευρώ στην Apple

Πρόστιμο ύψους 98,6 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ότι επέβαλε στον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα Apple, και σε δύο από τα τμήματά του, για φερόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά εφαρμογών για κινητά.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι ο όμιλος φέρεται να παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με το App Store της Apple, όπου κατέχει «απόλυτη κυριαρχία» στις συναλλαγές με τρίτους προγραμματιστές.

Η εποπτική αρχή ξεκίνησε την έρευνα για τον τεχνολογικό γίγαντα τον Μάιο του 2023, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία τιμωρούσε τους προγραμματιστές εφαρμογών τρίτων με την επιβολή «πιο περιοριστικής πολιτικής απορρήτου» από τον Απρίλιο του 2021.

Η Apple δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «διαφωνεί έντονα» με την απόφαση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, «αγνοεί τις σημαντικές προστασίες απορρήτου» που παρέχει η προτροπή App Tracking Transparency (ATT) της εταιρείας.

Η AGCM ανέφερε ότι η Apple απαιτούσε από τρίτους προγραμματιστές να λάβουν συγκεκριμένη συγκατάθεση για τη συλλογή δεδομένων και τη σύνδεση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω της οθόνης ATT που επέβαλε η εταιρεία.

«Οι όροι της πολιτικής ATT επιβάλλονται μονομερώς, είναι επιζήμιοι για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών εταίρων της Apple και δεν είναι αναλογικοί με την επίτευξη του στόχου της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι η διαδικασία δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Πηγή: ΟΤ